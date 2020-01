Macau vai conhecer “grandes oportunidades” em 2020

Na sua mensagem de Ano Novo, Ho Iat Seng afirmou que o território vai conhecer em 2020 “grandes oportunidades de desenvolvimento e enfrentar todo o tipo de desafios”. “O ano de 2020 marca o início do quinto Governo da Região Administrativa Especial de Macau [RAEM] e é o primeiro ano da terceira década da Região Administrativa Especial de Macau; iremos, este ano, conhecer grandes oportunidades de desenvolvimento e enfrentar todo o tipo de desafios”, disse Ho Iat Seng.

O Chefe do Executivo reiterou que o Governo vai “aproveitar plenamente as vantagens” do território e continuar a desenvolver o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características de Macau. “Iremos pautar as nossas acções pelo espírito das palavras do Presidente [chinês] Xi Jinping e implementar as suas orientações”, sublinhou. “Continuaremos a prosseguir de forma plena e correta a política orientadora ‘Um País, Dois Sistemas’, a cumprir estritamente a Constituição e a Lei Básica, a salvaguardar com firmeza o poder pleno de governação do Governo Central e a defender com perseverança a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento” da China, indicou.

Por outro lado, Ho Iat Seng considerou que a prioridade da acção governativa vai ser “dar resposta às grandes aspirações da população”, como a reforma da administração pública e a construção de um Governo que “age segundo a lei, imparcial, ao serviço da população e dos seus interesses”.

Na mensagem de Ano Novo, o governante destacou ainda “o fomento da diversificação adequada da economia”, “o desenvolvimento de novas indústrias e de novos tipos de negócio”, bem como “a criação de novos suportes para o crescimento económico” e a “optimização de acções vocacionadas para o bem-estar da população e para a melhoria efectiva” da qualidade de vida.