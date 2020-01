Videovigilância: Sulu Sou critica rejeição do presidente da AL

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau publicou redes sociais que o presidente da Assembleia Legislativa (AL), Kou Hoi In, tinha ‘‘preliminarmente impedido’’ o projecto de lei de interpretação do Regime jurídico da videovigilância em espaços públicos, apresentado pelo democrata em Novembro de 2019. Numa interpelação dirigida ao Governo, o deputado Lam Lon Wai instou as autoridades a criar um padrão na análise dos dados recolhidos através do sistema de videovigilância, bem como à actualização da Lei da Protecção de Dados Pessoais.

Num comentário publicado nas redes sociais, intitulado ‘‘A primeira fase do projecto de lei de proibir a supervisão do reconhecimento facial foi interrompido!’’, Sulu Sou informou que o presidente da AL tinha rejeitado o projecto de lei de interpretação do Regime jurídico da videovigilância em espaços públicos. O diploma em questão, que tinha sido entregue à AL, no dia 28 de Novembro de 2019 pelo deputado pró-democracia, tem como objectivo clarificar o facto de ‘‘as estipulações relativas ao reconhecimento facial não estarem incluídas no processo legislativo do Regime de jurídico da videovigilância’’. O vice-presidente da Associação Novo Macau descreveu a decisão do presidente da AL de ‘‘produzir o efeito de proteger a polícia’’.

O deputado considerou no seu comentário que a rejeição do projecto de lei de interpretação do regime jurídico de videovigilância foi justificada como razões como ‘‘o Regime jurídico de videovigilância foi originalmente apresentado pelo Governo’’, ‘‘tal regime regula especificamente o uso de câmaras de vigilância em espaços públicos pelas autoridades de segurança’’ e ‘‘o Regime incorpora a política completa do Governo’’. ‘‘Então, qualquer projecto de lei associado ao Regime jurídico de videovigilância e apresentado por deputados requerem do Chefe do Executivo uma aprovação prévia por escrito’’, concluiu.

‘‘Já expressei na AL o meu desacordo sobre a decisão do presidente [da AL], dado que o meu projecto de lei tem como objectivo clarificar o conteúdo da legislação. [O meu projecto de lei] é para prevenir o Governo de implementar medidas de vigilância com uma falta de supervisão legislativa e que possivelmente invadem a privacidade dos residentes e dos turistas’’, justificou o democrata no seu comentário.

Numa entrevista à Rádio Macau, o vice-presidente da Novo Macau acrescentou que ‘‘[a ideia do projecto de lei é que] não atribui a nenhuma autoridade pública o poder de utilizar sistemas de reconhecimento facial ou de outras tecnologias biométricas no tratamento das imagens recolhidas. Até à elaboração de novo diploma, nenhuma autoridade pública pode praticar [tal] acto’’, realçando que, por conseguinte, vai ‘‘apelar à Mesa [órgão da direcção] da AL dentro do prazo de 15 dias’’.

Videovigilância pode ser útil

Apesar das dúvidas em relação à privacidade do público, o deputado Lam Lon Wai considera que, em determinadas situações, o sistema de videovigilância poderia ser útil. ‘‘Nos postos fronteiriços, ou nos amplos espaços públicos, é preciso utilizar o reconhecimento facial como apoio.’’, disse ao PONTO FINAL, exemplificando que ‘‘no caso de haver uma grande quantidade de visitantes, o reconhecimento facial pode ajudar a polícia a aliviar a carga de trabalho e melhorar a sua eficácia’’. Na opinião do deputado, a privacidade dos residentes de Macau está ‘‘garantida’’ uma vez que ‘‘os critérios da lei de privacidade de Macau são relativamente semelhantes aos da Europa. Têm sido rigorosos.’’ Relativamente à discussão entre o sistema do reconhecimento facial e a privacidade, o vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau sugeriu ‘‘estabelecer regulamentos para minimizar o efeito negativo’’.

No entanto, Lam Lon Wai colocou em causa a desactualização da Lei de Protecção de Dados Pessoais, a qual entrou em vigor já há mais de uma década. Solicitou às autoridades se iriam considerar a realização de uma consulta pública relativa à emenda da lei.

O deputado interpelou também o Governo relativamente à reavaliação sobre a instalação e a utilização das CCTV destinadas à videovigilância. ‘‘Só temos um Governo. Por que é que não podemos estabelecer um sistema de videovigilância regularizado, de forma a satisfazer os serviços de segurança, de transporte e o desenvolvimento do princípio ‘cidade inteligente’?’’, questionou o vice-presidente da FAOM.

Por outro lado, o deputado referiu que aguarda a implementação do sistema de videovigilância em breve. ‘‘Espero que o secretário [para a Segurança] possa implementar o sistema de videovigilância como previsto, porque, na verdade, trata-se de uma grande quantidade [de aparelhos] e de um alto custo’’, sublinhou ao PONTO FINAL.

Redes sociais excluídas na lei da cibersegurança

A Polícia Judiciária (PJ) garante que as autoridades não podem bloquear redes sociais ao abrigo da Lei da Cibersegurança. Segundo a Rádio Macau, que cita a PJ, este esclarecimento vem contradizer um artigo do Global Times no qual um especialista defende que o diploma permite banir plataformas na Internet que fossem consideradas um risco para a segurança. “O Governo de Macau não pode e não tem competência para bloquear qualquer website sob a justificação de que o mesmo possa provocar riscos à cibersegurança”, indica a PJ, ao explicar que “as plataformas de redes sociais estão excluídas do âmbito de aplicação da Lei da cibersegurança”.