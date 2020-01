Xi, guerra comercial e HK na origem da quebra das receitas do jogo em 2019

Os dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) do final do ano mostram que Dezembro foi o pior mês de 2019, uma redução de receitas que se fez sentir quase todos os meses deste ano. Os casinos de Macau fecharam 2019 com resultados brutos de 292,46 mil milhões de patacas, menos 3,4% do que no ano anterior. Três analistas do sector apontam uma trilogia de factores para justificar esta descida e perspectivaram o próximo ano. As previsões são unânimes: a tendência é de quebra.

João Carlos Malta

A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos criou as condições para que os jogadores chineses tivessem menos rendimentos para gastar. Os tumultos de Hong Kong fizeram com que muitos residentes daquela região se retraíssem em passar o rio. E, por fim, a vinda de Xi Jinping, no final de Dezembro, com a consequente suspensão de vistos. Em conjunto formam a trilogia de factores apontados pelos comentadores contactados pelo PONTO FINAL para justificar a quebra de 3,4% das receitas dos casinos na comparação entre 2019 e o ano anterior.

As seis concessionárias — a Sociedade de Jogos de Macau, a Galaxy, o Venetian, a Melco Resorts, a Wynn e a MGM — fecharam o ano passado com receitas de 292,46 mil milhões de patacas. Em 2018, as receitas dos casinos tinham atingido um total de 302,85 mil milhões de patacas. Ou seja, de um ano para o outro perderam-se 10 mil milhões de patacas de proveitos.

Dezembro foi mesmo o pior mês do ano, as receitas totalizaram 22,84 mil milhões de patacas, menos cerca de 3,6 mil milhões do que em igual período de 2018.

O economista José Morgado explica ao PONTO FINAL que o mês de Dezembro continuou a tendência dos meses anteriores “que já vinha sendo de baixa”. Este ano, somente em quatro meses (Fevereiro, Maio, Junho e Setembro) se registaram uma comparação homóloga positiva em relação ao ano anterior.

“Uma das razões está ligada à guerra comercial entre os EUA e a China. Há menos rendimentos na China, a maior parte dos jogadores que vêm a Macau são do interior e o dinheiro que vêm jogar a Macau é resultante das mais-valias que fazem. Havendo menos mais-valias, há menos jogo em Macau”, explica Morgado, que se encontra actualmente reformado, mas liderou anteriormente o Banco Espírito Santo do Oriente (BESOR) e, após a grave crise financeira do universo Espírito Santo, chefiou a representação do Novo Banco Ásia, que foi criada a partir dos activos daquela unidade banqueira.

Menos vistos, menos patacas

O consultor da área do jogo Ben Lee, que lidera a IGamiX, avança que os resultados negativos do último mês do ano já eram esperados desde meio de Dezembro. “Os motivos estavam directamente relacionados com a visita do Presidente Xi para comemorar a passagem de soberania de Macau. Os vistos de saída para os residentes continentais visitarem a RAEM foram restringidos desde 22 de Novembro a 20 de Dezembro”, lembra o analista. O economista José Morgado diz que, além da limitação aos vistos, o jogador chinês “não gosta de ter muita visibilidade”. “Quando a tem, é apertado na China”, recorda.

A isso, Lee soma o prolongado debate sobre a duração do período do visto de sete dias que foi reduzido para os que vêm da China continental.

O economista José Isaac Duarte também não ficou surpreendido com esta quebra, afirmando que a mesma já era “esperada”, em resultado do “afrouxamento do crescimento da economia chinesa”, “alguma instabilidade do sector financeiro” e à “agitação política na região”.

José Morgado também aponta os tumultos em Hong Kong como razão para que haja “um conjunto de jogadores de lá que muito provavelmente estão desmobilizados”. Ben Lee, da IGamiX, conclui que todos estes factores levaram a que muitos dos habituais jogadores se sentissem desmotivados em vir a Macau, e optassem por outras zonas de jogo da Ásia.

Que impacto?

Em relação ao impacto que esta quebra terá na economia da RAEM, o economista José Morgado considera que a mesma representará em termos globais “uma ninharia”, e “parte será recuperada” em breve.

“Muito terá a ver com a resolução da guerra comercial entre os EUA e a China, em que aparentemente já há um acordo de princípio ou pelo menos uma primeira fase de acordo. Não creio que haverá grandes alterações, e a tendência enquanto se mantiver esta guerra não é positiva”, considera.

A mesma ideia tem Isaac Duarte, que para já pensa que o impacto — deste declínio nas receitas do jogo — será reduzido. “Ainda estamos perante valores muito significativos de receita”, contrapõe.

Se a China quiser, há diversificação

Na opinião do ex-banqueiro, para a China e para Macau este resfriar das receitas do jogo até podia levar a “potenciar outras alternativas” e a “pensar melhor na diversificação economia”.

José Morgado acredita que esse devia ser o caminho, mas ao mesmo tempo não está muito confiante, porque “já ouço falar deste tema desde que cheguei a Macau, há 30 anos”. E de lá para cá, “pouco aconteceu”.

Este especialista da área económica defende que o jogo tem condicionado a tentativa de dar outros rumos a Macau. No entanto, Morgado crê que se a China quiser que as coisas neste âmbito mudem na região, “algo mais pode acontecer”.

A mesma fonte dá o exemplo do Fórum Macau, que “foi a China que determinou”, ou os planos quinquenais “que começaram a ser elaborados em Macau, situação que já há muito tempo não acontecia”. “Quando a China diz para fazer as coisas, elas acabam por ser feitas”, resume.

Morgado chama ainda a atenção que a missão de fazer a diversificação económica não é fácil, “devido a pequenez do território”. Ainda assim, o mesmo assinala que na área de serviços “mais alguma coisa pode ser feita”.

A mesma expectativa em relação à diversificação é partilhada por Ben Lee, mas este consultor perspectiva que a mesma só será possível se o Governo de Ho Iat Seng liderar políticas para que haja um mercado livre real.

Esperava-se que durante a passagem de Xi Jinping por Macau, no final do mês passado, o presidente da República Popular da China anunciasse um pacote de medidas de estimulo à economia, em que se destacava a criação de uma bolsa de valores, um centro de liquidação em renminbi, uma infra-estrutura de bancos e empresas estatais, e a concessão de mais terrenos em Hengqin.

No entanto, as expectativas saíram goradas. “Mesmo que as promessas fossem verdade, iam apenas dar fruto daqui a muito tempo, a bolsa de valores, e o centro de liquidação do rembinbis demorariam algum tempo para que houvesse concretizações”, lembra José Morgado, dando o exemplo da bolsa que estaria sempre dependente da forma como a China e Macau a implementassem.

Futuro com nuvens

Em relação ao futuro, José Isaac Duarte diz que o mesmo vai depender de uma combinação de factores complexa: a evolução da economia chinesa, a sua política monetária e a situação política na região.

Já Morgado pensa que a tendência para os resultados do jogo será negativa “até que haja uma melhor definição da guerra comercial entre os EUA e a China”. Enquanto essa situação persistir “a evolução será negativa, porque a economia chinesa muito dependente das exportações”, remata o economista.