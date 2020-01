DocLisboa em Macau: cinco dias, doze filmes

O IPOR vai trazer à RAEM a extensão a Macau do DocLisboa, durante o qual serão exibidas nove obras de realizadores portugueses apresentadas no decurso do XVI Festival Internacional de Cinema DocLisboa. Destaque para “Macau, 20 anos depois”, do realizador Carlos Fraga, “Vacas e Rainhas”, de Laura Marques, e “Terra Franca”, de Leonor Teles. De 7 a 11 de Janeiro, no auditório Dr. Stanley Ho.

João Carlos Malta

Vão ser cinco dias cheios de sessões de cinema documental, com entrada livre, que têm início às 19 horas no auditório Dr. Stanley Ho. A extensão do Macau do DocLisboa tem o primeiro dia já amanhã e a organização é do IPOR — para o evento foram seleccionadas nove obras de realizadores portugueses apresentadas no decurso do XVI Festival Internacional de Cinema Doclisboa.

A sessão inaugural da mostra está marcada para esta terça-feira, sendo que o filme escolhido é “Macau, 20 Anos Depois”, do realizador Carlos Fraga. Trata-se de um olhar sobre uma Macau chinesa onde a cultura portuguesa se faz sentir e continua a marcar presença. O filme dá voz às diferentes e diversas comunidades. O realizador quis partilhar os sentimentos e perspectivas de portugueses, de macaenses, e dos lusófonos que ajudaram a construir Macau (Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, Damão e Diu, Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e dos chineses de Macau, sobre o modo como nos olham, acolhem e os integram na sociedade chinesa. Um documentário de 94 minutos que tenta traçar o percurso da multiculturalidade de Macau “que a define e diferencia de todas as demais cidades chinesas”, segundo um comunicado da organização.

O dia seguinte, quarta-feira, ficará marcado pela exibição de “Vacas e Rainhas”, um filme de Laura Marques, que arrebatou uma menção honrosa do júri Prémio Fundação INATEL, o Prémio Íngreme da Secção de Competição Portuguesa do DocLisboa. A realizadora estará no território durante o período do festival, e depois da projecção do filme vai conversar com os espectadores.

A película centra-se nas vacas da raça Herens. Estas são essencialmente criadas para torneios, onde a vaca vencedora recebe o título de “Rainha”. É aqui que entra Laura, a quem foi dado um conselho pelo anterior pastor: ela tem que ser a Rainha. O conselho é tomado literalmente, desencadeando uma busca absurda por esse título. O filme reflecte sobre a relação de poder entre humanos e outros animais, e questiona a unidireccionalidade dessa relação. “Se as vacas não são apenas corpos para serem controlados por humanos, o que são afinal?”, questiona a sinopse do filme.

No mesmo dia, haverá ainda a projecção de “Pele de Luz”. O drama dos albinos está em destaque. “Anifa sobrevive a um rapto. Isa cresce envolta no medo. No coração de Maputo, em Moçambique, as duas irmãs enfrentam juntas um lugar onde a crença na magia negra ainda persegue pessoas albinas”, pode ler-se na discrição da obra de André Guimar.

Leonor Teles e o pescador

Na quinta-feira, o dia será marcado por “Terra Franca”, da autoria da premiada cineasta Leonor Teles. Ela que, em 2016, foi mais nova realizadora a receber um Urso de Ouro, prémio de curta-metragem no Festival de Berlim, relativo à curta “Balada de um Batráquio”. Esse filme de 11 minutos retratava a tradição portuguesa de colocar sapos à porta das lojas para evitar a entrada de ciganos, comunidade que tem várias superstições ligadas ao animal. No final, a realizadora parte os sapos à porta das loja.

Em “Terra Franca”, a acção passa-se à beira do Tejo, numa antiga comunidade piscatória. Um homem, Albertino Lobo, vive entre a tranquilidade solitária do rio e as relações que o ligam à terra.

Vão também estar presentes nesta edição os filmes de Amaranta Cesar, Gonçalo Magalhães, Carlos Miranda, Manuel Botelho, Melanie Pereira e Mariana Santana, a que se junta a realizadora de Macau, Lam Kin-Kuan, vencedora do prémio Melhor Realizador, Melhor Filme Local e Melhor filme da competição Identidade Cultural de Macau do Sound & Image Challenge de 2018. O fecho desta mostra de cinema documental, no dia 11 de Janeiro, sábado, cabe ao realizador Stefan Lechner do filme “Vadio”, vencedor do Prémio do Jornal Público para Melhor Filme Português da edição do Doclisboa´18.

Nesse documentário, David deixa uma vida de pequena criminalidade e esforça-se por se tornar num cantor de fado profissional. Começa a actuar no circuito de fado vadio de Lisboa com o seu melhor amigo, Adriano, para aperfeiçoar a sua arte.