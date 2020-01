GDI recebeu 16 propostas para obras na ETAR da Taipa

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) recebeu ontem 16 propostas para a empreitada de desvio do emissário de descarga da Taipa e terraplanagem da área periférica. Durante o acto público de abertura das propostas do Concurso Público, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas recebeu 16 propostas, admitiu 15 e uma outra na condição de o concorrente suprir irregularidades no prazo fixado.

De acordo com a informação veiculada pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, os preços propostos variaram entre mais de 41 milhões e mais de 73 milhões de patacas. O prazo máximo de execução é de 300 dias de trabalho, sendo que os prazos globais propostos variaram entre os 246 e 288 dias de trabalho. O início de execução da obra está previsto para o primeiro trimestre do corrente ano.

Para coordenar a ligação com a extremidade da quarta ponte no lado da Taipa que ficará situada na Zona E1 dos Novos Aterros Urbanos, e estabelecerem-se as condições necessárias para a construção da futura ponte e obras de apoio, é necessário proceder aos trabalhos de desvio do emissário destinado à descarga de fluentes da ETAR da Taipa, bem como dos tubos do sistema de drenagem de água pluvial na sua periferia.

A empreitada abrange principalmente a construção de um novo emissário de descarga de fluentes com 780 metros de comprimento, reordenamento do actual sistema de drenagem da respectiva zona com objectivo de incrementar a capacidade de escoamento das águas pluviais, bem como a execução de trabalhos de terraplanagem da área periférica.

A execução da presente empreitada irá centrar-se na área da Zona E1 dos Novos Aterros Urbanos, pelo que se espera um leve impacto no tráfego na área do Pac On, sendo que o funcionamento da ETAR da Taipa não será afectado durante o período de execução.