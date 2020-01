“Viajante do Corpo” dá início ao Festival Fringe

Começa hoje a 19.ª edição do Festival Fringe da Cidade de Macau. A dança contemporânea de “Viajante do Corpo” vai dar início ao festival, no Jardim da Fortaleza do Monte. O festival conta com mais de duas dezenas de espectáculos de teatro, marionetas e música, entre outros.

André Vinagre

Tem início hoje a 19.ª edição do Festival Fringe de Macau. O festival de artes organizado pelo Instituto Cultural (IC) de Macau tem o fim marcado para o dia 19 de Janeiro. Para o arranque do festival, a organização escolheu o espectáculo “Viajante do Corpo”, que vai acontecer no Jardim da Fortaleza do Monte pelas 14h30, logo após a cerimónia de abertura do festival. No total, haverá 26 espectáculos inseridos no Fringe deste ano.

Segundo a organização, “Viajante do Corpo” é “um espectáculo electrizante que deixará o público rendido ao encanto da dança contemporânea num ambiente ao ar livre”. Com duração de uma hora, este espectáculo será realizado por bailarinos provenientes do Reino Unido, Espanha, Cantão, Hong Kong e Macau. Serão apresentadas obras de dança contemporânea de vários estilos, indica o IC.

O primeiro dia do festival faz-se apenas de dança contemporânea, mas nos dias seguintes têm lugar outros espectáculos, como “ImprovFlashMob”, integrado no subtema “On Site” do “Crème de la Fringe”, terá lugar no Largo do Senado e nas Ruínas de São Paulo. “Encontro para Jantar Binaural”, apresentado por ZU-UK do Reino Unido, terá lugar no Café Falala. Este espectáculo propõe uma experiência interactiva de ‘speed dating’ entre os participantes, como forma de quebrar o gelo.

“Visita Guiada a Macau Macabro”, apresentada pela Associação de Bússola de Teatro Criativo, propõe uma visita guiada de autocarro “que proporcionará ao público uma experiência turística muito diferente do habitual”, indica o comunicado da organização.

Integrado no subtema da série “Crème de la Fringe”, vai realizar-se o “Festival de Teatro de Marionetas e Objectos em Coloane”, onde vários elementos da comunidade, marionetas e pessoas vão reunir-se em Coloane, para apresentar ao público um leque variado de espectáculos. Já a peça de teatro de marionetas “Fragile” promete estimular a imaginação do público através do uso misto de materiais simples e livros ilustrados, sombras de luz, manipulação de bonecos e truques de projecção. “Mercado de Estórias”, do grupo Rolling Puppet Alternative Theatre, apresenta uma “série de caixinhas de estórias intrigantes e únicas, com orifícios que permitem ao público espreitar o mundo deslumbrante”, indica o IC.

A música também estará presente. Em “Era Uma Vez em Macau”, o público é convidado a descobrir a cidade através da música e da comunhão entre o passado e o presente. No teatro, “Chama Apagada” “levará o público a mergulhar na vida de um casal separado por uma distância emocional”. Uma obra dirigida pelo coreógrafo veterano britânico Jos Baker, um ex-bailarino de Peeping Tom e DV8 Physical Theatre.

Além disso, o Festival Fringe incluirá ainda 13 actividades de extensão, como ‘wokshops’, palestras, exposições, sessões de partilha e a campanha de voluntariado nos bastidores “Slashie”. Para participar nestas actividades, os interessados terão de se inscrever através da página www.icm.gov.mo/eform/event.

O Instituto Cultural informou ontem que, devido ao espectáculo “Guia da Propriedade na Casa de Lou Kau”, integrado no Fringe, a Casa de Lou Kau encerrará às 17 horas de 15 a 17 de Janeiro e o 2.º andar estará temporariamente fechado de 11 a 17 de Janeiro.