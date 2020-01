Cáritas Portuguesa quer “aprofundar” cooperação com Macau

Projecto de cooperação entre as duas instituições está em desenvolvimento desde o ano passado. Com o objectivo de reforçar os laços interrompidos há mais de 20 anos, o presidente da Cáritas Portuguesa está em Macau para uma visita de vários dias ao território.

Eduardo Santiago

O presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca, está em Macau pela primeira vez para “estreitar os laços interrompidos há mais de 20 anos” entre a Cáritas de Macau e a Cáritas Portuguesa, e “aprofundar” alguns pontos de um protocolo de cooperação firmado entre as duas instituições no sentido de reforçar a formação de profissionais na área dos serviços sociais.

“Nós, sobretudo, aquando da visita do senhor Paulo Pun a Portugal, deixámos logo firmados alguns pontos num protocolo de cooperação que começa com o apoio institucional às duas Cáritas, e quando falo em apoio institucional refiro-me à capacitação daqueles que colaboram tanto na Cáritas Portuguesa como na Cáritas de Macau”, começou por dizer Eugénio Fonseca ao PONTO FINAL.

Para o responsável da Cáritas Portuguesa, há uma enorme vontade das duas instituições em colaborar na formação de profissionais na área dos serviços sociais nos países de língua portuguesa com maiores dificuldades. “[Outro dos pontos deste protocolo] é em relação ao apoio social, nomeadamente a pessoas em situação de carência em Portugal, mas também estendendo essa preocupação aos países de expressão portuguesa que vivem com maiores dificuldades que Portugal”, assinalou Eugénio Fonseca, frisando que a Cáritas Portuguesa e a Cáritas de Macau querem “cooperar com a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor e Moçambique”.

Para além da formação de profissionais na área dos serviços sociais, o protocolo prevê o financiamento de projectos para o ensino do mandarim nas escolas. “Também vai haver uma iniciativa conjunta que é conseguirmos que jovens portugueses, alunos de estudos mais avançados, nomeadamente ensino secundário e mesmo universitário, que queiram aprender mandarim e não tenham acesso a outros meios. Sejam da escola pública, sejam de escolas oficiais para esse efeito, podermos organizar nós, Cáritas Portuguesa, esses cursos, subsidiados pela Cáritas de Macau. Portanto, em termos gerais, são esses os pontos do protocolo que celebrámos, e que estamos agora a aprofundar durante estes dias. Ainda iremos reunir mais uma vez [esta quarta-feira] para vermos se há aspectos que possamos avançar ainda mais no âmbito deste protocolo”, disse Eugénio Fonseca.

“Estamos a equacionar a hipótese de cooperação entre alunos de escolas portuguesas e escolas de Macau, mas temos de ter em atenção o tipo de grau, porque temos o ensino público e temos o ensino particular. Queremos sobretudo ajudar as famílias com maiores dificuldades para que os filhos possam ter um percurso escolar de sucesso. E nesta permuta entre escolas poderíamos garantir alguns dos passos necessários para esse sucesso”, revelou o responsável sobre um dos aspectos em análise entre as duas partes.

Outra das ideias de cooperação incluiu também o “intercâmbio entre famílias, apoiando-se mutuamente numa relação bilateral”, assumiu Eugénio Fonseca, reconhecendo, no entanto, que “tudo isso ainda está por saber pois temos a ideia, mas ainda não sabemos bem com a colocar em prática”.

Ainda no âmbito desta aproximação entre a Cáritas Portuguesa e a Cáritas de Macau, Eugénio Fonseca falou sobre a inclusão da congénere de Macau no próximo Fórum das Cáritas Lusófonas para colaborar em projectos para o desenvolvimento nos países de língua portuguesa. “Temos um Fórum das Caritas Lusófonas, e a Cáritas de Macau vai entrar nesse fórum como observadora, porque agora a língua predominante já não é a língua portuguesa”, afirmou.

De visita a Macau pela primeira vez, o presidente da Cáritas Portuguesa vai reunir-se nos próximos dias com um representante do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, e participar num jantar de confraternização com a comunidade portuguesa agendado para sexta-feira no Clube Militar. “Para mim, 20 anos foram ontem, mas ainda vivi o tempo suficiente para perceber o quão importante foi Macau para Portugal”, referiu o responsável.

Na agenda de Eugénio Fonseca está também uma visita ao Estabelecimento Prisional de Coloane e à Associação de Reabilitação Fu Hong, assim com uma reunião com a ex-secretária para a Administração e Justiça, Florinda Chan.