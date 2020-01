Chefes dos serviços públicos estão a obrigar trabalhadores a horas extraordinárias para preparar visitas surpresa de Ho Iat Seng

O deputado da bancada dos operários Leong Sun Iok diz ter chegado ao seu conhecimento a existência de situações em que os líderes de serviços da administração de Macau estão a pressionar os trabalhadores a fazerem horas a mais na jornada de trabalho, antes do novo Chefe do Executivo visitar sem aviso prévio cada departamento. O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, Pereira Coutinho, acredita que, para os cidadãos, esta iniciativa de Ho é uma ideia positiva. No entanto, deixa algumas críticas em relação a outras medidas que o novo Chefe do Executivo já anunciou para o sector.

João Carlos Malta

Há funcionários dos serviços públicos de Macau que estão a ser pressionados e obrigados a fazerem horas extraordinárias pelos chefes, numa reacção à vontade manifestada por Ho Iat Seng de visitar sem aviso prévio vários departamentos da Função Pública. A informação de que esta situação está a ocorrer foi confirmada pelo deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Leong Sun Iok.

“Ouvi falar que os funcionários estão a trabalhar horas extraordinárias. Na minha opinião, isso não seria o objectivo original do Chefe do Executivo. Essa é uma tentativa dos chefes dos serviços públicos criarem regras específicas antes da visita do Chefe do Executivo”, afirma ao PONTO FINAL o deputado da FAOM. “Se os chefes dos serviços públicos preparem de forma exagerada, isso contaria o objectivo inicial desta iniciativa”, reforça o deputado, não conseguindo, no entanto, especificar em que serviços isso está a suceder. “Não recebemos ainda nenhuma queixa directamente”, sublinha.

Uma outra medida que estará a ser posta em prática é a do cancelamento de férias, previamente marcadas nestes dois meses. Leong Sun Iok defende que não acha “necessário que isso aconteça”.

Leong abordava as medidas lançadas pelos chefes de serviço em Macau, em resposta à iniciativa anunciada no “All About Macau”, na semana passada, quando a publicação escreveu que Ho Iat Seng irá efectuar visitas surpresa a todos os serviços públicos entre Janeiro e Fevereiro deste ano. Segundo esta plataforma, foi numa reunião com os titulares dos principais cargos e dirigentes dos serviços públicos que tinha como fim dar a conhecer as instruções e rever o conteúdo dos discursos do Presidente chinês aquando da sua visita a Macau, durante o aniversário dos 20 anos da RAEM, que o Chefe do Executivo adiantou que os serviços não serão notificados com antecedência sobre as suas visitas.

Ho Iat Seng enquadrou esta iniciativa afirmando que deseja o “melhor para os cidadãos”, mas que na sua opinião, as despesas públicas são elevadas, superando 100 mil milhões de patacas por ano, e por essa razão há que melhorar.

Ho manifestou desagrado em relação à inacção, e afirmou que ele é pragmático. O novo líder do Governo afirmou que o seu estilo pode não ser bem aceite por todos, mas foi peremptório em dizer que “têm que estar habituados, porque tenho um mandato de cinco anos”. No encontro com os chefes de Serviço, Ho até deixou a porta aberta para a possibilidade de tolerar erros, mas foi claro em dizer que não vai permitir que haja uma “segunda vez”.

Bom plano e a supervisão

O deputado dos operários diz que está a favor deste plano de Ho, que inclui as visitas sem aviso prévio. “Concordo com o facto de o Chefe do Executivo visitar os serviços para conhecer o trabalho dos funcionários. Serve para os animar e os encorajar. Tem um efeito positivo”, avalia. “Se a visita for no sentido de conhecer a realidade dos funcionários públicos, não é má”, acrescenta.

Em relação às políticas que o novo Governo está a tentar implementar na área da administração, o deputado da ala operária salienta o novo gabinete criado para supervisionar “as empresas de capital público”. “Faltava um mecanismo de supervisão. É através deste novo gabinete que se irá fazer uma melhor distribuição dos recursos, e a contratação de pessoas”, especifica.

O deputado salienta que esta decisão pode ajudar as empresas a contribuir para poupanças no erário público.

Coutinho fala de “nova postura”

Já o deputado José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), defende que nos primeiros dias de mandato, Ho Iat Seng está a dar mostras de que tem uma postura “diferente de outros Chefes do Executivo”. “Ele quer saber mais, e quer perceber como tudo funciona na prática. Isto na perspectiva do cidadão é positivo”, afirma ao PONTO FINAL.

O deputado não vê qualquer problema nas visitas surpresa, e pensa que as mesmas são naturais. “Acho que é bom, porque não? Devem ser aceites da melhor forma e de uma maneira positiva, a visita do dirigente máximo da RAEM. Ele tem todo o direito de visitar os serviços públicos”, defende.

O mesmo diz ainda não temer que esta acção aumente a pressão sobre os trabalhadores no sentido de prolongarem o dia de trabalho para melhorar o funcionamento dos serviços, nomeadamente através de mais horas extraordinárias. Ainda assim não deixa de lado que neste período possam existir alguns abusos. “Não quer dizer que não haja um ou outro serviço em que haja uma gestão à maneira de Hitler”, ilustra. “Não é de espantar que haja coisas que têm de ser melhoradas”, admite.

No entanto, segundo Pereira Coutinho, trabalhadores a fazerem mais horas sem serem pagos é algo de comum na RAEM. “Isso já é uma realidade há muito tempo, é um indicador do que é o neocolonialismo”, admite, ao mesmo tempo que repete que este trabalho suplementar não é pago.

O mesmo dirigente dá, neste campo, ainda o exemplo de situações em que — em serviços como os hospitais, em centros de saúde ou na Polícia Judiciária—, os funcionários ficam em casa, “não podem ir nem a Hong Kong, nem à China”. Ficam à espera de telefonemas, que podem não acontecer. “Se acontecerem, são pagas horas extraordinárias. Se a chamada não vier, ficam em casa a chupar o dedo e não pagam”, critica.

Por fim, Coutinho deixa ainda um apelo a Ho para que reveja a sua posição em relação ao não aumento dos subsídios pecuniários que têm actualmente um tecto de 10 mil patacas por residente. “Esse é um valor muito importante para as pessoas mais pobres, e importante na política de redistribuição de rendimentos. As coisas estão cada vez mais caras em Macau”, remata deputado, manifestando que irá levar o tema à Assembleia Legislativa.