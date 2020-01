Sulu Sou: “Não vi o Gabinete de Ligação publicar qualquer informação sobre Wuhan”

Deputado pró-democracia criticou a falta de proactividade do Gabinete de Ligação em Macau e Hong Kong no esclarecimento do público sobre a situação epidemiológica na cidade de Wuhan. Sulu Sou desafiou os Serviços de Saúde “a assumirem uma atitude mais séria”, e sugeriu o envio de representantes a Wuhan para recolha de “informação em primeira mão”.

Eduardo Santiago*

O deputado pró-democracia, Sulu Sou, criticou ontem a escassez de informação sobre o desenvolvimento da situação epidemiológica registada na cidade de Wuhan, e frisou que “as grandes responsabilidades devem partir do Governo Central da China continental”.

Em declarações à margem da entrega de uma petição ao Chefe do Executivo, o vice-presidente da Associação Novo Macau foi questionado sobre as recentes medidas implementadas pelo Governo da RAEM para reforçar a prevenção na resposta à situação epidemiológica em Wuhan.

“Acho que as grandes responsabilidades devem partir do Governo Central da China continental porque são eles que têm a informação em primeira mão em relação ao que está a acontecer na cidade de Wuhan. Penso que o Governo da RAEM, especialmente os Serviços de Saúde, devem estabelecer uma linha directa com a Comissão Nacional de Saúde da China para receber a informação em primeira mão de Wuhan”, disse Sulu Sou.

Na opinião do deputado, o Gabinete de Ligação em Macau e Hong Kong deveria desempenhar um papel mais activo na actualização das informações sobre Wuhan.

“Li as notícias recentes nos últimos dias e não vi o Gabinete de Ligação em Macau e Hong Kong publicar qualquer informação ou actualização sobre o incidente de Wuhan. Penso que deveriam assumir o seu papel de ligação entre o interior da China e as Regiões Administrativas Especiais, e enviar a informação imediatamente da China continental. Na minha opinião, os Serviços de Saúde deveriam desempenhar o seu papel na garantia de receber a informação actualizada da China continental”, referiu o deputado.

Para o vice-presidente da Associação Novo Macau, os Serviços de Saúde poderiam enviar representantes à cidade no interior da China de forma a garantir informação privilegiada. “E também questiono os Serviços de Saúde que considerem o envio de alguns representantes a Wuhan para que tenham a informação em primeira mão dos desenvolvimentos da situação epidemiológica”, considerou.

“Porque de cá não é possível acompanhar a situação e estamos dependentes que o Comité de Saúde de Wuhan publique a informação, algo que verificámos ser um processo muito lento pois penso que deveriam actualizar a informação todos os dias. Isso é muito importante, e acho que em Macau, se não nos podermos proteger, o nosso sistema de saúde público nesta pequena cidade será um risco demasiado elevado. E para além disso, relembro que os Serviços de Saúde devem assumir uma atitude mais séria para enfrentar este incidente e prevenir qualquer incidente como foi no caso da SARS em 2003, não queremos ver este incidente acontecer”, afirmou Sulu Sou.

As dúvidas e certezas do Metro Ligeiro

Também à margem da entrega da petição a Ho Iat Seng, Sulu Sou comentou as três ocorrências do Metro Ligeiro durante o primeiro mês após a inauguração da obra. “Como faço parte da 3ª Comissão Permanente e participei na concretização do regulamento da Lei do sistema de transporte do Metro Ligeiro, tenho a responsabilidade de esclarecer algumas dúvidas”, começou por dizer Sulu Sou sobre a obrigatoriedade de uma investigação técnica sobre as três ocorrências.

“Quanto às três ocorrências do Metro Ligeiro, para já vou categorizá-las de forma neutra como ocorrências. Na verdade, é a responsabilidade da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) classificar essas ocorrências porque existem, segundo a Lei do sistema de transporte do Metro Ligeiro, dois tipos de ocorrências, que são acidente e incidente”, explicou Sulu Sou.

“O acidente refere-se a casos involuntários que estão relacionados com o Metro Ligeiro e que provoca danos. Nesse caso, é obrigatório iniciar uma investigação técnica sobre o acidente. O outro tipo de acidente, que também está relacionado com o Metro Ligeiro, refere-se aos casos que prejudiquem a segurança, e, assim, são classificados como acidentes rodoviários. Então, quanto aos acidentes rodoviários, não há necessidade de realizar uma investigação técnica, cabe a DSAT analisar o caso, com base nos factos como o nível de gravidade, a possibilidade de se tratar de uma sequência de acidentes, ou a decisão própria da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau. Logo, a DSAT vai decidir se vai realizar uma investigação técnica sobre o assunto”, acrescentou.

Em relação às três ocorrências registadas no Metro Ligeiro desde Dezembro, o deputado pediu esclarecimentos sobre como foram classificadas. “Se as autoridades considerarem as três ocorrências como incidentes, há duas coisas que a DSAT tem por responder. Primeiro, se vai decidir realizar uma investigação técnica sobre os incidentes, uma vez que tem essa autoridade de escolha, e se não o fizer, vai ter de justificar a decisão. Caso decida fazer a investigação técnica, será muito simples pois será necessário publicar os resultados da investigação. Como é que isso vai funcionar? Ao terminar a investigação, vai entregar ao Governo para pedir confirmação, seguida pela publicação imediata dos resultados da investigação”, assinalou Sulu Sou.

“Portanto, as autoridades já tiveram uma conclusão sobre a definição das três ocorrências? Já começaram a relativa investigação técnica? Já a terminaram? Já a entregou ao Chefe do Executivo Ho para confirmação? Se já fizeram tudo, deveriam publicar de forma imediata os resultados dessa investigação técnica. Por isso, sinto-me responsável por explicar e pedir à DSAT para fornecer mais informações relevantes”, questionou o deputado pró-democracia.

*com Miguel Fan