“É através das lutas de vacas que os proprietários acabam por resolver conflitos sociais, e até questões territoriais”

A realizadora Laura Marques, de 31 anos, está em Macau para apresentar o documentário “Vacas e Rainhas”, que no ano passado saiu com uma menção honrosa no DocLisboa. Em entrevista ao PONTO FINAL, a jovem natural de Leiria explica como chegou aos Alpes suíços, guardou 120 vacas, e fez um filme em que o que conta é entender o olhar daquele animal sobre o mundo. Tudo isto no meio de um processo em que se escolhe quem é a rainha, que resulta de uma violenta luta corpo a corpo. Hoje às 19 horas — no Instituto Português do Oriente — poderá ver os 38 minutos da obra da qual salta uma pergunta: “Se as vacas não são apenas corpos para serem controlados por humanos, o que são afinal?”

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Pedro André Santos

Há sempre, ou quase sempre, uma história por detrás da história de um filme. A de “Vacas e Rainhas” começa muitos anos antes, quando Laura começa a estudar design, isso leva-a a antropologia social, que a levou depois ao documentarismo. A jovem gosta de pensar no seu percurso como algo de fluído, que não foi pensado, nem estruturado, para ser como foi.

O resto foram as circunstâncias que ditaram. Nos últimos seis anos, antes de filmar o documentário, tinha estado a trabalhar como guardadora de vacas nos Alpes suíços durante os meses do Verão.

Durante todos aqueles anos, deparara-se com uma tradição em Valais, no sul do país, em que após lutas entre vacas é eleita a rainha. Trata-se de uma competição que ajuda a criar uma estratificação entre aqueles animais, e que fez a jovem de Leiria questionar-se sobre as hierarquias e as relações de poder.

Quando na cadeira final do mestrado de Antropologia uma das hipóteses era a de fazer um trabalho documental, foi apenas juntar as peças. “Isto é resultado de um processo muito longo. Não tinha experiência com vacas, e queria descobrir o que me podia levar a ter ou não ter poder sobre elas. Tenho de me assegurar que elas me seguem, e me obedecem”, explica.

Durante os quatro meses que duraram as filmagens quis perceber melhor a linguagem das vacas, e elas ensinaram-lhe que tem de se “ser assertiva, quando não se domina uma língua comum”.

O resultado do trabalho foi um prémio no DocLisboa, na primeira experiência no grande ecrã. Laura ainda não sabe se esta incursão pelo cinema será para continuar, porque para já ela vagueia também por outras águas— entre as performances e as artes visuais. Assim, o futuro deverá ser fluído, sempre a tentar “explorar o absurdo”.

Licencia-se em Design de Equipamento, fez um mestrado em Antropologia, como é que aparece o cinema? É uma paixão tardia?

Sim. Foi um percurso não muito linear. Acho que escolhi a antropologia social porque foi uma coisa que surgiu em design de equipamento, mais na vertente da cultura visual. Comecei depois este trabalho como guardadora de vacas, que me ocupava o Verão na Suíça, e eu queria complementar os meus estudos. Surgiu a antropologia, mas nem sei bem explicar o porquê. Houve muitos amigos que tal como eu estavam a tirar este mestrado e a fazer documentários, como trabalho final. Foi uma ligação muito intuitiva.

Quando vai para a Suíça já era com a ideia de fazer este documentário?

Foram coisas separadas, isto de ir guardar vacas surgiu como um trabalho para ganhar dinheiro durante o Verão, e ficava em Portugal durante o resto do ano. Nunca fiz uma grande reflexão sobre isto, e foram pensamentos intuitivos que me guiaram. Estava em Leiria antes de ir para os Alpes, e queria voltar a Lisboa porque tinha lá estudado. Precisava de um argumento para voltar a Lisboa, e de repente este mestrado em antropologia visual parecia a única coisa que fazia sentido para voltar a Lisboa. Depois foi conciliar as duas coisas: o trabalho final de mestrado, e o trabalho durante o Verão. Fui descobrindo muito cinema, vendo muitos filmes e tendo muitas referências diferentes de formas de fazer filmes. O cinema não foi uma coisa pensada por si só.

Uma curiosidade, ganha-se bom dinheiro a guardar vacas?

Algum, na Suíça. Para os suíços não, mas para nós sim (risos).

Vem a Macau com o filme “Vacas e Rainhas”, porque é que quis fazer um documentário sobre as vacas de raça herens?

Esta foi a particularidade deste trabalho, comecei a lidar com esta raça e elas são criadas para torneios. Todas estas vacas lutam para estabelecer uma hierarquia. No primeiro dia das competições, elas defrontam-se com muita intensidade, e depois isso vai-se atenuando ao longo do tempo. Há sempre uma líder, e essa líder é uma rainha. Essa coisa muito clara de uma hierarquia entre vacas fez-me questionar sobre hierarquia e relações de poder, neste caso entre mim e elas. Isto é resultado de um processo muito longo. Não tinha experiência com vacas, e queria descobrir o que me podia levar a ter ou não ter poder sobre elas. Eu tenho de me assegurar que elas me seguem e me obedecem, e que sou eu que giro o pasto, porque tem de ser suficiente para o Verão inteiro, sendo que elas quando vêem um pedaço de erva mais fresca, querem fugir (risos).

Guardava muitas vacas?

Foi gradual. Fiz seis Verões. Já estive em quatro Alpes diferentes, comecei com 20 vacas, mas da última vez já estive responsável com 120 vacas. É muito, e não tinha experiência…

O que é que aprendeu com elas?

Muita coisa, a linguagem. As vacas ensinaram-me a ser assertiva, quando não se domina uma língua comum. Há uma linguagem corporal, que muitas vezes fala por si. Entre elas também há comunicação. Elas estabelecem limites entre si, através de violência por vezes. Mas depois têm relações afectivas muito profundas. Aprendi que esta coisa do tempo… não podes apressar as coisas.

Quando é que decide mesmo avançar para o documentário?

O mestrado espoletou a necessidade de traduzir aquilo num objecto final. Quando fui para a Suíça fiquei muito amiga de uma família, e de um rapaz — que é filho desse casal — que também estava num alpe. Esse rapaz estava com o melhor amigo, na altura. Eles também tinham ido para lá para fazer um filme, mas às tantas apaixonam-se os dois por uma pastora do alpe vizinho e tornam-se nos maiores inimigos. O filme torna-se num projecto de apenas um deles. É o maior drama. A direcção do filme era a de uma ficção sobre a experiência que tiveram. Era uma abordagem possível para este contexto, mas depois comecei a ver filmes etnográficos sobre os Alpes, e como as coisas são sempre representadas de forma muito idílica. Comecei a pensar como é que eu poderia traduzir isto de outra forma, cruzando um olhar antropológico, mas trazendo alguns elementos de surrealismo e de etnoficção. Há as especificidades de fazer isto sozinha, e de fazer experiências muito continuadas. Ainda não tinha partilhado muitas das reflexões do que ia fazendo — e muitos amigos perguntavam e tinham curiosidade sobre o que é isto — e o documentário acaba por ser uma maneira de chegar aos meus amigos, de uma forma que não tinha feito antes. Não só através de palavras e de fotografias, mas de uma partilha mais profunda.

Qual é a importância desta luta entre vacas para definir quem é a rainha? Que importância tem este ritual?

As vacas herens são naturais da região alpina, são uma raça autóctone da região de Valais, no sul da Suíça. Alguns livros, um em específico, “O país em que as vacas são rainhas”, revelam que é através das lutas de vacas que os proprietários acabam por resolver conflitos sociais, e até questões territoriais. A ideia é que sendo as vacas criadas por nós, no fundo elas representam-nos. E através da tua vaca podes resolver os conflitos que não são solucionados directamente. Mas atenção, há muita gente no resto daquele país que nunca ouviu falar destas vacas.

Já disse que queria reflectir na relação de poder entre os humanos e os outros animais, e o filme questiona a unidireccionalidade dessa ligação. Que ideias tem sobre estes assuntos? Tenta levar os espectadores a alguma conclusão?

As vacas acabam por ter também controlo sobre nós, não é uma coisa unidireccional. Às vezes, tudo sai fora do controlo, elas fogem, ou têm um acidente. Através da sua voz exigem que mude de pasto. No final, é uma relação de cooperação. E depois, elas estão sempre no nosso pensamento, o que leva a pensar até que ponto não é uma forma de controlo não intencional da parte delas.

Sentia que tinha melhores resultados na ligação com elas quando tentava dialogar, do que em impor?

Na maioria das vezes sim, mas às vezes não dá para ser mansinha. Não se pode fazer isso. Temos de usar a força e usar um cajado, e no máximo bater-lhes. Mas tento evitar isso, e fazer apenas os gestos através de uma linguagem corporal também ela assertiva.

Quais foram os episódios mais caricatos e complicados de gerir durante este projecto?

Houve vários, neste último ano eu tinha três manadas. Uma era de mães com touros bebés, e ao pé do local em que estávamos, havia outro alpe. Este ano, de forma meio incompreensível, talvez porque a minha manada deve ter visto a do vizinho, houve uma vez que o chefe desse outro alpe me ligou a dizer que as minhas vacas e touros estavam na estrada. Cheguei lá abaixo, meia hora depois, e vi mais vacas do que as minhas e disse-lhe: “Bom, as tuas vacas também estão na estrada”. As duas manadas tinham-se encontrado (risos) e misturado, o que é a última coisa que pode acontecer. Porque é muito difícil separá-las depois de estarem juntas. É um filme, demoramos dois dias a conseguir fazê-lo.

Quanto tempo demorou a fazer este documentário?

Filmei durante um Verão. Foram quatro meses. Foi bom ter esse tempo. Depois fui de Erasmus para Berlim, e deixei as filmagens um pouco de lado. Voltei a olhar para isto, e comecei a editar. Demorou seis meses, porque não estava a fazê-lo a tempo inteiro. E depois ainda mais tempo para a pós-produção — a cor e o som — com a ajuda de amigos. Às vezes tinham tempo, outras vezes não. Mais um ano e meio, para este processo todo e fechar a coisa. As filmagens são em 2015, acabei em 2017, e foi exibido em 2018.

Numa entrevista anterior, citando o antropólogo Viveiros de Castro, disse que os seres são na origem pessoas. E que quis imaginar como uma vaca se pode pensar enquanto pessoa. Quer desenvolver melhor esta ideia?

O Viveiros de Castro usa a teoria do perspectivismo, que é baseado no pensamento ameríndio, ou seja, que na origem do mundo os seres são pessoas, e que depois se constituem na sua especificidade. Se eu fosse uma onça, via-me como uma pessoa, e via o outro como uma presa. Tem tudo a ver com o lugar que ocupamos, essa perspectiva sobre nós próprios. Sabia antes de começar a fazer o filme que queria uma câmara numa das vacas, e de uma forma meio artificial ver o que elas observam, o que vêem do mundo, e o que percepcionam. Essa foi a imagem que lançou todo o filme. Como é que eu chego a este olhar da vaca, foi o que me guiou durante todo tempo, e que aliás é a imagem final do filme. Tecnicamente foi difícil, porque a câmara só tinha memória de bateria, e eu não tinha electricidade lá para recarregar. Só uma vaca é que deixou câmara à volta da cabeça e depois destruiu a protecção. Só filmei uma vez, mas foi essa que ficou.

Numa altura em que se fala tanto dos maus tratos a animais, em que a exploração de animais para alimentação, e a sustentabilidade de um sistema de alimentação baseado no consumo de carne é posto em causa, o universo que filma fica de fora desta história mais negra?

Em relação aos maus-tratos, se todas as vacas pudessem ser tratadas desta forma seria o ideal. Passarem a maior parte do seu tempo ao ar livre, em pasto, em conjunto. A única excepção é altura da neve do Inverno. O que se diz é que o período dos Alpes é mais livre delas. São pequenos proprietários, e elas são super bem tratadas.

Mas sendo assim, estas lutas não são uma agressão para as vacas?

É um paradoxo, sim. Já estive a trabalhar com vacas que são só vacas leiteiras e que são criadas para serem alimento, ou seja, têm um cariz funcional. As herens, por outro lado, são tratadas quase como elementos da família. Os proprietários sobem muito mais vezes aos alpes para saber como é que elas estão, e para cuidar delas. Estar com elas no estábulo, a limpá-las.

Não vemos normalmente a vaca como um animal agressivo, elas são instigadas a combater?

Elas não são instigadas, basta a presença de uma vaca estanha num espaço confinado. Mas também se fala da questão da genética. Só as vacas que têm melhores resultados é que ficam, para que depois se possam reproduzir. Há algum apuramento genético que pode levar a esse resultado.

Este é o primeiro documentário que faz, qual foi o filme antes do filme? Foi complicado conseguir arranjar meios para o fazer?

Foi feito com o dinheiro que ganhei neste trabalho de Verão a guardar vacas. Comprei uma câmara, um zoom para o som, e era praticamente o que eu tinha. O tempo que dispus, quatro meses, fez com que me apropriasse do equipamento quando não tinha muita experiência.

É a primeira vez em Macau? Que imagens tinha?

Não tinha muitas, para falar a verdade. A China, em geral, sempre esteve no meu pensamento, Macau em particular acho que não tanto. Mas depois deste convite comecei a perguntar a alguns amigos e descobri que muitos tinham amigos cá, e que alguns deles tiveram uma relação com Macau, tendo passado cá a adolescência ou a infância. Abriu-se esse imaginário de que Macau foi um território, uma extensão de Portugal, para onde veio uma elite… Há esta ideia dos casinos…

O primeiro impacto corresponde ao que tinha imaginado?

Sim, a noite iluminada. Tonalidades diferentes. Volumes. As lojas de ourivesaria, que não tinha a noção de que existiam de uma forma tão trabalhada e espampanante.

Tinha alguma ideia em mente que gostasse de explorar numa história aqui na região?

Sim, mas ainda não sei sobre o quê. Qualquer território tem um manancial grande de curiosidade. Não sei se vai acontecer, e não sei se será um filme. Vou dar uma “master class”, na segunda-feira, na Universidade de Macau, e estou com este projecto há algum tempo, “song lines”, que se baseia no mito aborígene australiano, que tem a ver com o cantar. Uma crença no “dream time”, o tempo da concepção do mundo em que houve seres totémicos que vieram para o mundo para o cantar. Esses seres caminharam pelo território e cantavam os lugares onde encontravam sombra, comida, ou água. Há actualmente indivíduos que herdam essas músicas e que cantando se deslocam no território. Queria fazer isso noutros territórios, e que as pessoas cantassem os lugares que precisam para a sua sobrevivência e para construir a sua identidade. Queria fazê-lo com os estudantes, aqui em Macau.

Está já a trabalhar num novo projecto para um filme. Será de novo sobre o mundo animal?

Neste momento, estou com um projecto de artes visuais, um projecto multidisciplinar, e há várias pessoas que conheço que estão a ter formação em biologia. O colectivo chama-se West Cost e começámos num trabalho que se chama “Guarda Rios”. Durante um ano faremos residências em vários pontos do país, tem relação com rios ou com cursos de água. Queremos perceber como é que as pessoas se relacionam com esse elemento e esses territórios. E qual a consequência da acção humana nesses rios. Isso vai traduzir-se em várias exposições. Esta semana estamos com uma na Culturgest.

Este filme ganhou uma menção do júri no DocLisboa. Isto não lhe abriu portas para filmar outras coisas?

Por um lado, sim. Na senda dos documentários, tinha vontade de fazer um sobre a floresta portuguesa e o que esse prémio fez foi dar alguma credibilidade para pôr a ideia em concurso. Escrevi um projecto, mas fomos ao Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA) duas vezes, e não ganhámos. Por um lado, abre as portas de associação, por outro lado os fundos são o que existem.

E abortou?

Com o financiamento do ICA sim, mas eu quero fazer isto mesmo que seja por minha conta.