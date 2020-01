Governo elevou nível de alerta de emergência em resposta à pneumonia desconhecida de Wuhan

As autoridades de Macau seguem com atenção a evolução da situação epidemiológica na cidade de Wuhan, onde foram diagnosticados 44 casos de pneumonia viral de origem desconhecida. Nível de alerta de emergência foi elevado para grau III (grave) na sequência de uma reunião inter-departamental convocada pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

Eduardo Santiago

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, anunciou ontem que o nível de alerta de emergência no território foi elevado para o grau III com o objectivo de reforçar a prevenção e a coordenação entre serviços na resposta à situação epidemiológica na cidade de Wuhan, no centro da China. “A situação de Macau é de risco médio. De acordo com o despacho do Chefe do Executivo n.º 78/2009, a situação de reacção dos Serviços de Saúde aos casos de Wuhan é de nível III, grave. Tentámos minimizar o impacto deste caso em Macau. Quero salientar que a elevação do nível é apenas para elevar o grau de colaboração entre os serviços públicos para melhor colaboração entre os serviços, não quer dizer que já tenha ocorrido qualquer caso em Macau”, disse Lei Chin Ion em conferência de imprensa.

O mesmo responsável explicou ainda que pode haver um aumento do nível de alerta quando a situação de risco apresentar probabilidades de ser afectada por factores de origem natural ou tecnológica, exigindo a adopção de um grau de acompanhamento mais apertado.

A decisão de elevar o nível de alerta de emergência surgiu na sequência de uma reunião convocada pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, onde foi activado o mecanismo de operação interdepartamental que permite o reforço das acções de prevenção e coordenação entre vários serviços públicos, nomeadamente Serviços de Saúde, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto de Acção Social, Instituto para os Assuntos Municipais, polícia, bombeiros e alfândegas. “Foi solicitado pela secretária que todos os serviços competentes reforçassem as medidas de prevenção”, afirmou Lei Chin Ion sobre a reunião realizada no domingo de manhã onde foram definidas, de forma detalhada, as medidas de prevenção e controlo em resposta ao surto de pneumonia viral de Wuhan.

“Dado que Macau é uma cidade densamente povoada e recebe, anualmente, mais de 30 milhões de visitantes, as doenças infecto-contagiosas podem ser transmitidas de forma muito acelerada, o que pode causar grandes impactos na saúde pública e no desenvolvimento socioeconómico local, por conseguinte, é indispensável tomar medidas de prevenção cautelosas”, sublinhou Ao Ieong U durante a reunião de ontem com todos os serviços públicos.

Segundo a informação veiculada por Lei Wai Seng, médico adjunto do Centro Hospitalar Conde de Januário, as autoridades sanitárias de Macau registaram até ao momento cinco casos de passageiros provenientes de Wuhan com febre, sendo que quatro deles já tiveram alta. “Foram registados cinco casos de passageiros que tinham viajado até Wuhan com sintomas de febre e sintomas respiratórios, mas, após os exames, quatro deles foram excluídos do quadro clínico de pneumonia viral e tiveram alta. Foram só doenças comuns, como a gripe. No último caso foi uma senhora de 44 anos, residente de Macau, que procurou ajuda médica, mas todos os resultados laboratoriais foram negativos, embora continue isolada para observação por motivos de segurança. Mas não apresentou sintomas da pneumonia. Por precaução é melhor continuar em isolamento porque o período de incubação ainda não passou”, explicou Lei Wai Seng.

Prevenção nas fronteiras

Os Serviços de Saúde de Macau reforçaram desde quinta-feira o controlo de temperatura a todos os passageiros das duas ligações aéreas diárias entre Macau e Wuhan, e, no sábado, passaram a controlar todos os condutores e turistas que atravessaram as zonas de entrada dos portos fronteiriços das Portas do Cerco, Ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai, Zona Industrial Transfronteiriça e Posto Fronteiriço de Cotai.

“Foram lançadas medidas como quarentena do posto fronteiriço e controlo de temperatura. Também vamos emitir orientações para os sectores do turismo, hotelaria e casinos. Existe um stock suficiente de camas, medicamentos, instalações, equipamentos médicos. Os hotéis e os casinos são os locais essenciais. Nos postos fronteiriços e no aeroporto de Macau já se realiza o controlo de temperatura. Todos os passageiros de voos de Wuhan são obrigados a fazer um controlo da temperatura, e desde o dia 2 de Janeiro é necessário preencher uma declaração de saúde”, referiu Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença.

Questionado sobre alegados casos de infecção registados em Hong Kong, Lan Chong garantiu que ainda não há qualquer confirmação de que os mesmos estejam relacionados com a pneumonia viral em Wuhan. “Em Hong Kong não há qualquer prova de casos relacionados com pneumonia de origem desconhecida de Wuhan. Hong Kong também está a lançar várias medidas como nós de prevenção dessa doença. Até ao momento não há casos confirmados de pneumonia de origem desconhecida em Hong Kong ou Zhuhai, não foram detectados, não há”, vincou o chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença.

Até sexta-feira foram diagnosticados 44 casos de pneumonia viral de origem desconhecida em Wuhan, 11 dos quais são casos graves. A monitorização de doenças respiratórias e doenças relevantes efectuada pela Comissão Nacional de Saúde tem detectado vários casos de pneumonia de origem desconhecida onde os sintomas clínicos são principalmente febre. Uma minoria dos doentes teve dificuldades respiratórias, e os exames radiológicos torácicos revelaram lesões infiltrativas em ambos pulmões.

De acordo com um comunicado da Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, todos os doentes estão a ser alvo de tratamento médico, em isolamento, nas instituições médicas da cidade. Para além disso, as autoridades seguem com atenção o caso de 121 pessoas que tiveram contactos estreitos com os doentes. Um estudo epidemiológico revelou que alguns dos casos estão relacionados com o Mercado Grossista de Frutos de Mar Huanan, sendo que a investigação inicial não revelou evidências que a doença possa ter sido transmitida de humano para humano. A identificação de patógenos (incluindo a detecção de ácido nucleico, o isolamento e cultura de vírus) e o acompanhamento de fonte de doença estão em curso. Foram excluídas doenças respiratórias comuns por infecção de vírus influenza, gripe aviária e adenovírus, entre outras.

“Um quarto destes casos são muito graves, sendo que os restantes foram considerados estáveis. Esta doença é considerada uma pneumonia viral, mas o patogéneo e a fonte da doença são desconhecidos. No interior da China, o departamento de saúde, após a realização de exames, verificou que as análises deram negativo para gripe, gripe aviária e infecções por adenovírus, e o facto é que não há prova que a doença possa ser transmitida entre humanos”, afirmou Lam Chong, frisando que as primeiras investigações apontaram para uma relação com o mercado grossista da cidade, capital da província de Hubei, onde residem 11 milhões de pessoas.