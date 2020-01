Governo promete incentivos no apoio ao desenvolvimento de “produtos inovadores”

Secretário para a Economia e Finanças realçou o empenho do novo Executivo no apoio à reconversão e valorização das actividades industriais. Lei Wai Nong garantiu reforço na promoção da marca “Fabricado em Macau”, e prometeu incentivos para o desenvolvimento de produtos inovadores para “dar uma nova dinâmica à expansão do tecido industrial” de Macau.

Eduardo Santiago

O Governo vai continuar a elaborar políticas apropriadas para fomentar e apoiar o desenvolvimento industrial de Macau com o intuito de diversificar a economia local, garantiu ontem o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, num discurso proferido na cerimónia comemorativa do 60.º aniversário da Associação Industrial de Macau (AIM).

“Neste novo Governo, as áreas da economia e finanças, no seguimento rigoroso do lema governativo definido pelo Chefe do Executivo e unidos todos os esforços, irão empenhar-se em fomentar e apoiar a reconversão e valorização das actividades industriais, mediante políticas de reforma e inovadoras”, afirmou Lei Wai Nong no evento que inclui também a tomada de posse da 33.ª Direcção e Conselho Fiscal.

O responsável pela área das finanças e da economia da RAEM recordou também que no Quadro de Planeamento de Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau foram delineadas linhas orientadoras para a aceleração do desenvolvimento sofisticado da indústria transformadora e a criação de uma base sofisticada da indústria transformadora com competitividade internacional, assim como a construção de um corredor tecnológico e inovador “Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong-Macau”.

“Para as indústrias de Macau, estas linhas proporcionam, indubitavelmente, um ambiente político e condições importantes para a reconversão e elevação da qualidade das suas actividades, oferecendo também boas oportunidades para a expansão dos seus negócios”, disse Lei Wai Nong.

Para ajudar os operadores do sector industrial a tirarem pleno proveito das oportunidades de desenvolvimento proporcionadas pela Grande Baía, no intuito de ultrapassarem as restrições encontradas em Macau, devidas à escassez de terrenos, o Governo da RAEM irá reforçar a cooperação Zhuhai-Macau no desenvolvimento da Ilha da Montanha, dedicando-se à realização do projecto quanto ao estudo, por partes de Guangdong e de Macau, sobre a viabilidade de construir, em Hengqin, um mecanismo institucional “orientado pelos princípios da negociação, construção e fiscalização conjunta”.

O secretário para a Economia e Finanças disse também que o “Governo da RAEM continuará a reforçar a promoção da marca ‘Fabricado em Macau’, no intuito de aumentar a confiança dos consumidores nos produtos de Macau e contribuir para o reconhecimento no mercado dos respectivos produtos, através da implementação do Programa de Certificação de Qualidade de Produtos”, para que sejam injectados “factores favoráveis aos produtos de Macau” para a sua exploração do mercado tanto no interior da China como no estrangeiro.

Em relação ao rumo da produção industrial, para além do apoio a um maior desenvolvimento das indústrias de produtos alimentares e suplementos saudáveis e de vestuário de alta qualidade, Lei Wai Nong garantiu que será também impulsionado, de forma activa, o desenvolvimento “de indústrias emergentes”, como a indústria farmacêutica e a de processamento de pedras preciosas, entre outras. Além disso, serão incentivados, por parte do Governo, “a pesquisa e o desenvolvimento de produtos inovadores, de forma a dar uma nova dinâmica à expansão do tecido industrial de Macau”.

“No futuro, o Governo da RAEM continuará a elaborar políticas apropriadas para fomentar e apoiar o desenvolvimento industrial de Macau. Estamos disponíveis para manter um contacto próximo com a AIM e ouvir amplamente as opiniões do sector. Acreditamos que, com os esforços conjuntos de todos nós, o sector industrial poderá alcançar melhor desenvolvimento no processo da diversificação adequada da economia de Macau”, disse.