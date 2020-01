Sulu Sou pede ao Governo a suspensão do reconhecimento facial na videovigilância

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau quer que o Executivo suspenda a implementação do reconhecimento facial, pedindo mais explicações sobre o estabelecimento e implementação deste mecanismo de forma a assegurar à população os direitos à privacidade e eventuais indemnizações caso existam transgressões a este nível.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação dirigida ao Governo no dia 16 de Dezembro, o deputado Sulu Sou levantou uma série de questões relativas à legislação do reconhecimento facial, incluindo a hipótese de suspender a ‘‘experiência ilegal’’ da videovigilância, pedindo mais pormenores sobre a implementação deste tipo de tecnologia e um mecanismo que garanta a privacidade dos residentes e consequentes direitos judiciais perante eventuais transgressões a nível da privacidade.

‘‘De acordo com o parecer resultante da apreciação pela Assembleia Legislativa e dadas as implicações do uso de sistemas de videovigilância para os direitos fundamentais da população, nomeadamente o direito à privacidade, direito de imagem, de palavra e à liberdade de circulação, cabe à lei decidir em que medidas estes sistemas poderão ser utilizados, sob a pena de serem nulas e ilegais as restrições a nível de direitos. Desta forma, irá o Governo suspender a fase experimental do reconhecimento facial em termos de videovigilância?’’ começou por questionar o democrata, numa interpelação que irá levar hoje à Assembleia Legislativa.

‘‘Em Macau, numa total falta de transparência, consulta pública e fiscalização, os Serviços de Policia Unitários adiantaram, em Março de 2019, que iam experimentar durante este ano o reconhecimento facial na videovigilância, e alteraram várias vezes o número de câmaras e a duração da experiência”, contextualizou o vice-presidente da Novo Macau. Sulu Sou prosseguiu afirmando que ‘‘dadas as fortes dúvidas relativas ao fundamento jurídico, detalhes de execução e protecção da privacidade, a sociedade exigiu várias vezes que o Governo suspendesse este período experimental e prometesse não criar bases de dados de grande dimensão para recolher as características biológicas e comportamentais dos residentes e turistas”. O deputado descreveu a atitude do Governo como ‘‘intransigente’’, referindo-se à falta de reacção e preocupação das autoridades.

Por outro lado, o deputado pró-democracia criticou o facto de as autoridades recorrerem ao modo ‘background’, que permite aos agentes da Polícia Judiciária consultarem os dados recolhidos através da videovigilância ‘‘sem precisarem de observar a Lei nº 2/2012 – Regime jurídico da videovigilância em espaços públicos’’, havendo assim uma “falta de protecção legal e de um mecanismo de fiscalização”, colocando o direito da privacidade da população em causa.

Sulu Sou questiona o Executivo sobre a possibilidade de “explicar os pormenores da execução do projecto, recorrendo a gráficos e de forma ordenada” para evitar “inquietudes da sociedade”.

Na interpelação que irá apresentar hoje em plenário, o democrata também fez uma crítica sobre o número ‘‘assustador’’ de câmaras de vigilância previstas para serem instaladas até a 2028 – um conjunto de 4.200 aparelhos vigilantes – numa cidade que conta com ‘‘uma área com cerca de 30 quilómetros quadrados’’.

Sulu Sou acusou o Governo de ‘‘recusar a divulgação de pormenores’’ invocando argumentos de “segurança e confidencialidade policial”. ‘‘Pelo exposto, o Governo deve criar um mecanismo de fiscalização eficaz e independente por uma terceira parte para assegurar que o direito à privacidade é protegido mesmo com a videovigilância em funcionamento, e para permitir que o público fique facilmente a saber se os seus direitos estão a ser afectados, para poder recorrer, atempadamente, aos meios jurídicos para a respectiva resolução”, frisou. Por fim, Sulu recorda ainda que “a lei vigente garante aos residentes o direito de recusarem sujeitar-se à videovigilância”.