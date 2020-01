Sistema de reconhecimento facial: Cidadãos protegidos, garante PJ

Num encontro dos responsáveis da Polícia Judiciária com a imprensa, Sit Chong Meng deu a garantia de que, com o sistema de reconhecimento facial que começará a ser testado no início deste ano, todos os dados dos cidadãos serão protegidos. O director da PJ detalhou o processo de verificação das imagens e salientou os benefícios do sistema.

André Vinagre

Ontem, num encontro entre os responsáveis pela Polícia Judiciária (PJ) e a imprensa, a propósito do Ano Novo Lunar, Sit Chong Meng garantiu que todos os dados dos cidadãos estarão a salvo no âmbito do sistema de reconhecimento facial, que começará a ser testado no início deste ano. O director da PJ reconheceu que a população está preocupada com este novo sistema, mas “essas câmaras serão muito úteis para resolver crimes e facilitam a investigação”.

O Governo, recorde-se, já tinha dado luz verde para que fosse testado o sistema de reconhecimento facial em 50 câmaras de videovigilância de Macau. Apesar de o sistema vir a ser coordenado pelos Serviços de Polícia Unitários (SPU), o director da PJ garantiu: “Todo o processo vai ser feito com as exigências de segredo, nomeadamente as imagens onde está o arguido. Iremos sempre proteger os dados”. “Na PJ ainda não temos quaisquer informações sobre a identificação facial, essas câmaras deverão transmitir os dados para os SPU, depois, se houver alguma queixa, é que vamos utilizar esses dados”, explicou.

O responsável da polícia detalhou, então, os procedimentos de investigação com recurso ao reconhecimento facial. Segundo Sit Chong Meng, depois de instaurado o processo, a PJ terá de preencher um formulário sobre o tipo de caso que está a ser investigado que terá depois de ser apreciado. Só depois é que os agentes poderão aceder às imagens. “Iremos registar a câmara que o agente viu e também tem de ter provas de que essas gravações são necessárias para a investigação”, referiu. Na altura de visualizar as imagens, os agentes terão de entrar na sala sem os telemóveis.

“Eu sei que a população tem preocupação com essas câmaras, mas de facto essas câmaras são muito úteis para resolver crimes e facilitam a investigação”, disse Sit Chong Meng. Um dos mais preocupados com este sistema de reconhecimento facial tem sido o deputado Sulu Sou que chegou a apresentar um projecto de lei à Assembleia Legislativa (AL) de interpretação do Regime jurídico da videovigilância em espaços públicos de forma a clarificar que ‘‘as estipulações relativas ao reconhecimento facial não estarem incluídas no processo legislativo do Regime de jurídico da videovigilância’’. O documento foi recusado por Kou Hoi In, presidente da AL.

Ainda sobre a videovigilância, a PJ indicou que este ano será accionada a quarta fase de implementação do programa “Olhos no Céu”, onde serão instaladas, durante 2020, mais 800 câmaras em “locais mais isolados”. “Acredita-se que isto produzirá efeitos dissuasores para o combate ao roubo na via pública”, disse o director do organismo, acrescentando: “A PJ irá continuar a utilizar o sistema ‘Olhos no Céu’ para que este desempenhe o seu papel, garantindo a protecção das pessoas e dos bens”.