Serviços de Saúde impõe testes de temperatura a passageiros provenientes de Wuhan

Todos os passageiros de voos provenientes de Wuhan estão a ser submetidos a um controlo de temperatura desde quarta-feira. A medida surge na sequência dos 27 casos diagnosticados de pneumonia de origem desconhecida na província de Wuhan, revelou o director dos Serviços de Saúde, Lei Chi Ion.

Segundo uma recente notificação da Comissão Nacional de Saúde e do departamento de saúde local, foram diagnosticados 27 casos de pneumonia de origem desconhecida na província de Wuhan, sendo que sete pessoas estão em estado clínico considerado grave. As autoridades de saúde do interior da China consideram que os casos são uma pneumonia viral, mas o processo de detecção do patógeno concreto e a fonte da infecção ainda está em curso.

Em declarações aos jornalistas, Lei Chi Ion enfatizou que “a pneumonia viral é uma doença comum no Inverno, mas os 27 casos registados de pneumonia viral com origem desconhecida no mesmo local e os sete casos graves (25%) são considerados uma situação anormal”.

Como medida de segurança, os Serviços de Saúde reforçaram a inspecção sanitária nos portos fronteiriços, nomeadamente nos aeroportos a partir de dia 1 de Janeiro, através do controlo de temperatura a todos os passageiros de voos provenientes de Wuhan.

Por seu turno o director do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, Lam Chon, salientou que alguns especialistas suspeitam que a causa subjacente a estes casos possa estar relacionada com a gripe aviária ou por outras doenças infecciosas transmitidas por animais. “A infecção humana por gripe aviária é causada pelos vírus como H5N1, N7N9 e H5N6, e há também possibilidade de ocorrer por outros vírus. Como a importação de aves vivas em Macau está actualmente suspensa, a ocorrência de uma infecção por via da gripe aviária é baixa”, afirmou Lam Chon.

Os Serviços de Saúde já solicitaram às equipas médicas da linha de frente para que estejam vigilantes e notifiquem imediatamente casos suspeitos de forma a tomar medidas apropriadas de controlo de infecção, incluindo o exame detalhado para pacientes detectados nos portos fronteiriços e que tenham estado em Wuhan nos últimos 14 dias, antes da manifestação de sintomas.