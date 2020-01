Burlas de serviços sexuais aumentam 250%

As burlas de namoro online aumentaram 87,9% e as armadilhas de serviços sexuais na internet registaram uma subida de 250%. Os dados foram revelados ontem pela Polícia Judiciária num balanço dos números da criminalidade registada em 2019. No ano passado, o número de casos de associação criminosa subiu para o dobro, indicou a PJ.

André Vinagre

As burlas de namoro online e as armadilhas de serviços sexuais foram dois dos tipos de casos que mais aumentaram em 2019, de acordo com os números divulgados ontem pela Polícia Judiciária (PJ), num encontro entre responsáveis do organismo e a comunicação social. Em comparação com 2018, registou-se ainda um aumento para o dobro dos casos de associação criminosa. No jogo, houve mais casos de agiotagem e mais sequestros.

Em 2019, as burlas cibernéticas aumentaram “significativamente”, adiantou Sit Chong Meng, director da PJ. Dentro das burlas cibernéticas, os casos que mais aumentaram foram os relativos a namoro online e a serviços sexuais, 87,9% e 250% face ao período homólogo, respectivamente. No total, foram registados 62 casos de burla de namoro e 91 de armadilha de serviços sexuais. O director da PJ referiu que, como resposta a este aumento, o organismo criou uma linha aberta de apoio, foram afixados avisos sobre este tipo de burla e foi também feito um trabalho junto de trabalhadores do sector bancário “para que estes possam descobrir eventuais vítimas e aconselhá-las a cancelar as transferências bancárias”.

Os crimes de burla em geral “continuam a afectar a vida dos residentes”, disse Sit Chong Meng. Em 2019, foram instaurados 119 processos de burla telefónica. Os estudantes do ensino superior de Macau representam a maior parte das vítimas de burlas, “tendo havido, em muitos dos casos, prejuízos superiores a um milhão de patacas”.

No ano passado registou-se também um aumento significativo dos casos de grupos criminosos, que podem incorrer em crimes de usura, auxílio à migração clandestina, exploração de prostituição, tráfico de estupefacientes e burla, por exemplo. Registaram-se 40 casos de associação criminosa, o que representa uma subida para o dobro em relação a 2018. “Nos últimos anos, as organizações criminosas têm actuado de forma altamente organizada, transfronteiriça, com recurso a tecnologia avançada e com mais capacidade de contra-investigação, podendo causar ainda mais perigo para a comunidade”, alertou Sit Chong Meng. Para responder a este aumento, “a PJ efectuou uma disposição policial ainda mais activa, aprofundou a orientação da investigação orientada pelas informações, estreitou a cooperação regional no trabalho policial e focalizou-se no desmantelamento de organizações escondidas”.

Relativamente aos crimes de droga, foram instaurados 89 processos de tráfico de droga, o que corresponde a uma descida de 3,3%, comparativamente com 2018. “A PJ tem reforçado proactivamente a troca de informações e cooperação com as outras polícias tentando prevenir com todas as forças a penetração de drogas no seio da comunidade”, garantiu o director da PJ.

No que diz respeito à violência doméstica, a PJ instaurou 107 inquéritos que envolviam condutas ofensivas entre membros de famílias. Depois de investigados os casos, 17 foram encaminhados para os órgãos judiciais como crime de violência doméstica. Recorde-se que em 2018 apenas três casos foram encaminhados. Sit Chong Meng disse que agora os residentes têm um conhecimento mais aprofundado da Lei da Violência Doméstica, o que contribuiu para a obtenção de provas mais claras e objectivas.

CRIMES GRAVES COM BAIXA TAXA DE OCORRÊNCIA

No encontro entre a PJ e a imprensa, Sit Chong Meng notou que o nível dos crimes graves se manteve com uma baixa taxa de ocorrências, próxima do zero: registaram-se dois casos de homicídio e um sequestro que resultou numa morte. Registaram-se ainda cinco casos de ofensas graves à integridade física “e todos tiveram origem em disputas privadas”. Em 2019 não foram registados casos de rapto.

A PJ faz ainda a contabilização dos casos de crime relacionados com o sector do jogo: Foram instaurados 2.157 processos criminais nesta área, o que traduz um aumento de 14,5% em relação ao período homólogo. Foram presentes ao Ministério Público 2.500 suspeitos relacionados com crimes de jogo, representando uma subida de 14,1%. Durante o ano que passou, registaram-se 602 casos de agiotagem ligada ao jogo e 344 de sequestros, o que representa um incremento de 8,7% e 11,7%.

No total, em 2019 foram instaurados 6.352 inquéritos e denúncias, um aumento de 5,9% face a 2018. Além disso, foram registados 4.442 investigações sumárias, bem como 4.790 diligências solicitadas que a PJ efectuou. O número total dos processos concluídos no ano passado foi de 15.338, representando uma subida de 4,2%. No total, o número de indivíduos presentes ao Ministério Público foi de 4.191, o que significa um aumento de 6,4% relativamente ao ano anterior.