Jurista questiona legalidade das visitas-surpresa de Ho Iat Seng aos serviços públicos

O professor e jurista António Katchi não dá como certo que as regras de hierarquia dentro da Função Pública permitam avançar a iniciativa do Chefe do Executivo. “Será que ele tem, por exemplo, o direito de entrar na sala de reuniões de um director de serviços sem a sua autorização?”, questiona. Este especialista interroga-se ainda sobre o sentido do recado de Ho de que não admite dois erros sobre a mesma questão.

João Carlos Malta

O jurista António Katchi pensa que a afirmação de que o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, tem o direito de visitar os serviços públicos, sem anteriormente dar conta dessa intenção, “merece alguma reflexão”. Para o professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM), não é linear que Ho tenha “o direito de entrar na sala de reuniões de um director de serviços sem a sua autorização”. O especialista reagiu assim, ao PONTO FINAL, ao anúncio da iniciativa do homem que liderará a RAEM nos próximos cinco anos, que na semana passada revelou que irá fazer visitas a vários serviços públicos sem aviso prévio.

Katchi concede que alguns poderão argumentar que Ho o poderá fazer, “porque é superior hierárquico”. Mas o professor explica que não está assim tão seguro de que isso seja mesmo assim. “A gestão interna de uma direcção de serviços cabe superiormente ao respectivo director. Se o Chefe do Executivo, como superior hierárquico, quiser exercer a sua competência inspectiva, deverá exercê-la, obviamente, com estrita subordinação aos pressupostos e procedimentos definidos na lei”, sublinha.

O mesmo jurista abre ainda outro cenário de reflexão: “Se se tratar de um instituto público, e não de uma direcção de serviços, o seu director nem sequer se encontra subordinado ao Chefe do Executivo em termos hierárquicos, mas meramente tutelares, e, então, o Chefe do Executivo só poderá exercer em relação a ele os poderes definidos na legislação orgânica do próprio instituto”.

Ontem, o PONTO FINAL noticiou que há funcionários dos serviços públicos de Macau que estão a ser pressionados e obrigados a fazerem horas extraordinárias pelos chefes, numa reacção à vontade manifestada por Ho Iat Seng de visitar de surpresa vários departamentos da Função Pública. Essa informação foi confirmada pelo deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Leong Sun Iok.

Estas medidas lançadas pelos chefes de serviço em Macau, foram uma resposta à iniciativa anunciada no “All About Macau”, na semana passada, quando aquela publicação escreveu que Ho Iat Seng irá efectuar visitas surpresa a todos os serviços públicos entre Janeiro e Fevereiro deste ano.

Antes da hora de abertura

Segundo esta plataforma noticiosa, foi numa reunião com os titulares dos principais cargos e dirigentes dos serviços públicos que tinha como fim dar a conhecer as instruções e rever o conteúdo dos discursos do Presidente chinês aquando da sua visita a Macau — durante o aniversário dos 20 anos da RAEM — que o Chefe do Executivo adiantou que os serviços não serão notificados com antecedência sobre as suas visitas.

Ho Iat Seng enquadrou esta iniciativa afirmando que deseja o “melhor para os cidadãos”, mas que na sua opinião, as despesas públicas são elevadas, superando 100 mil milhões de patacas por ano, e por essa razão há que melhorar.

O professor do IPM alerta ainda para que no próprio discurso do Chefe do Executivo, este avançou que iria aguardar os directores de serviços nas suas salas de reuniões pouco depois das 8h30, presumivelmente, portanto, antes do horário normal de funcionamento.

“Isto significa um desrespeito, quer pela isenção de horário de que goza o pessoal de direcção e chefia, quer pelo horário normal da Função Pública, que só começa às 9 horas”, declara o docente.

Em resultado, esclarece o jurista, “sucedem-se os ataques em cascata aos trabalhadores subalternos”. O mesmo, de seguida, deixa ainda uma interrogação: “Será que o Chefe do Executivo não conhece suficientemente a Administração Pública de Macau para poder prever esse risco?”.

Moral ou legal

No encontro com os chefes de Serviço, há uma semana, Ho deixou a porta aberta para a possibilidade de tolerar erros, mas foi claro em dizer que não vai permitir que haja uma “segunda vez”.

Em relação a estas declarações do homem que substituiu Chui Sai On no Palácio do Governo, Katchi defende que o líder do Executivo “está mais uma vez a desconsiderar o primado da lei”.

“Não lhe compete ditar, dessa forma e com essa indiscriminação, como se fosse um rei justiceiro, quantas vezes é que uma pessoa pode errar”, argumenta.

O professor afirma que deve haver critérios rigorosos e que “há erros nocivos e erros insignificantes”, “há erros remediáveis e erros irremediáveis”, “há erros intencionais e erros involuntários”, e que, por fim “há circunstâncias agravantes e há circunstâncias atenuantes ou até mesmo desculpabilizantes”.

O mesmo especialista termina a análise referindo que “os erros na Administração Pública têm, evidentemente, que ser tratados de acordo com a lei”, e “não de acordo com as concepções morais do Chefe do Executivo”.