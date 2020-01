Ho Iat Seng dá ordem para racionalizar custos na Parada do Ano Novo Chinês

O Chefe do Executivo deu ordens para racionalizar despesas em função da rentabilidade, assumiu o director substituto da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) na conferência de apresentação da Parada de Celebração do Ano Novo Chinês. Evento vai custar 28,3 milhões de patacas, um aumento no orçamento na ordem dos 3% em relação a 2019. Cheng Wai Tong justificou o aumento com a inflação e a adição de três grupos de animação local.

Eduardo Santiago

Ho Iat Seng não quer dinheiro mal gasto e deu ordens à Direcção dos Serviços de Turismo para “racionalizar as despesas em função da rentabilidade e dos resultados”, revelou ontem Cheng Wai Tong, director substituto da DST, na conferência de apresentação da Parada de Celebração do Ano Novo Chinês, que terá lugar nos próximos dias 27 de Janeiro e 1 de Fevereiro.

De acordo com o programa divulgado pela DST, o evento vai ter um cortejo de carros alegóricos, espectáculos culturais de grande envergadura, espectáculos de fogo-de-artifício, uma exibição de carros alegóricos e uma votação do público para a escolha do melhor carro alegórico.

No total, a Parada de Celebração do Ano do Rato vai ter 34 grupos de animação e 800 artistas de vários países, nomeadamente Japão, Malásia, Portugal, Alemanha ou Estados Unidos.

“O ano de 2020 é o ano do Rato. É um ano bissexto de dupla Primavera, e é o ano propício para o casamento. Assim sendo, na primeira noite do terceiro dia do primeiro mês (27 de Janeiro) teremos um teatro sobre o casamento dos ratos com acrobacias e danças aéreas para endereçar os melhores votos aos espectadores. Para além disso, os vários grupos de animação irão actuar nos principais locais turísticos no sentido de intensificar a interacção com os residentes e os visitantes”, começou por dizer Cheng Wai Tong, director substituto da DST, em representação de Helena Senna Fernandes.

Sobre o orçamento deste ano para a Parada de Celebração do Ano Novo Chinês, Cheng Wai Tong revelou que houve um aumento de 3% em relação a 2019 por causa da inflação. “Em relação ao orçamento, foi cerca de 28,3 milhões de patacas. Um aumento de cerca de 3%. Este é o orçamento geral. Temos mais três grupos de animação locais, e também por causa da inflação de determinados itens, por isso temos um aumento de cerca de 3% em relação ao orçamento anterior. Quanto ao número de visitantes e dos espectadores estamos a perspectivar um número mais ou menos igual ao do ano anterior (entre 80 mil a 90 mil pessoas)”, disse Cheng Wai Tong.

Questionado sobre o aumento no orçamento geral do evento e se os Serviços de Turismo receberam alguma indicação do Chefe do Executivo para cortar nas despesas, Cheng Wai Tong assumiu que Ho Iat Seng deu “ordens” para “racionalizar as despesas em função da rentabilidade”.

“Não temos qualquer orientação do Chefe do Executivo sobre as despesas ou cortes. O Chefe do Executivo deu-nos ordens, sinceramente, mas para racionalizar as despesas em função da rentabilidade, em função dos resultados. Temos de elevar a qualidade, promover a eficiência, e, por isso, durante as nossas apresentações nós temos um aumento no orçamento porque temos mais três grupos de animação de Macau, e a qualidade também vai ser promovida, e assim conseguimos responder às exigências do Chefe do Executivo”, frisou.

Cheng Wai Tong assinalou ainda os desafios dos Serviços de Turismo para organizar todos os anos “experiências singulares” ao público no sentido de elevar o “nível da qualidade da parada”. “Queremos com este grande evento proporcionar a todos uma atmosfera festiva e repleta da cultura e tradições chinesas. A DST está empenhada na promoção e desenvolvimento das festividades de eventos diversificados em Macau”, afirmou.

Fogo-de-artifício para dar as boas vindas ao Ano Novo Lunar

A cerimónia de abertura do evento realiza-se a 27 de Janeiro, no terceiro dia do Ano Novo Lunar, pelas 20 horas, na Praça do Lago Sai Van, em frente à Torre de Macau, com um espectáculo de dança aérea e acrobacias que darão início ao desfile de 18 carros alegóricos, acompanhados de 34 grupos de animação locais e estrangeiros. O desfile prossegue depois pela Avenida Dr. Sun Yat Sen tendo como ponto de chegada o Centro de Ciência de Macau.

A partir das 17h30 haverá actuações antes do início do evento com actuações de artistas de Hong Kong e Macau, nomeadamente Selena Lee, Paisley Hu, Mandy Wong, entre outros. Depois dos espectáculos está prevista a exibição de fogo-de-artifício pelas 21h45, com uma duração de 15 minutos, na zona ribeirinha em frente à Torre de Macau.

No oitavo dia do Ano Novo Lunar os festejos passam para a zona norte da cidade

No dia 1 de Fevereiro terá lugar um desfile de carros alegóricos na zona norte, que encerrará com um espectáculo cultural. A noite da parada, cuja cerimónia de abertura terá lugar pelas 20 horas, contará com um desfile dos 18 carros alegóricos, que vão partir da Rua Norte do Patane, passando pela Avenida do Conselheiro Borja, Estrada do Arco, Estrada da Areia Preta, Avenida de Venceslau de Morais, Rua Quatro do Bairro da Areia Preta, Avenida da Longevidade e Rua do Mercado de Iao Hon, até ao ponto de chegada no Jardim do Mercado do Iao Hon, onde está previsto um espectáculo cultural de encerramento num palco instalado no local, com actuações de artistas de Hong Kong e Macau, nomeadamente Louis Yuen, Germano Guilherme, Elise Lei, Elvin Chio, BoBo Chan, Kenny Lei, entre outros.

Lisboa nas comemorações do Ano Novo Chinês em Macau

A Marcha do Alto do Pina vai participar na parada de celebração do Ano Novo Chinês em Macau, anunciaram ontem a DST. Recorde-se que o bairro do Alto da Pina foi o vencedor da edição de 2019 das Marchas Populares de Lisboa com um total de 216 pontos. Para além do grupo lisboeta, vão estar representados, entre outros países, o Japão, a Malásia e os Estados Unidos. Ao todo, 34 grupos de animação participam na Parada de Celebração do Ano do Rato, cujo programa inclui um cortejo de 18 carros alegóricos e o tradicional fogo-de-artifício.

Pneumonia desconhecida de Wuhan não vai travar celebrações

A situação epidemiológica da cidade de Wuhan não vai afectar o programa das celebrações do Ano Novo Chinês, garantiu Cheng Wai Tong. “A DST é um dos membros do grupo de contingência, e, por isso, temos vindo a acompanhar os desenvolvimentos dessa situação. Como somos membros desse grupo de contingência, a situação é do nosso conhecimento. Até o dia da parada ainda faltam umas semanas, por isso vamos dar acompanhamento à evolução da pneumonia. Claro que se entretanto a pneumonia agravar, nós iremos tomar as medidas necessárias”, afirmou o director substituto da DST, acrescentando que as eventuais medidas não colocam em causa o evento. “Nós teremos que avaliar o grau da situação da pneumonia. Claro que a DST não pode suspender a parada só por si. Temos de entregar o projecto ao grupo de contingência para avaliar a situação, mas não só a parada vai acontecer durante a quadra festiva do Ano Novo Chinês, como outras actividades também serão realizadas, daí que o Governo, no seu todo, esteja a coordenar as instruções necessárias e a definir as medidas a serem tomadas nessa altura”, frisou o responsável.