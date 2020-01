O Metro Ligeiro arrancou há um mês, mas a polémica ainda não parou

Foram pelo menos oito anos à espera com direito a todo o tipo de problemas: trocas de acusações, derrapagens, desentendimentos. Quando a 10 de Dezembro do ano passado, finalmente o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, inaugurou a obra, parecia que definitivamente se abria um novo capítulo numa história turbulenta. Não foi o que aconteceu. As avarias, paragens e problemas multiplicaram-se nos últimos 30 dias. Um especialista do gabinete de engenharia civil da UMAC ouvido pelo PONTO FINAL desvaloriza os incidentes, e dá nota muito positiva ao primeiro mês. Os deputados, no entanto, querem mais esclarecimentos, e o presidente do IAM, José Tavares, crítica a entidade gestora por falta de comunicação com a população.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Travagem súbita junto ao Ocean Garden, as carruagens param. Soa o alarme. Susto. A composição voltou a circular, mas, segundo a operadora do Metro Ligeiro, parou logo a seguir na estação do posto fronteiriço da Flor de Lótus, onde os passageiros foram retirados “por razões de prudência”. Depois de no dia da inauguração se terem registado os primeiros problemas, no dia seguinte do Metro Ligeiro — obra de todas as polémicas em Macau — voltou a soluçar. Estava marcado o tom do primeiro mês daquele transporte que, no passado, prometeu revolucionar a mobilidade na cidade. Seguiram-se muitos mais incidentes. Tudo isto faz com que a controvérsia à volta do projecto esteja bem vivo.

O professor assistente do departamento de Engenharia Civil e do Ambiente da Universidade de Macau, Kou Kun Pang, em declarações ao PONTO FINAL, pôs alguma água na fervura e defendeu que, apesar de alguns problemas, a operação tem ocorrido dentro do que é a normalidade em casos análogos em outras regiões vizinhas de Macau.

“No início, é normal que haja este tipo de questões. É muito comum nos outros países e regiões que têm o mesmo sistema, como em Singapura, no Japão, ou em Taiwan. E todos os que o possuem, tiveram muitos problemas logo no início, e mesmo agora os têm”, concretizou.

Para Kou, os casos que foram noticiados correspondem a “alguns problemas técnicos que estão relacionados com o sistema, que é autónomo, ou seja, sem condutor”. Ainda assim, reconheceu que as situações em que o metro parou por causa do excesso de peso nas carruagens, por exemplo, não são normais. O especialista esclareceu que nesses casos não estamos a falar de problemas técnicos. São questões que têm a ver com a gestão.

“A empresa deve melhorar tudo aquilo que sejam questões de segurança, e como se deve lidar com as situações de emergência quando elas acontecem. É algo em que tem de ser feito um esforço constante”, referiu.

Por tudo isto, quando convidado a avaliar o desempenho do novo sistema de transportes na RAEM, dá uma nova quase a roçar o muito bom. “Dou 80 em 100”, pontua, explicando que a classificação que atribui tem por base a comparação que é preciso fazer com outros sistemas semelhantes.

A isso, junta ainda o ponto de partida de Macau nesta matéria. “Não tínhamos experiência em gerir este tipo de sistema. Trouxemos pessoas de Hong Kong para treinar os nossos funcionários, e claro que sai caro, mas estas lições podem ser muito úteis no futuro”, referiu. O mesmo professor acredita que esta é a única forma de conseguir melhorar a mobilidade em Macau, onde mais de 200 mil viaturas circulam diariamente.

“Penso que esta é a única maneira de resolver a questão do excesso de trânsito. Mais à frente, as exigências das pessoas vão aumentar, se continuarem a usar os autocarros, e os carros, não estaremos capazes de resolver o problema. O Governo deve pôr mais recursos e tempo no desenvolvimento do projecto”, sustentou.

O especialista contou ainda que gostou da experiência que fez destes comboios, mas aponta um defeito. “Quando as carruagens estão a virar, sentimos um pequeno desconforto. Reportei isso às pessoas que tratam destas questões. E penso que no futuro poderão melhorar. A velocidade a que viram é muito alta”, criticou.

População não é ouvida como devia

José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e coordenador da Associação de Moradores da zona Norte, Central e das Ilhas, teve de chamar os responsáveis da empresa do Metro Ligeiro para uma reunião com os moradores que representa, porque as preocupações da população estavam a crescer.

“Discutimos este tema, porque se verificaram uma série de problemas não só de avarias, mas da própria operação em si”, recordou ao PONTO FINAL.

Tavares considera que a empresa “ainda tem muitos problemas para corrigir”. Em relação às justificações para o que está a acontecer, o responsável acredita que o sistema que agora começou a operar “era pensado para há dez anos”, e não é “adaptável para os requisitos de hoje, a começar pela bilheteira”. “Aquilo já é um problema, era para servir naquela época, e, entretanto, avançámos bastante tecnologicamente nestas operações electrónicas”, explicou.

Mas justifica-se num projecto que custou tanto aos cofres da RAEM trabalhe com material obsoleto? “Não houve alternativa que não fosse usar aquilo que já se tinha. É uma realidade, não estou aqui para julgar ninguém. Estou apenas a falar dos factos”, avaliou.

O presidente do IAM acrescentou que os moradores tiveram muitas perguntas e incertezas. “Estamos no período de teste, mas penso que as pessoas vão ter problemas nos acessos no futuro”, avançou.

Por fim, o mesmo responsável político deixa algumas críticas à forma como a empresa está a gerir a sua relação com a população. “Acho que têm de ouvir as pessoas. Tem sido um ponto fraco da gestão. Qualquer serviço público tem de ser paciente e ouvir vozes contrárias. Isso tem sido um pecado em todos estes anos”, rematou.

Alta tensão no Governo

Os problemas de comunicação já mereceram também o reparo do Governo, através de uma das suas figuras de proa, o secretário para a Segurança Wong Sio Chak. Este criticou as falhas de comunicação da empresa com o Corpo de Bombeiros, num incidente a 29 de Dezembro do ano passado. Em declarações à imprensa, Wong Sio Chak responsabilizou a Sociedade do Metro Ligeiro de Macau pela resposta tardia dos bombeiros para retirar passageiros presos nas carruagens na sequência de uma avaria no sistema eléctrico.

“A empresa tem de ter um sistema de notificação conjunta. Se houver acidentes com feridos, tem de notificar a imprensa e, mesmo que não envolva crime, tem a responsabilidade de notificar o Corpo dos Bombeiros”, disse o secretário.

Recorde-se que na sequência da avaria, os passageiros ficaram presos nas carruagens cerca de meia hora, uma situação que Wong não quer que volte a acontecer.

Também André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, falou sobre este tema. Confrontado com uma das avarias do Metro Ligeiro, que obrigou ao resgate de passageiros, o governante lamentou o incidente, e admitiu que o novo meio de transporte necessita de mais tempo para corrigir “pequenos entraves ou pequenos problemas”.

“Embora o Metro Ligeiro seja uma novidade para Macau, todos sabemos, mesmo a nível internacional, que um sistema de transporte novo, quando funciona pela primeira vez, há sempre uns pequenos entraves ou pequenos problemas que podem surgir. Temos de saber que é um sistema de transporte novo e carece de tempo para a sua articulação, e também o seu funcionamento na cidade”, aligeirou dizer André Cheong.

Durante a mesma conversa com a comunicação social, o secretário para a Administração e Justiça assinalou a importância do processo de identificação dos problemas no funcionamento do Metro Ligeiro e revelou que o período experimental do novo meio de transporte será prolongado até 31 de Janeiro, sem que os passageiros paguem para andar no sistema. “É inevitável e o objectivo, no fim, é também detectarmos um problema e conseguir resolvê-lo de imediato. Temos de identificar a quem incumbe esta responsabilidade e como proceder nos termos da lei, quais são as medidas atempadas a serem adoptadas”, explicou.

Até ao momento, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, não se tem pronunciado sobre este tema. O PONTO FINAL fez um pedido de entrevista ao governante, mas até ao fecho desta edição não recebeu resposta.

Faltaram mais testes

Também os deputados têm estado muito activos no controlo e na fiscalização da actividade do metro, sendo que vários já apresentaram interpelações escritas ao Governo. Uma delas foi Agnes Lam, que ao PONTO FINAL considerou que os resultados do primeiro mês de funcionamento demostram que, claramente, “a fase de testes não foi suficiente”. “Fica a ideia de que eles continuam a funcionar sem terem um plano de crise e que continuam em experiências”, qualificou. “Se, pelo menos, tivessem avisado a população que estávamos numa fase de testes, e que podiam acontecer situações anormais, teria sido melhor”, afiançou, ao mesmo tempo que é mais uma a afirmar que a empresa devia disponibilizar mais informação sobre os problemas técnicos.

Lam pensa que faltou fazer testes com as carruagens cheias, e que os problemas que se estão a suceder derivam da falta de rigor com que esses testes foram feitos. “Não penso que seja razoável ter este tipo de problemas ao fim deste tempo”, avaliou.

Além dos problemas técnicos, a deputada apontou baterias para as questões de gestão. A impressão com que ficou da utilização que fez, foi a de que as pessoas que trabalham na empresa não estão familiarizadas com questões que deviam ser centrais, como a capacidade de cada carruagem.

“Ouvimos a empresa falar das estimativas que têm de passageiros diários, mas não sobre a capacidade que cada vagão tem. Eles não têm esses dados. Nunca anunciaram qual a capacidade máxima. Isso é algo que devíamos saber, e os funcionários que lá trabalham também não sabem”, evidenciou.

A mesma deputada da AL considerou que se a empresa não der, ou não souber dar a informação sobre os problemas que vai tendo, então a controvérsia na sociedade não vai diminuir. “Têm de ser sinceros com o público. Se derem avisos prévios terão menos problemas com as pessoas”, reiterou.

Em relação aos custos do projecto — uma obra que se estende ao longo de 9,3 quilómetros e um orçamento de 10,2 mil milhões de patacas, o que contas feitas dará um pouco mais de mil milhões de patacas por cada quilómetro — Agnes afirmou que em relação ao dinheiro gasto já nada há a fazer, mas salientou que será dramático para a cidade se tiver de esperar mais dez anos pelo próximo passo desta infra-estrutura.

Para a deputada, este é o sistema que deverá ligar Macau, Taipa, Coloane, e mais tarde a China continental. “Assim poderá ser benéfico para o trânsito, pode melhorar as condições de mobilidade”, enfatizou. Apesar das críticas, a deputada dá 60 pontos numa escala até 100, para os primeiros dias deste meio de transporte.

Macau é Macau, não é a Alemanha

O ex-deputado e conselheiro de Ho Iat Seng, o macaense Leonel Alves, revelou ao PONTO FINAL que experimentou o metro “no dia da inauguração”. “Acho que é uma infra-estrutura necessária, mas não suficiente”, começou por avaliar.

Alves defendeu que os trabalhos têm de ser continuados, porque “a extensão da rede é um projecto plurianual”, e, apontou, que não se sabe qual a data definitiva para que o metro seja alargado a toda a região de Macau.

O elemento do Conselho Executivo analisou que a história deste empreendimento “foi difícil”. “O arranque teve várias peripécias. Houve problemas com os empreiteiros, houve vários percalços, mas no final as coisas funcionaram, não tão bem como as pessoas desejariam, mas serve”, sinalizou.

Em relação ao primeiro mês de funcionamento, classificou-o de “período de experimentação”, que decorreu “com alguns percalços e alguns incidentes”, mas “que no geral o pendor é positivo”.

São aceitáveis tantos incidentes em tão pouco tempo? Leonel Alves enquadrou e relativizou. “Macau é Macau, não é a Alemanha, nem é a Dinamarca, já foi um grande esforço de muita gente pôr isto a funcionar, desejamos sempre o ideal, mas…”, argumentou. E depois deu exemplos de outras latitudes, que enfrentam os mesmos problemas. “Mesmo nesses países quando funciona uma grande infra-estrutura, lembro-me que o aeroporto de Hong Kong, quando foi inaugurado, também houve incidentes, que até levaram à criação de uma comissão independente para avaliar as causas. Temos de ver as nossas capacidades, a nossa dimensão, a massa crítica e o que é importante é que continue”, apontou.

Alves não tem expectativas de que o ruído à volta do projecto abrande. “Será sempre polémico porque o custo é enorme, e continua a haver muita gente a ter dúvidas sobre a real necessidade desse projecto”, sinalizou.

A presidente da Casa de Portugal, Amélia António, ainda não experimentou o novo sistema de transportes, mas afirmou que considera que “o metro é um serviço que vai ajudar muito pouco ao trânsito”. A mesma lembrou que o projecto pôs a nu muitas das maleitas de Macau, do qual foram exemplo as discussões intermináveis para definir o trajecto. “Ninguém queria que o metro passasse ao pé dos seus prédios. São aquelas coisas à Macau”, recordou. “Foram anos em suspenso, derrapagens, e deu logo para perceber que isto era um elefante branco que se estava a criar”, ilustrou.

Em relação às declarações de Raimundo do Rosário, que defendeu que apesar de poder ser pouco útil à população, o metro na Taipa era uma boa forma de ver de cima aquela ilha, Amélia António reage: “Coitado, se calhar não tem mais nada para dizer. A dificuldade se calhar é a de dizer uma qualquer outra coisa. São coisas que caem no colo das pessoas, às vezes. Esta decisão de ter metro é muito anterior ao mandato deste secretário. São presentes envenenados que, às vezes, se recebem”.

Já o presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC), Jorge Fão, disse que ninguém o apanha no metro até ser a pagar. “Só vou experimentar depois de passar toda esta aselhice”, garantiu. “Quando uma coisa é de graça, eu desconfio. Sou um homem muito cauteloso, muito vivido, e quando se diz é gratuito já não quero. Quando se tiver de pagar, eu vou”, garantiu.

Fão pensa que a inauguração foi feita de forma apressada, e que desse facto resultaram todas as falhas que se têm sucedido. “A gente está a pagar para que a empresa gestora, que está a ganhar um balúrdio anualmente, para que aquilo esteja a ter um funcionamento regular”, criticou.

Em relação aos problemas, o representante dos pensionistas defendeu que a população local é “muito harmoniosa”, “muito paciente”, e, por isso, “não fizemos barulho”. “Mas se isto tivesse acontecido em Paris, Hong Kong ou Portugal, caía o Carmo e a Trindade”, disse. Ainda assim, deixou um presságio. “Continuará a haver muito polémica nos próximos 10 a 15 anos”, rematou Jorge Fão.