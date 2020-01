Especialistas de Macau seguem para Wuhan para recolha de novos dados sobre pneumonia viral

Três especialistas de Macau vão estar em Wuhan nos próximos dias para recolher mais informações sobre a situação epidemiológica da cidade e trocar informações com as autoridades locais. Coordenador do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde lidera comitiva indicada pelo Governo para investigar a pneumonia viral provocada por novo coronavírus. Os últimos dados divulgados pela Comissão Nacional de Saúde indicam uma morte e sete casos graves registados.

A convite da Comissão Nacional de Saúde, o Governo envia hoje três representantes a Wuhan para investigar e recolher mais informações sobre a pneumonia viral provocada por um novo coronavírus junto das autoridades locais.

Segundo a informação veiculada pelo Grupo de Trabalho Interdepartamental para a Pneumonia de Origem Desconhecida, a delegação é composta por Lam Chong, coordenador do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, e por dois representantes do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Para além da recolha de informações sobre a situação epidemiológica na cidade e da situação de diagnóstico e tratamento de pacientes, a visita de trabalho organizada pela Comissão Nacional de Saúde da China prevê também a troca de informações sobre o diagnóstico e tratamento de pacientes, assim como de prevenção e controlo da doença.

Depois de ter identificado inicialmente o agente patogénico da “pneumonia viral de causa desconhecida” como o novo coronavírus, a Comissão Nacional de Saúde confirmou no sábado o primeiro caso mortal na sequência de testes realizados pela Comissão Municipal de Saúde de Wuhan. De acordo com as informações veiculadas pelos serviços de saúde da China continental, os exames clínicos realizados nos últimos dias confirmaram 41 casos de pneumonia diagnosticados como infecção por novo tipo de coronavírus. Na última actualização, a Comissão Nacional de Saúde anunciou que duas pessoas tiveram alta, sete estão em estado considerado grave e uma pessoa faleceu, sendo que os restantes pacientes estão em situação estável.

Em comunicado, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan referiu que o caso mortal registado tratou-se de um homem de 61 anos de idade que sofria de doenças crónicas, como tumores abdominais e doença hepática crónica. As autoridades de saúde local assinalaram que “pessoas com idade mais elevada e que sofrem de doenças crónicas apresentam pior prognóstico após terem sido infectadas por pneumonia viral”.

Entretanto, 739 pessoas com contacto próximo com os pacientes, incluindo 419 profissionais de saúde, foram submetidas a observação médica e nenhum caso foi diagnosticado com infecção.

Recorde-se que a investigação epidemiológica descobriu, até agora, que os pacientes são comerciantes e agentes de compras do Mercado Grossista de Marisco Huanan de Wuhan. Para além do encerramento do mercado desde o dia 1 de Janeiro, as autoridades continuam a realizar operações de limpeza, prevenção de doenças e controlo da higiene ambiental em todos os locais públicos da cidade de Wuhan, nomeadamente em mercados onde haja contacto entre seres humanos e animais.

Desde o dia 3 de Janeiro que não foram diagnosticados novos casos, sendo que até ao momento não há qualquer registo de infecção entre o pessoal de saúde nem casos de transmissão entre seres humanos.

Após a avaliação da situação, o Trabalho Interdepartamental para a Pneumonia de Origem Desconhecida considerou que o risco para Macau ainda é médio, mantendo-se por isso o actual nível de alerta como Nível III (Grave).

Serviços de Saúde avaliam situação clínica de residente de Wuhan que manifestou sintomas

Os Serviços de Saúde foram notificados no sábado para um caso suspeito de pneumonia viral numa residente de Wuhan que viajou para Macau e apresentou sintomas.

De acordo com a informação veiculada pelo Grupo de Trabalho Interdepartamental para a Pneumonia de Origem Desconhecida, uma mulher de 37 anos de idade, residente de Wuhan, viajou até Macau de avião no dia 10 de Janeiro, e entrou no território por volta do meio-dia. Nessa mesma noite, a mulher apresentou sintomas de febre ligeira e corrimento nasal, tendo recorrido ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ).

O resultado da análise laboratorial da amostra do tracto respiratório do caso foi negativo para os vírus respiratórios comuns. Apesar do seu estado clínico ser considerado estável e sem manifestação de pneumonia, foi organizada a observação desta doente, em isolamento, no CHCSJ, a fim de se proceder a um exame aprofundado para excluir a possibilidade de pneumonia de origem desconhecida de Wuhan.

Desde o dia 1 de Janeiro de 2020, em instituições médicas de Macau, foram registados nove casos relacionados com pessoas que estiveram na cidade de Wuhan e manifestaram sintomas de febre e do tracto respiratório no período de 14 dias antes do início dos sintomas: Em oito casos já foi excluída a possibilidade de pneumonia de origem desconhecida de Wuhan, havendo ainda uma situação que está a ser avaliada clinicamente.