GPDP promete combater telemarketing abusivo de salões de beleza 

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) prometeu combater o telemarketing agressivo dos salões de beleza, reiterando assim a legitimidade da actual lei da protecção de dados pessoais. O organismo respondeu assim ao deputado Sulu Sou, que tinha interpelado o Governo sobre os abusos dos salões de beleza através de chamadas telefónicas aos residentes.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Na resposta escrita dirigida a uma interpelação do deputado Sulu Sou, que tinha sido entregue no dia 12 de Novembro de 2019, o GPDP comentou as questões do democrata referentes à reclamação do público sobre as perturbações constantes derivadas dos telefonemas promocionais de salões de beleza, e a sua interferência em comunicação entre os Serviços de Saúde e os residentes. Yang Chongwei, coordenador do GPDP, reiterou a legitimidade da actual lei da Protecção de Dados Pessoais em Macau pela sua referência a regulamentos legislativos implementados na União Europeia (UE), prometendo um reforço nos meios de comunicação com os familiares por parte dos serviços de saúde ao mesmo tempo que garante continuar a cooperação com as autoridades transfronteiriças em proteger os dados pessoais.

‘‘Relativamente ao caso de os residentes não terem conseguido receber de forma oportuna as chamadas urgentes do hospital por medo de atenderem a telefonemas desconhecidos, os Serviços de Saúde afirmam que os telefonemas ligados pelo Centro Hospitalar Conde de São Januário mostram o número da sede do hospital. Aliás, os departamentos responsáveis pelo contacto com os cidadãos também fornecem a mesma função que, assim, permite aos residentes fazerem consulta e ligarem de volta.’’, começou por afirmar Yang Chongwei, acrescentando que, para não repetir este tipo de ocorrências, ‘‘os relativos departamentos vão enviar mensagens de aviso através do telemóvel. Caso se trate de um assunto urgente, os responsáveis vão avisar por mensagem de telemóvel ou por correio registado, para garantir que os residentes recebem os relativos conteúdos’’.

Em resposta à exigência pública de simplificar os procedimentos de denúncia, as autoridades referiram que ‘‘não se verifica nenhum funcionamento anormal relativo ao actual mecanismo de reclamação. Os meios de comunicação entre os residentes e o GPDP continuam a funcionar bem’’, acrescentando que ‘‘além de denunciar pessoalmente ou através da linha de serviço, acessos que já estão disponibilizados, os residentes podem também recorrer ao correio electrónico ou aos serviços de reclamação e de denúncia disponíveis na página oficial do GPDP’’. O organismo sublinhou ainda que ‘‘tem realizado uma reavaliação e melhoramento nos assuntos em questão, com o objectivo de examinar e optimizar de forma oportuna os procedimentos, e de reduzir os desnecessários.’’

Referindo-se à proposta do deputado pró-democracia sobre a emenda da actual lei da protecção de dados pessoais e respectiva punição, Yang considerou que a lei em questão já se encontra bem desenvolvida, visto que ‘‘foi regularizada com base nos relativos regulamentos legislativos da União Europeia e de Portugal,’’ e que ‘‘a sua natureza rigorosa e o nível de protecção cumprem os critérios internacionais’’. Para além disso, ‘‘a entrada em vigor do GDPR na UE, que é considerado a lei mais rigorosa para a protecção dos dados pessoais, não só maximiza os direitos dos envolvidos, como também reforça a exigência e os deveres das entidades que são responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais”.

Outra questão levantada na interpelação escrita de Sulu Sou associa-se a quais as medidas que o Governo vai tomar para regular as condutas de promoção de determinadas empresas estrangeiras. Quanto ao assunto, o GPDP reafirmou que ‘‘tem mantido um contacto com as autoridades responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais, com as quais tem realizado investigações cooperativas sobre as infracções transfronteiriças de transferência ilegal de dados pessoais”. Desta forma, o organismo promete que ‘‘no futuro, vai continuar com a cooperação com as autoridades transfronteiriças, fortalecendo a comunicação mútua através de conferências internacionais e regionais, para poder recolher as informações mais actualizadas sobre a protecção de dados pessoais’’.

Na interpelação do vice-presidente da Novo Macau, que tinha sido remetido ao Governo no último mês de Novembro, foram levantadas às autoridades várias questões, incluindo quais as medidas que vão ser tomadas para simplificar o procedimento de denúncia para os residentes, a hipótese de concretizar uma emenda da actual lei da protecção de dados pessoais para prevenir a distribuição de dados de forma eficaz, e quais as medidas que o GPDP vai implementar, através da colaboração com as autoridades regionais e internacionais, para controlar o telemarketing abusivo das empresas de beleza em Macau.