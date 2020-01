Macau pediu mais informações sobre a nova estirpe de coronavírus em Wuhan

Grupo de peritos do interior da China identificou novo coronavírus na investigação sobre a origem da pneumonia desconhecida de Wuhan. A Comissão Nacional de Saúde informou ontem o Governo sobre a descoberta numa altura em que Macau aguarda por mais dados para proceder a eventuais ajustes nas medidas de prevenção e controlo.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Comissão Nacional de Saúde notificou ontem o Governo da RAEM sobre a identificação de um novo tipo de coronovírus que pode estar na origem da situação epidemiológica da cidade de Wuhan.

Um grupo de peritos do interior da China declarou que a pneumonia desconhecida de Wuhan foi, inicialmente, identificada como um novo coronavírus, mas o Grupo de Trabalho Interdepartamental para a Pneumonia de Origem Desconhecida entendeu que, temporariamente, não são necessários ajustamentos significativos às actuais medidas de prevenção e controlo enquanto não houver mais informações sobre esta nova estirpe de coronovírus.

“Fomos informados esta manhã pela Comissão de Saúde da China de que o caso de pneumonia de origem desconhecida de Wuhan é causada por um novo tipo de coronavírus e que neste momento não há qualquer informação sobre este novo vírus. Por isso, os Serviços de Saúde têm de esperar pelos novos critérios e padrões de diagnóstico para este caso de pneumonia. Neste momento, temos de esperar que a China nos forneça mais informações sobre os resultados dos exames de forma a confirmar estes resultados preliminares”, afirmou ontem a coordenadora do núcleo de prevenção de doenças infecciosas e vigilância da doença do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Serviços de Saúde.

Em declarações à margem de uma palestra sobre a resposta de Macau à pneumonia de origem desconhecida de Wuhan, Leong Iek Hou assumiu que, perante os dados facultados pela China, o Grupo de Trabalho Interdepartamental para a Pneumonia de Origem Desconhecida considerou que, temporariamente, não são necessários ajustamentos significativos às actuais medidas de prevenção e controlo.

“Temos de manter uma estreita ligação de comunicação com a Comissão Nacional de Saúde para que os Serviços de Saúde da China nos dêem mais informações sobre a infecção para saber se o controlo das medidas praticadas actualmente na RAEM continuam a ser feitas”, disse Leong Iek Hou.

A representante dos Serviços de Saúde garantiu também que as autoridades competentes vão proceder a ajustamentos assim que seja facultada mais informação. O Grupo de trabalho interdepartamental considerou que as actuais medidas preventivas já aplicadas e que estão em vigor são válidas contra o novo coronavírus, não havendo, por isso, necessidade de grandes ajustamentos neste momento. “Só hoje de manhã é que recebemos a informação de que a pneumonia era causada por um novo tipo de coronavírus e que não houve mais novos casos, por isso, neste momento, cá em Macau o alerta mantém-se moderado. Logo que tenhamos mais informações vamos proceder a qualquer ajustamento em face das novas informações”, referiu.

Aprofundar informações

O Governo tem mantido contacto permanente com a Comissão Nacional de Saúde e o Centro Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças, contudo solicitou, agora, informações de forma detalhada, nomeadamente os métodos de detecção, testes e meios de tratamento, entre outros. “Neste momento o Governo, nomeadamente os Serviços de Saúde, já estão a adoptar as medidas de controlo de infecção a par do tipo da situação de SARS e Mers. Em face das informações dadas pela China vamos fazer o ajustamento das medidas quando as informações indicarem que a doença é grave. De acordo com as informações da China, a taxa de gravidade dos casos é de 10 a 25%. Mas esta situação é comparável com a situação do SARS e também do Mers”, explicou a coordenadora do núcleo de prevenção de doenças infecciosas e vigilância da doença do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Serviços de Saúde.

Leong Iek Hou garantiu também que os Serviços de Saúde têm em stock medicamentos em quantidade suficiente e diversos materiais antiepidémicos para o uso durante três meses, incluindo máscaras, roupas de protecção, produtos para desinfecção, bem como suficientes equipamentos e instalações de isolamento e de tratamento.

O grupo de trabalho interdepartamental continuará a avaliar, de forma contínua, os riscos associados ao novo vírus, ajustando atempadamente as respectivas medidas e recomendações para a RAEM. “Até ao momento só podemos confirmar de que se trata de um novo tipo de coronavírus. De acordo com as informações publicadas pela Comissão Nacional de Saúde da China no passado dia 5 de Janeiro, não podemos constatar situações de transmissão entre seres humanos. Claro que temos de ter em conta a possível mutação do vírus e o período de incubação nos seres humanos, a resistência e a probabilidade de transmissão entre pessoas”, afirmou Leong Iek Hou.

Perante os receios da população, a coordenadora do núcleo de prevenção de doenças infeciosas frisou que nem todos os coronavírus causam doenças graves como nos casos da pneumonia atípica, que afectou milhares de pessoas entre 2002 e 2003. “Este é um novo tipo de coronavírus, mas também temos de ter em consideração que há mais de cem tipos de coronavírus que podem causar doenças, mas que nem todas são graves como nos casos da SARS (Síndrome respiratória aguda grave) ou do Mers (Síndrome respiratório do Médio-Oriente). Há quatro tipos de coronavírus que causam doenças ligeiras. Perante este novo coronavírus, temos de aguardar as informações da China, que através dos casos diagnosticados, nos possam revelar mais informações sobre se esta nova estirpe de coronavírus causa doenças graves, médias ou ligeiras. Temos de aguardar por novas informações”, disse.