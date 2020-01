Novo Macau exigiu esclarecimentos a Ho Iat Seng sobre empresas financiadas por fundos públicos

Membros da Associação Novo Macau entregaram ontem uma petição na sede do Governo exigindo legislação específica na questão das empresas financiadas por fundos públicos. Sulu Sou pediu esclarecimentos ao Chefe do Executivo sobre a criação do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, e acusou o anterior secretário para a Economia e Finanças de “quebrar várias promessas”.

Eduardo Santiago*

Perante a ausência de mecanismos de fiscalização a empresas financiadas pelo erário público e o atraso no trabalho legislativo sobre esta matéria, a Associação Novo Macau entregou ontem uma petição na sede do Governo para pedir esclarecimentos ao novo Chefe do Executivo.

“Esta é a primeira vez que a Associação Novo Macau submete uma carta ao novo Chefe do Executivo e as nossas reivindicações são muito simples: queremos esclarecimentos sobre os desenvolvimentos relativos à questão das empresas com capitais públicos”, começou por dizer o vice-presidente da Associação Novo Macau.

Sulu Sou recordou que o tema dominou a agenda política antes da eleição de Ho Iat Seng para o cargo de Chefe do Executivo, em Agosto do ano passado. “Penso que o novo Chefe do Executivo deveria recordar-se daquilo que disse quando venceu as eleições. De que deveríamos ter muito cuidado ao usar os recursos financeiros do Governo porque não conseguimos ver mais casos de sucesso em nenhuma parte do mundo sobre esta forma de estabelecimento de fundos de investimento, excepto no caso dos fundos de investimento de Singapura”, afirmou Sulu Sou.

O vice-presidente da Associação Novo Macau considerou que o tema tem de ser acompanhado e lembrou a polémica em torno da proposta do anterior Executivo de transferir 60 mil milhões de patacas do orçamento da RAEM para um fundo soberano. Para Sulu Sou, o Governo tem de tomar medidas legislativas antes de avançar para a criação do Fundo de Investimento e Desenvolvimento. “No ano passado, instámos o Governo a pronunciar-se sobre os 60 mil milhões de patacas colocados em empresas de fundo de investimento. Finalmente, o Governo retirou a proposta. Sobre a legislação específica das empresas com capitais públicos, ainda não há novos dados nem informação por parte do secretário para a Economia e Finanças. Por isso, acho que é muito importante para a Associação Novo Macau que se continue a insistir junto do novo Governo para que o mesmo impulsione o processo legislativo sobre essas empresas”, frisou o deputado, acrescentando que o Executivo devia “suspender a consulta pública sobre o investimento de 60 mil milhões de patacas numa empresa de fundos públicos porque não há qualquer legislação específica sobre essas empresas”.

Na petição entregue ao novo Chefe do Executivo, Sulu Sou pediu para que não fossem estabelecidas mais empresas de capital público enquanto não houver legislação específica, e pediu esclarecimentos a Ho Iat Seng sobre a criação do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos. “Desde a tomada de posse, a primeira mudança que o Executivo de Ho Iat Seng fez foi estabelecer um novo Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos. Em relação a esse novo gabinete, esperamos que o nosso Chefe do Executivo nos esclareça as suas funções concretas e explique quais os seus trabalhos, nomeadamente a monitorização e planeamento sobre os assuntos de activos públicos. Porque, o público suspeita de a hipótese deste gabinete poder servir para instalar os antigos principais funcionários públicos, situação essa que não desejamos que seja verdade”, referiu Sulu Sou sobre o gabinete criado para fiscalização das empresas de capitais públicos e de fundos com autonomia administrativa e financeira.

O deputado pró-democracia afirmou também que a Associação Novo Macau tem a expectativa de que o Governo esclareça brevemente as funções deste novo gabinete “em vez de esperar até ao Relatório das Linhas de Acção Governativa, que será publicado no mês de Abril”.

Lionel Leong “quebrou promessas”

Ainda sobre as empresas financiadas por fundos públicos, Sulu Sou dirigiu críticas ao antigo secretário para a Economia e Finanças, acusando Lionel Leong de não cumprir promessas em relação a medidas concretas para uma maior transparência fiscal das empresas financiadas por erário público. Recorde-se que Lionel Leong prometeu a elaboração de guias de orientações internas para as empresas de capitais públicos e uma consulta pública sobre a lei para as empresas de capitais públicos.

“Como é óbvio, as duas promessas do antigo secretário para a Economia e Finanças não foram concretizadas. Quanto às orientações internas, nós temos criticado na Assembleia Legislativa a sua falta de obrigatoriedade. As orientações não podem forçar a empresa a aumentar a sua transparência e a publicar a sua informação financeira todos os anos, e até ao momento ainda não conseguimos ver essas mesmas orientações publicadas. Isso é muito claro. O Governo ainda não finalizou os guias de orientação. Por isso, o anterior secretário quebrou essa promessa”, afirmou Sulu Sou.

Em relação à consulta pública sobre a lei para as empresas de capitais públicos, o vice-presidente da Associação Novo Macau assinalou que Lionel Leong “tinha prometido fechar o primeiro passo da consulta pública em 2019” e que “também aí quebrou uma promessa”.

“Eu e outros legisladores pedimos várias vezes na Assembleia Legislativa uma legislação específica para estes casos. Mas até ao momento ainda não recebemos qualquer resposta do anterior secretário para a Economia e Finanças. Ele tinha prometido fechar o primeiro passo da consulta pública em 2019, mas também aí quebrou uma promessa”, frisou o deputado.

*com Miguel Fan