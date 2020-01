Pneumonia: Sulu Sou quer reforço nas medidas sanitárias para prevenir infecções

Através de uma interpelação dirigida ao Executivo, o deputado quer mais notificações sobre os casos de pneumonia e doenças respiratórias que têm vindo a afectar a China continental. Sulu Sou quer que as equipas médicas denunciem os casos suspeitos de infecção, bem como a implementação de medidas rigorosas para proteger os trabalhadores com doenças respiratórias.

Miguel Fan

Numa interpelação escrita que será remetida hoje ao Governo, Sulu Sou levanta várias questões sobre as medidas que o Governo vai tomar face ao recente registo de casos de pessoas suspeitas de doenças respiratórias infecciosas após o regresso de Wuhan, na província de Hubei. O deputado questiona as autoridades sobre a existência de regulamentos para garantir o aviso imediato ao público sobre os resultados médicos da examinação sobre as doenças infecciosas na cidade em causa, a hipótese de as equipas médicas e os funcionários dos postos fronteiriços denunciarem obrigatoriamente qualquer caso confirmado ou suspeita de infecção, bem como medidas concretas para proteger os funcionários vulneráveis (como as equipas médicas e os trabalhadores da indústria do jogo) às doenças respiratórias.

‘‘No caso de as autoridades receberem as últimas notificações, existe algum regulamento que garanta a disponibilização instantânea das informações relevantes ao púbico e que previna o atraso, e até a ocultação de informação, os quais podem afectar negativamente a identificação oportuna de doenças e a implementação de medidas de prevenção?’’, começou por questionar o vice-presidente da Associação Novo Macau. O deputado criticou ainda a ‘‘falta de transparência’’ e a procrastinação da Comissão Nacional de Saúde relativamente à publicação dos resultados da examinação do novo vírus, situação essa que dificulta o processo de ‘‘identificar os patógenos dessa doença infecciosa e excluir o seu risco alto de pandemia’’. As autoridades em questão revelaram que, até ao dia 3 de Janeiro, o registo de casos de infecção atingiu 44 ocorrências, 25% dos quais considerados graves e oriundos todos de Wuhan. ‘‘Gostaria de perguntar ao Governo se já estabeleceu um mecanismo de aviso imediato e obrigatório com as autoridades da China?’’, solicitou Sulu Sou.

Apesar da recente inspecção reforçada no controlo de temperatura nos postos fronteiriços ligados aos voos provenientes de Wuhan, o democrata mostrou-se preocupado com ‘‘o sistema de quarentena e as medidas de prevenção concretas relativas à protecção rigorosa das doenças’’, tendo em conta a sua tendência contagiosa num ‘‘ambiente massificado de multidão’’, recordando ainda as ‘‘tragédias causadas pela pneumonia atípica em 2003’’ em Macau. Sulu Sou destacou também a urgência de tomar medidas preventivas, visto que se estima um número elevado de visitantes da China durante o período do Ano Novo Chinês, que terá lugar no final deste mês.

Segundo a lista de doenças transmissíveis anexa à Lei n.º 2/2004, denominada ‘‘Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis’’, as doenças respiratórias, como a Síndroma Respiratória Aguda Severa e a Infecção respiratória severa associada a outros coronavírus, são classificadas como doenças infecciosas altamente transmissíveis. Desta forma, o deputado colocou em causa a implicação das recentes doenças da pneumonia e do vírus desconhecido, que surgiram na cidade chinesa, serem ‘‘abrangidos, sem prévia emenda legislativa, na lista de doenças transmissíveis em questão, de modo a que as equipas médicas e os funcionários nos postos fronteiriços sejam obrigados a denunciar os casos de doenças, após tomarem conhecimento de passageiros contagiados ou suspeitos da infecção”.

Protecção rigorosa aos trabalhadores

O vice-presidente da Associação Novo Macau questionou ainda as autoridades sobre as medidas que vão implementar para garantir uma ‘‘protecção rigorosa’’ da saúde dos trabalhadores ‘‘sujeitos a alto risco de infecção’’ por estarem ‘‘na linha da frente’’, em referência a determinadas profissões, como as equipas médicas e os empregados da indústria do jogo, pelo contacto frequente com os turistas chineses. ‘‘Gostaria de perguntar ao Governo se vai realizar uma supervisão sobre as medidas de prevenção que as empresas de jogo tomam, como, por exemplo, os empregados são permitidos usar máscaras no trabalho e ir ao médico no caso de sofrerem da gripe ou de sintomas associadas às doenças respiratórias?’’ perguntou o democrata.

Nas duas orientações técnicas publicadas pelo Centro de Prevenção e Controlo da Doença (CPCD), no dia 4 de Janeiro, na página oficial dos Serviços de Saúde, as autoridades recomendaram ao público e aos profissionais anteriormente referidos um conjunto de medidas para prevenir a infecção das doenças respiratórias na vida quotidiana e no trabalho. Além de cuidado com a higiene pessoal, aconselha-se a prevenção do contacto com pacientes com doenças respiratórias ou aves. Quanto aos organismos de turismo, hotelaria e jogo, os Serviços de Saúde sugerem ainda que, no caso de registarem um número elevado de empregados ou clientes doentes, ou um aumento súbito de ausência de trabalhadores por razões de saúde, as autoridades recorram ao CPCD através do telefone 2870 0800.