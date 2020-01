Pormenores das negociações com operadoras de autocarros divulgados “em tempo oportuno”

Em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, Lam Hin San garantiu que os pormenores das negociações entre Governo e operadoras de autocarros serão divulgados “em tempo oportuno”. O director da DSAT respondeu ao deputado pró-democracia depois do secretário para os Transportes e Obras Públicas confirmar a prorrogação dos contratos de concessão por mais 14 meses.

Eduardo Santiago

O director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) afirmou que os pormenores das negociações do novo contrato entre Governo e operadoras de autocarros serão “divulgados em tempo oportuno”. Foi desta forma que Lam Hin San respondeu às questões levantadas por Sulu Sou numa interpelação escrita dirigida ao Executivo no início do mês de Outubro.

Falhadas as negociações para um novo contrato, o Governo optou por prorrogar os contratos das duas empresas de autocarros públicos até ao dia 31 de Dezembro de 2020. Em resposta à interpelação escrita do deputado da Associação Novo Macau, com a data de 8 de Outubro, Lam Hin San assumiu que o contrato foi prorrogado por mais 14 meses “de modo a que o serviço de autocarros não fosse interrompido”.

“Uma vez que o Governo e as operadoras de autocarros não conseguiram alcançar um acordo em relação ao novo contrato antes do respectivo termo, e de modo a que o serviço de autocarros não fosse interrompido, foi prorrogado o contrato em vigor por mais 14 meses”, escreveu o director da DSAT a 22 de Outubro na resposta à interpelação de Sulu Sou.

Recorde-se que o deputado levantou uma série de questões ao Executivo sobre a legalidade do actual modelo do contrato de concessão em vigor e questionou a “protecção substantiva do interesse público” na negociação dos novos contratos com as empresas. O vice-presidente da Associação Novo Macau criticou também o silêncio do Governo “sobre o conteúdo das novas negociações de contratos”, e deu conta das preocupações do público sobre o uso justo do dinheiro público e a melhoria da qualidade do serviço.

Em relação a esta matéria, Lam Hin San disse que os respectivos pormenores serão divulgados em tempo oportuno e que o Governo precisa de mais tempo para negociar. “Uma vez que será necessário mais algum tempo para a negociação entre o Governo e as operadoras em relação ao novo contrato, os respectivos pormenores serão divulgados em tempo oportuno. Tendo em conta as necessidades e as opiniões do público em relação ao serviço de autocarros, o Governo irá, durante a negociação, ponderar os diferentes factores e manter uma atitude aberta em relação às diversas formas de tratamento”, disse o director da DSAT.

Recorde-se que, no início de Dezembro, a Associação Novo Macau apresentou uma petição à Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas a expor várias dúvidas sobre o modelo de financiamento das empresas concessionárias do serviço de autocarros públicos. De acordo com a presidente da comissão, Ella Lei, os legisladores apoiaram a petição e pediram uma reunião ao Governo para que seja explicado o modelo de financiamento das empresas concessionárias do serviço de autocarros públicos. A reunião deverá acontecer ainda este mês.