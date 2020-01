Quebra nas receitas do jogo não vai afectar o desenvolvimento da economia, garante Lei Wai Nong

Apesar da descida das receitas brutas do jogo no ano passado, o secretário para a Economia e Finanças mostrou-se optimista quanto ao desenvolvimento da economia local. Lei Wai Nong garantiu que o Governo vai dar início a vários projectos de infra-estruturas no sentido de fomentar o consumo interno e impulsionar o desenvolvimento da economia local.

Eduardo Santiago

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, falou sobre o decréscimo das receitas do jogo no ano passado e frisou que os novos projectos do Governo vão contribuir para o desenvolvimento da economia em geral.

Em declarações à comunicação social na passada sexta-feira, Lei Wai Nong lançou um apelo às concessionárias para que realizem o seu trabalho “sob uma boa fiscalização e gestão”, sendo que o mais importante será manter a firmeza perante as mudanças tendo em conta que o Governo “está atento às alterações que possam surgir fora de Macau”.

O mesmo responsável assinalou que as receitas brutas do jogo, no ano 2019, foram de 292,4 mil milhões de patacas, registando-se um decréscimo anual de 3,4 por cento, comparado com o ano transacto, dentro dos quais, as salas VIP e as salas de massa representam 46,3 por cento e 53,7 por cento, respectivamente. Lei Wai Nong recordou que no ano passado “as receitas nas salas VIP registaram um decréscimo de 18,5 por cento”, ao contrário do mercado de massas, onde houve “um acréscimo de 16,7 por cento”, assim como as máquinas de jogo.

O secretário frisou ainda que a “estabilidade e o desenvolvimento sustentável das salas de massa são o pilar” para o desenvolvimento contínuo do sector em geral. Após enfrentar as mudanças económicas no exterior, ocorridas nos anos 2008 e 2009, assim como o período de ajustamento das receitas do jogo local, entre os anos 2014 e 2016, “todos estão preparados para coexistir com as mudanças que possam vir a surgir”, acrescentou. O secretário para a Economia e Finanças considerou “normal haver mudanças na situação económica externa”, e como Macau representa um micromercado “será fácil ser influenciado por situações à sua volta”, não sendo possível evitar. Relativamente à exploração dos projectos de jogo, noutras regiões da Ásia, o governante disse que “o sector local tem a sua estratégia de gestão”.

Lei Wai Nong frisou que “a sociedade de Macau encontra-se estável” e que o mercado de trabalho “continua a ser bom”, acrescentando que a subida do número de turistas manteve-se, tal como “a política fundamental da economia em geral”.

“A atenção irá continuar a ser dedicada às mudanças económicas no exterior, à realização de um bom trabalho de fiscalização e a uma preparação atempada. Ao mesmo tempo, o Governo irá iniciar, em tempo oportuno, vários projectos de infra-estruturas, alargando o consumo interno no sentido de estabilizar ainda mais a economia, impulsionando, deste modo, uma progressão local, ao mesmo tempo, que se mantém a respectiva estabilidade”, afirmou.

Lei Wai Nong referiu também que o Governo estará sempre empenhado na boa execução dos trabalhos de fiscalização do sector do jogo, de acordo com a lei. “O prazo de todos os contratos da concessão de jogo será até 2022, pelo que o Governo da Região Administrativa Especial de Macau irá determinar as políticas em causa, sob a base anteriormente adquirida e que se adapta ao desenvolvimento sustentável de Macau”, frisou.