Trabalhadores do jogo saíram à rua com seis exigências e entregaram carta a Ho Iat Seng

Cerca de 400 trabalhadores das seis concessionárias de jogo estiveram ontem em protesto pelas ruas de Macau. Querem aumentos de salários maiores, mais subsídios, menos dias de trabalho por semana, mais férias, e desejam que as novas mesas de jogo — que dizem emitir radiações prejudiciais à saúde — sejam retiradas. Durante pouco mais de uma hora gritaram palavras de revolta, e apelaram ao Chefe do Executivo que promova as mudanças que consideram ser necessárias.

João Carlos Malta

Miguel Fan

Han e Kun (nomes fictícios) estão no meio da massa humana que desfila na rua que liga a Praça Ferreira do Amaral à Praça Jorge Álvares. Não contêm a indignação em relação ao que consideram ser as condições de trabalho indignas, que enfrentam no dia-a-dia nos casinos da cidade do jogo. A conversa passa pelo dinheiro, ou a falta dele, o escasso descanso, e a falta de subsídios para o trabalho nocturno. Até que Kun atira: “Muitas pessoas ficam com doenças, até com cancros por causa da forma como trabalhamos”. E Han de pronto responde: “Eu sou uma delas”. Foi diagnosticada com cancro da mama.

Esta mulher com cerca de quarenta 40 anos, que pediu para que não fosse revelado o nome verdadeiro, declara ao PONTO FINAL que saiu directamente do Hospital Conde de São Januário, onde é seguida, para ir juntar a sua voz à dos cerca de 400 que quiseram mostrar o descontentamento em relação às condições que os casinos oferecem para trabalhar. A PSP avançou mais tarde que o número de pessoas no pico do protesto foi de 290 pessoas.

Há 13 anos a dar fichas no Wynn, esta croupier é afirmativa a reclamar que se “querem que trabalhemos mais, têm de pagar mais”. “Ganho o salário mais baixo que há na função de croupier. Só depois de pedirmos muitas vezes o aumento salarial, é que a nossa empresa o fez. Ainda assim, apenas umas centenas de patacas”, diz a trabalhadora, que recebe 21.600 patacas.

A questão dos vencimentos é apenas uma das seis que os manifestantes levaram até ao Palácio do Governo, para entregar ao novo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. Em relação aos salários pedem um duplicar do aumento que tem sido padrão desde 2017, e que se situa nos 2,5% anuais. Estes trabalhadores querem mais 5% na folha de vencimentos, multiplicados por 14 meses de remuneração.

Na carta que entregaram no Palácio, junto ao lago Nam Van, onde terminou o desfile que durou pouco menos de uma hora, podia ler-se ainda que estes trabalhadores pedem para ser retirado um dia de trabalho por semana, e passarem a ter dois de descanso semanal. A isso, a Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo, que organiza o protesto, soma a exigência de 22 dias de férias por ano.

Argumentando que tal como os funcionários públicos não podem entrar agora em casinos, quando estão fora de serviço, os manifestantes querem que isso faça com que possam ter os mesmos direitos do que aquele grupo de trabalhadores. Somam a isso a vontade que lhes seja concedido subsídios para a habitação e para o trabalho nas horas nocturnas.

Na mesma missiva pedem ainda que sejam retiradas das salas de jogo as novas mesas que dizem emitir radiações que são prejudiciais para a saúde, sobretudo a dos croupiers. E dão o exemplo dos Estados Unidos em que as autoridades, depois de aceitarem a sua introdução, acabaram por retirar aqueles objectos dos casinos.

Grito de revolta

Han queixa-se de que há mais de uma década que trabalha à noite, sem receber por essa razão qualquer subsídio, situação que considera injusta porque de dia tem toda uma vida familiar que não espera.

“Este é um trabalho muito instável. Muitos de nós temos de trabalhar noite dentro, mas também temos família para cuidar em casa, por isso tem de haver um subsídio de trabalho nocturno”, defende.

Em relação ao aumento de 5%, Han acha que os trabalhadores não estão a pedir muito. “São apenas mais mil patacas por mês”, argumenta. Nova frase, nova queixa. “Todas as pessoas trabalham só cinco dias, e agora nem podemos entrar nos casinos depois do trabalho. Somos iguais aos funcionários públicos nisso, mas depois não temos os mesmos direitos”, critica.

Alguns minutos antes, ainda antes da manifestação sair do ponto de encontro para os manifestantes, na Praça Carlos Assumpção, já Zhon, também ele com 40 anos, afiava a língua para soltar a indignação que lhe ia na alma. Afirma que não podia ficar em casa. “O protesto é necessário, mas claro que é o Governo que decide”, resigna-se.

No entanto, a voz dos trabalhadores não pode deixar de ser ouvida, na opinião deste croupier. “Temos de falar. Muita gente diz que é inútil sairmos para a rua, e ficam calados, a dizer que querem que os deixem em paz. Eu sei que posso não ganhar esta luta, mas não posso ficar calado à espera que as coisas piorem. Entende?”, questiona.

Este manifestante considera que do leque de reivindicações, o subsídio de trabalho nocturno — que diz estar na lei laboral — é a exigência mais prioritária.

Ali ao lado, está uma companheira de profissão. Também esta não aceita dar o nome. Kei (nome fictício) está já na casa dos 50 anos. Explica ao PONTO FINAL que ontem não podia fazer outra coisa que não fosse protestar. O trabalho que faz, todos os dias, “é muito duro”. “Temos sempre de trabalhar por turnos à noite”, explica.

Esta trabalhadora acha fundamental que se avance já para os 14 meses de remuneração. Quer ainda que o trabalho seja mais estável. “O trabalho nocturno é realmente duro. Com este trabalho, basicamente não temos tempo para os amigos, os familiares, os feriados, para nada. Nem há tempo para nós próprios”, lamenta.

Quando a questão é se esperava mais pessoas na rua, Kei não tem pejo em dizer que sim. “Muitas mais”, responde, entre risos. “Se calhar muitas pessoas têm de trabalhar”, aligeira.

Uma companheira de protesto está mais aborrecida com a falta de afluência. “Como é que é possível? Com tantos casinos que há, e vêm tão poucas pessoas? Qualquer um dos casinos tem muito mais empregados do que os que aqui estão. Disseram que viriam muitas pessoas, mas agora somos poucos”, lamenta.

As radiações da discórdia

Antes de a manifestação arrancar, a presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo, Cloee Chao, em declarações à comunicação social, pôs a tónica na questão das novas mesas de jogo, que diz emitirem radiações que são prejudiciais para a saúde humana.

Cloee dá o exemplo dos casinos de Las Vegas que, depois de homologarem estas mesas, as proibiram. A mesma pede à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) para contactar as autoridades norte-americanas de modo a perceberem o porquê da decisão que tomaram.

“O croupier está sentado numa posição em que tem os receptores de várias máquinas que emitem radiações viradas para ele, e isso faz com que receba mais radiação”, explica a presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo, acrescentando que estas mesas não são necessárias para a actividade dos casinos.

Cloee argumenta ainda que a inspecção feita pelos serviços do Governo não foi bem feita porque “o técnico fez uma análise durante um período muito curto”, enquanto os “trabalhadores estão muito tempo junto à fonte de radiação”.

Nas mesmas declarações, a responsável criticou ainda que apesar “da subida exponencial dos lucros nas concessionárias de jogo”, os trabalhadores, nos últimos anos, apenas “tiveram um aumento de seis mil patacas, o que equivale a cerca de 300 patacas por ano”. A líder associativa afirma também que o aumento salarial anual de 2,5% não corresponde à subida do custo de vida nem à inflação.

“Os casinos, mesmo sabendo que 2,5% é um valor baixo, continuam a fazê-lo. Tentaram subir os croupiers um pouco mais para os calar. Parece-me que essa não é uma prática justa”, remata.

São 16h21, e os manifestantes arrancam em direcção ao Palácio do Governo. O desfile vai acontecer quase sempre em fila indiana. Depois da cabeça da manifestação, mais larga, os restantes não podem andar mais de três ou quatro lado a lado. As autoridades, cerca de 50 agentes, não deixam que a massa de trabalhadores se torne compacta. A manifestação pode ocorrer, mas não pode perturbar a vida dos que circulam nas estradas. Os que protestam aceitam os constrangimentos. Ordeiramente.

Cânticos de protesto

Ainda assim, os manifestantes não deixaram de expressar, alto e em bom som, a voz do descontentamento que sentem. E as palavras de ordem foram bem audíveis. Muitas delas extravasaram o âmbito do protesto, e têm como foco as condições de vida na RAEM. “Depois da transferência de soberania de Macau, o Governo cobra muitos impostos”, gritava-se. De seguida, ouvia-se: “Apesar de toda a gente ter trabalho, não há dinheiro para poupanças”. Ou, mais à frente, “tudo é cada vez mais caro, a vida é muito difícil”. E ainda: “As mesas têm radiação, e as mulheres nem se atrevem a engravidar”.

Repetiram-se uma a seguir à outra, quase sem parar. As tarjas vermelhas ajudaram também a compor todo o arranjo cénico típico destas manifestações.

Mas voltemos a Han, porque durante quase vinte minutos contou ao PONTO FINAL, com extrema precisão, as histórias que considera formarem um rol enorme de injustiças para quem trabalha no mesmo sítio há mais de uma década.

“Queremos que, tal como algumas outras empresas, quando se trabalha cinco a oito anos seguidos, nos aumentem um dia de férias por ano, até aos 20 dias”, pede. “Se fosse assim, com tantas férias, um bom salário, um chefe que seja simpático aos empregados, nunca mudaria do trabalho”, sonha a trabalhadora.

Para Han, as condições laborais têm-se degradado progressivamente. “Quando comecei a trabalhar lá, os empregados podiam comer na cantina quando quisessem. Mas depois reduziram para apenas duas refeições, e agora é uma só. Com uma só refeição, como é que fazemos? Os que trabalham cedo têm de se levantar pelas cinco ou seis da manhã. Os restaurantes ainda estão fechados. Então vão directamente para o trabalho, e não têm nada para comer”, lamenta.

Han pensa que patrões e trabalhadores se devem tratar com respeito mútuo. “A nossa posição, como croupier, é baixa dentro da empresa. Mas somos muitos quando estamos unidos. É necessário expressarmos as nossas opiniões”, apela.

A mesma acrescenta que o que a empresa está a fazer “é inaceitável”. “No início, tratava-nos muito bem. Achava que a Wynn era uma empresa fantástica. Mas cortaram-nos logo os benefícios. De duas refeições para uma só”, repete.

Pouco tempo depois, os manifestantes chegam ao fim da manifestação e vão entregar a carta para ser lida por Ho Iat Seng. Estava quase a terminar o primeiro protesto do ano em Macau, mas pode não ficar por aqui. A organizadora, Cloee Chao, deixou o aviso logo no início: “Espero que os casinos aumentem o salário antes do Ano Novo Chinês, e se não o fizerem vamos organizar mais eventos”.