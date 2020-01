Wong Sio Chak criticou falhas de comunicação do Metro Ligeiro

O secretário para a Segurança apontou ontem críticas às falhas de comunicação da empresa do Metro Ligeiro com o Corpo de Bombeiros no incidente a 29 de Dezembro do ano passado. Em declarações à imprensa à margem de uma visita ao Estabelecimento Prisional de Coloane, Wong Sio Chak responsabilizou a Sociedade do Metro Ligeiro de Macau pela resposta tardia dos bombeiros para retirar passageiros presos nas carruagens na sequência de uma avaria no sistema eléctrico.

“A empresa tem de ter um sistema de notificação conjunta. Se houver acidentes com feridos, tem de notificar a imprensa e, mesmo que não envolva crime, tem a responsabilidade de notificar o Corpo dos Bombeiros”, disse Wong Sio Chak, citado pela Rádio Macau, sobre o facto de a empresa não ter notificado de imediato os bombeiros.

Recorde-se que na sequência da avaria, os passageiros ficaram presos nas carruagens cerca de meia hora, uma situação que o secretário para a Segurança não quer que volte a acontecer. Wong Sio Chak frisou que a empresa do Metro Ligeiro não notificou de imediato os bombeiros, como procedeu à retirada dos passageiros por iniciativa própria.

Outra das críticas apontadas pelo secretário à empresa do Metro Ligeiro foi a ausência de informações fornecidas à imprensa. De acordo com a Rádio Macau, Wong Sio Chak frisou que os bombeiros chegaram ao local em três minutos após terem sido notificados, tendo já sido tomadas medidas junto do Ho Iat Seng para evitar situações destas no futuro. “Na semana passada tive uma reunião com o Chefe do Executivo. Decidimos que em incidentes semelhantes, no futuro, a empresa do Metro Ligeiro tem de notificar e publicar todas as informações para a imprensa”, referiu o secretário para a Segurança.

“Quando os incidentes no Metro Ligeiro não envolvem feridos ou mortos serão da responsabilidade da empresa. No caso de o Corpo de Bombeiros participar na retirada dos passageiros terá a responsabilidade das notificações à imprensa”, acrescentou o governante.