“Se é legítimo a AAM distribuir livros do Presidente Xi, então também é legítimo distribuir propaganda de forças hostis a Pequim”

O advogado Sérgio de Almeida Correia crítica a atitude da Associação dos Advogados de Macau de ser intermediária na distribuição dos dois volumes de “A Governança da China”, que compilam artigos e discursos do presidente chinês. O secretário-geral da AAM, Paulino Comandante, esclarece que a associação apenas fará a ponte entre os advogados e o distribuidor, e que não vê nenhum problema de incompatibilidade entre a função daquele organismo e a distribuição a advogados da obra de Xi Jinping. “Se me vierem perguntar: ‘Doutor Paulino, pode ajudar a conseguir o livro? Não estou a ver qualquer mal”, argumenta.

João Carlos Malta

A notícia nos meios de comunicação social dizia que a Associação dos Advogados de Macau iria distribuir os dois volumes “A Governança da China”, que compilam discursos e artigos do Presidente chinês Xi Jinping, e isso levantou questões sobre se aquela instituição não estaria a violar o princípio, defendido pelo presidente Neto Valente, de não assumir posições políticas. Ao PONTO FINAL, o secretário-geral da AAM, Paulino Comandante, esclarece que apenas foi receber um exemplar dos livros e que manifestou junto da Associação Zhi Gong a disponibilidade de ajudar a distribuir caso algum associado quisesse o livro. O advogado Sérgio de Almeida Correia diz que, mesmo sendo só intermediária, essa não é uma posição que a AAM possa tomar. “Não pode fazê-lo. Põe em causa a autonomia em relação ao poder político. E se um dia for para distribuir o livro do Dalai Lama?”, questiona.

Paulino Comandante quis esclarecer que, ao contrário do que foi escrito, a AAM não vai distribuir directamente as obras do Presidente Xi. “Houve confusão”, disse. O secretário-geral relata que a convite da Zhi Gong foi à apresentação do livro, no final do ano que terminou, e que recebeu um exemplar. Na mesma ocasião informou aquela associação que se houvesse advogados a quererem adquirir o livro, a AAM poderia fazer a ponte. “Se me vierem perguntar: ‘Doutor Paulino, pode ajudar a conseguir o livro? Não estou a ver qualquer mal”, argumenta.

O mesmo declara que é sua intenção pedir um conjunto de livros para ter na sede “para que se alguém quiser, algum dia… Se alguém quiser esse livro e pedir ajuda à AAM, não é um problema. Não é um livro proibido”.

Equidade?

Sérgio de Almeida Correia entende que em causa está a autonomia em relação ao poder político. “Em qualquer parte do mundo civilizado, existe uma advocacia independente e não uma advocacia subjugada, porque essa não serve o interesse público”, defende.

Almeida Correia acredita que a partir do momento em que “uma associação pública, como é a AAM, se coloca na posição de distribuir livros que para todos os efeitos têm natureza política e propagandística, está a colocar-se numa posição que não é a que decorre dos seus estatutos”.

Por isso, o mesmo defende que, de certa forma, acaba por ser um problema de legalidade porque em causa também está a obrigação estatutária de “zelar pela dignidade e prestígio da profissão”, e que ao colocar-se “na posição de subserviência em que se colocou”, está a violar “o cumprimento de uma atribuição estatutária que decorre do artigo 3”.

“A associação pertence aos associados, não pertence nem ao secretário-geral, nem ao presidente. Não podem transformar aquilo num clube privado, nem fazer o que lhes apetece. Porque se é legítimo distribuir livros do Presidente Xi na AAM, então também é legítimo distribuir propaganda de forças hostis a Pequim. Não vejo qual a diferença, se em causa estiver a ideia de manter uma posição de equidistância relativamente às questões que se colocam”, explica o advogado que manifestou intenção de se candidatar à presidência daquela associação nas últimas eleições.

Questionado sobre se a AAM tomaria a mesma atitude e ajudaria a distribuição de um hipotético livro escrito por um opositor do Governo e da política do Partido Comunista Chinês, como o activista Jason Chao, Paulino Comandante não vê sequer semelhanças.

“Não olho o livro do Xi, da mesma maneira que [olharia para] um livro que o Jason Chao escrevesse”, declara.

A obra em causa, segundo Comandante, compila discursos, palestras, e documentos, que “eu pessoalmente tenho interesse”, e talvez “alguns colegas tenham interesse em conhecer melhor as ideias do senhor Presidente Xi”.

Milhares de cópias para distribuir em Macau

O jurista António Katchi, contactado pelo PONTO FINAL, defende que não vê que este livro tenha interesse “para que uma associação ou qualquer outra entidade pública o distribua”.

Já o advogado Pedro Redinha comenta o caso, afirmando que “a AAM deve evitar compromissos de natureza política”. “É uma associação apolítica que promove a divulgação do direito. Não vejo grande sentido nesta tarefa”, esclarece.

Em Setembro de 2018, o presidente da AAM, Jorge Neto Valente, disse publicamente sobre a mistura entre a AAM e a política que “a associação – na minha opinião e na dos colegas com quem tenho trabalhado – deve ter e as considerações políticas que eu acho que não cabem na associação, porque a política dentro da associação só serve para dividir”.

“A associação não é nenhum partido, nem defende nenhumas ideias que não sejam os interesses e as posições da classe dos advogados, do sector da advocacia. É uma visão que é minha”, rematou. O PONTO FINAL tentou contactar Neto Valente, mas tal não foi possível.

Há entre “20 mil a 30 mil” cópias para distribuir por Macau dos dois volumes “A Governança da China, de acordo com o presidente da Associação Zhi Gong, Ip Sio Man, afirmou à TDM Rádio, no final do ano passado.

Ao mesmo órgão de comunicação social, aquele responsável avançou ainda que “o livro já existia em caracteres simplificados”, e que agora passa a existir “em chinês tradicional”, e destacou que esta a promoção permite à população “um conhecimento sobre as directivas e o pensamento do Presidente Xi sobre a organização e administração do nosso país”.

A obra está a ser distribuída pelas principais associações de Macau, tendo sido entregues cópias a representantes das organizações tradicionais pró-Pequim, como os Operários ou os Moradores.