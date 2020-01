Ambientalista quer Governo a investir nas lojas de reparação para reduzir lixo electrónico

Medida de aumento dos pontos de recolha de lixo electrónico é apoiada pelo eco-activista Joe Chan, mas o mesmo acha que o Governo não deve concentrar em si todo o processo de reciclagem, e deve chamar outros actores sociais para que Macau possa lidar melhor com o problema da produção e tratamento destes resíduos. Entretanto, o Executivo anuncia que em cerca de uma semana da nova política já resultou na entrega de 572 equipamentos.

O ambientalista Joe Chan, líder da Green Future, apoia a decisão do Governo de lançar uma política que visa encorajar as pessoas a reciclar o material informátic o, e os desperdícios, mas sublinha que o que se está a fazer ainda não é suficiente. “As pessoas em Macau, não sabem qual é impacto que estes materiais têm na natureza e também no corpo humano”, diz ao PONTO FINAL. O activista quer que haja mais políticas de apoio a empresas de recuperação de material electrónico para a montante do problema conseguir que a quantidade de lixo produzido se venha a reduzir.

Chan reagia ao anúncio de que o “Programa de Reciclagem de Equipamentos Electrónicos e Eléctricos”, que foi lançado no dia 1 deste mês pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), recolheu um total de 572 equipamentos electrónicos e eléctricos, antigos e usados. O mesmo comunicado do Governo acrescenta ainda que foram “marcados 147 serviços de recolha à porta de electrodomésticos de grande tamanho, reflectindo uma ampla participação”.

O número não deixa Joe Chan muito impressionado. “Não o conseguimos comparar com nada, para o ano talvez isso seja possível”, prevê. Ainda assim, o ecologista defende que o valor do material que é reciclado em Macau é “mais baixo do que devia ser”. “Não tenho dados em minha posse, mas de acordo com o que é a nossa observação empírica, as pessoas preferem deitar para o lixo. Muitos destes serviços também não motivam as pessoas”, lamenta.

O mesmo avança que se 10 a 15% do total de lixo electrónico for reciclado, isso já seria um registo surpreendente para a realidade do território. “A maior parte acaba numa incineradora”, avança.

Com possibilidade de agendar

O novo programa do Governo, que entrou em vigor no início do ano, tem como objectivo reciclar principalmente os equipamentos electrónicos e eléctricos domésticos, antigos e usados, incluindo frigoríficos, ares-condicionados, máquinas de lavar roupa, televisões, electrodomésticos pequenos, equipamentos de informação e comunicação.

O serviço destina-se a cidadãos, escolas, instituições sem fins lucrativos e serviços públicos, que apenas têm de fazer uma marcação prévia dos serviços que são disponibilizados de forma gratuita para recolher à porta de cada um os electrodomésticos de grandes dimensões.

Há ainda 17 postos fixos de recolha instalados nos postos de recolha do Programa de Pontos “Verdes”, nos centros de serviços cívicos e municipais subordinados ao Instituto para os Assuntos Cívicos (IAM). Também estão a ser disponibilizadas viaturas móveis de recolha, no sentido de possibilitar diversas vias de reciclagem convenientes e acessíveis.

Numa outra dimensão, é ideia do Executivo que os equipamentos de informática e os electrodomésticos recolhidos, que satisfaçam as especificações e exigências determinadas, sejam doados para os indivíduos que deles necessitem, após um tratamento adequado, por exemplo, a eliminação de informações armazenadas no disco rígido.

Esta iniciativa será feita em colaboração com as associações de caridade. Os restantes materiais serão desmantelados e as respectivas peças, depois de tratamento, serão transformadas em recursos.

Chamar a sociedade civil

Os bons sinais que a ideia do Governo deixa, levam a que Joe peça ainda mais. “Toda esta política precisa de ser articulada com as lojas locais de reparação e a indústria de reciclagem”, explica. Isto porque, numa perspectiva de longo prazo, o Governo “não deve ter um papel absoluto neste processo”. “Deve começá-lo, e depois não deve ficar no comando. Caso contrário não será sustentável”, sustenta.

Chan argumenta que, mais adiante, haverá necessidade de construir o ciclo completo, que passa por saber como reciclar, como reparar, sendo que esta última, na opinião do ecologista, deve ser sempre a primeira prioridade. “Depois de repararmos, há alguns objectos que não vamos poder usar, mas podemos extrair alguns materiais, em especial os metais pesados do lixo electrónico”, esclarece.

Para que haja uma maior responsabilização de toda a sociedade, Joe Chan propõe que seja criado um imposto sobre o poluidor. Isto porque o processo de reciclagem é “caro, complicado, e requer espaço”. Para tudo isto é necessário dinheiro, e quem o pague. “Essas empresas também vão precisar de pessoal especializado para lidar com este material”.

Este mês também foi lançado o plano “Efectuar a recolha selectiva nos edifícios é muito fácil”, visando impulsionar a colocação de contentores de recolha selectiva nos edifícios, criando condições mais favoráveis à reciclagem, sendo também realizados vários concursos de reciclagem que têm por objectivo incentivar a reciclagem por parte dos habitantes, havendo já, neste momento, mais de cem conjuntos habitacionais e mais de 350 edifícios participantes.

Num futuro próximo a reciclagem limpa será promovida em mais sítios, nomeadamente ir-se-á aumentar mais postos de recolha do Programa de Pontos “Verdes” e alargar o horário de recolha, possibilitando aos residentes trabalhadores e a todos os cidadãos efectuar a reciclagem mesmo nos feriados.