Lei do Tabaco: Serviços de Saúde realizaram mais de 300 mil inspecções em 2019

Fiscais dos Serviços de Saúde fizeram uma média de 917 inspecções diárias ao longo de 2019. Número de acusações a fumadores ilegais diminuiu 5,1% em comparação com o mesmo período do ano passado, tendo sido registadas 5.337 acusações no ano passado, das quais 4.384 resultaram em pagamento de multas. Os residentes de Macau representam 30% do total de infracções registadas.

Eduardo Santiago

Os Serviços de Saúde realizaram em 2019 um total de 334.646 inspecções relacionadas com a Lei do Tabaco, o que perfaz uma média de 917 inspecções diárias a estabelecimentos. De acordo com os dados divulgados ontem pelas autoridades houve uma redução de 7.305 inspecções (-2,1%) a estabelecimentos em comparação com o mesmo período do ano passado.

No total, os Serviços de Saúde registaram um total de 5.337 acusações, das quais 5.311 foram referentes a casos de pessoas que fumaram em zonas proibidas onde se incluiu 28 situações de uso de cigarro electrónico, 23 casos de ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco e três por venda de produtos tabágicos através de expositores. No comunicado, as autoridades assinaram também que o número de acusações a fumadores ilegais comparado com o período homólogo anterior diminuiu em 285 pessoas (menos 5,1%).

Entre os infractores, os Serviços de Saúde referiram que “a esmagadora maioria dos fumadores ilegais (4.940 casos) são do sexo masculino, ou seja 93 % contra os 7% de casos de pessoas do sexo feminino (371 casos)”. Em relação à proveniência dos infractores, 1.593 multas foram aplicadas a cidadãos residentes de Macau (30%), 3.524 multas foram aplicadas a turistas (66,4%) e 195 infracções foram cometidas por trabalhadores não residentes (3,7%).

Em 123 casos foi necessário o apoio das forças de segurança. Sobre o pagamento das multas, os Serviços de Saúde registaram um total de 4.384 pessoas (82,1%) que pagaram as respectivas coimas. No que concerne ao tipo de estabelecimento com maior número de casos de infracção, nos casinos foram detectadas 1,375 ocorrências (25,8%), nos parques / jardins e zonas de lazer foram detectadas 876 infracções (16,4%) e nas lojas e centros comerciais foram registados 602 casos (11,3%).

Sobre o cumprimento da lei nos casinos, os Serviços de Saúde e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, realizaram um total de 1.187 inspecções nos casinos de Macau. Neste contexto, foram alvo de acusação 1.375 indivíduos que fumavam em locais proibidos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foi registado um aumento no número de inspecções realizadas de 328 (mais de 38,2%), mas foi registada também um redução de 339 pessoas detectadas a fumar em locais proibidos (menos 19,8%). De entre os infractores, 1.289 são do sexo masculino (93,7%) e 86 são do sexo feminino (6,3 %). Destas pessoas, 1.143 são turistas (83,1%), 229 são residentes de Macau (16,7%) e três trabalhadores não-residentes de Macau (0,2%).

Desde a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo em 2012, os Serviços de Saúde já realizaram um total de 2.294.118 inspecções a estabelecimentos, o que perfaz uma média diária de 785 inspecções e o registo acumulado de 55.649 acusações.

Relativamente à utilização da linha telefónica do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, em 2019, foram atendidas 3.649 chamadas telefónicas, das quais 1.022 foram motivadas por pedidos de esclarecimentos, 2.565 relacionadas com queixas e 263 com sugestões dos cidadãos.

Em Dezembro de 2019, foram também assinalados pelos Serviços de Saúde 128 locais com maior incidência de infracções relacionadas com a Lei do Tabaco, entre os quais se inclui o casino Legend Palace, as zonas de lazer do reservatório, no Edifício Lin Fong, entre outros. Nestes locais foram realizadas 470 inspecções e foram emitidas 108 acusações, ou seja, a taxa de acusação foi cerca de 23,0%.

Até ao dia 31 de Dezembro de 2019, os Serviços de Saúde receberam pedidos de 35 casinos para licenciamento de 677 salas de fumo das quais foram autorizadas 642 salas de fumadores distribuídas por 34 casinos.