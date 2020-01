Pereira Coutinho preocupado com aumento dos casos de suicídio em Macau 

O deputado José Pereira Coutinho defende que o número de suicídios em Macau é muito alto, e, por isso, quer que o Governo tome medidas o quanto antes para travar aquilo que considera ser um problema grave da região. Em interpelação escrita ao Executivo de Ho Iat Seng, Coutinho quer que o Governo apure quais as causas que têm levado ao recrudescimento do fenómeno, e exige que haja acção por parte dos serviços públicos antes que a situação se tome mais grave.

“O Governo deve melhorar as actuais estratégias de prevenção do suicídio, definir medidas abrangentes, metas concretas e a respectiva calendarização, para reduzir a taxa de suicídio, fiscalizar e rever a eficácia das medidas adoptadas, e divulgar os respectivos resultados”, escreve na interpelação ao Governo.

O líder da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) chama ainda a atenção para o número alto de caso de tentativas de suicídio em Macau, que de acordo com os dados do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chack, foram de 120 no último ano.

O legislador pede ao Governo que avance para uma aposta séria na formação aos trabalhadores dos diversos sectores com vista a tentar reduzir este flagelo. Uma das ideias de Coutinho é a de que haja um reforço dos serviços de acompanhamento psicológico às pessoas que procuram pôr um termo à vida, de forma a demovê-las dessa vontade.

O mesmo deputado lembra ainda que a melhoria de condições de vida da população da RAEM, em termos financeiros, nos últimos 20 anos, foram afectadas pelos preços elevados da habitação, rendas altas, aumento dos preços constantes e insuficiências na área da saúde. A estas questões somam-se os problemas da pressão na área laboral, e a falta de apoio social, o que Coutinho acredita contribuir para que muitas pessoas entrem em depressões que depois as levam ao suicídio.

Macau, segundo o presidente da ATFPM, está a aproximar-se perigosamente da linha de alerta fixada pela Organização Mundial de Saúde, que é de 13 suicidas por cada 100 mil habitantes, e cita aquela organização internacional para dizer que só com medidas abrangentes e adequadas se pode prevenir eficazmente o fenómeno do suicídio.

J.C.M.