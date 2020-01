Ideias de Xi Jinping “são instruções políticas orientadoras”, aponta Ho Iat Seng

Chefe do Executivo quer articular a essência das instruções de Xi Jinping com as acções governativas da RAEM. Para Ho Iat Seng, os discursos do Presidente da China em Macau “indicam o caminho para um melhor desenvolvimento do território” sob o princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’.

Eduardo Santiago

Os discursos proferidos por Xi Jinping, durante a visita do Presidente da China a Macau, “indicam o caminho do futuro desenvolvimento do território” e são “instruções políticas orientadoras e de objectivos” para o V Governo da RAEM, afirmou o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, durante uma reunião realizada na passada terça-feira com os titulares dos principais cargos e dirigentes dos serviços públicos.

Num encontro que teve como objectivo dar a conhecer e implementar as instruções dos discursos e essência de Xi Jinping, Ho Iat Seng assinalou o sucesso de Macau na implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e frisou as exigências e as expectativas do Presidente da China para o futuro do território. “O Presidente Xi Jinping elogiou no seu discurso que o Governo da RAEM e as pessoas de todos os sectores de Macau persistem em combinar os princípios e requisitos de ‘Um País, Dois Sistemas’ com a realidade de Macau, e que dotados de um espírito pioneiro e criativo, fizeram com que a aplicação de ‘Um País, Dois Sistemas’ apresentasse muitos pontos altos”, disse Ho Iat Seng, segundo refere um comunicado do Executivo.

Sobre os pontos altos do discurso de Xi Jinping, o Chefe do Executivo reforçou que “o amor à Pátria e o amor a Macau são valores fundamentais de toda a sociedade” e assinalou que “a autoridade da Constituição e da Lei Básica está firmemente consolidada”. Ho Iat Seng enalteceu os elogios do Presidente da China em relação ao funcionamento “sem sobressaltos” do “sistema liderado pelo Executivo”, e vincou a necessidade de “adoptar uma atitude positiva e proactiva para integrar o desenvolvimento nacional” num território onde “a inclusão e a harmonia fortalecem a coesão social”.

Num discurso dirigido aos dirigentes dos serviços públicos, o Chefe do Executivo garantiu que “as cinco exigências apresentadas pelo Presidente Xi Jinping são muito importantes para o novo Governo da RAEM, cujas características orientadoras são significativas”.

Ho Iat Seng vincou também a necessidade de articular a “essência dos discursos e das instruções de Xi Jinping com as acções governativas da RAEM”, e exigiu a “consolidação do conceito de segurança nacional e consciência política pelos trabalhadores da Função Pública”. “A fim de aumentar o nível e a sensibilidade política e compreender profundamente que os assuntos da RAEM são assuntos internos da China, devendo resistir e recusar qualquer interferência externa”, explicou. Nesse sentido, o governante pediu ainda aos dirigentes de todos os serviços para “reverem a essência dos discursos e das instruções do Presidente Xi Jinping” e sublinhou que o Governo serve a população, e que por isso “os governantes não podem ignorar as revindicações dos residentes”, devendo “estudar seriamente as suas necessidades e apoiar na resolução dos problemas com uma atitude pragmática, activa e disponível para ouvir”.

Ho Iat Seng exigiu aos serviços públicos uma lista dos trabalhos não concluídos em 2019, e deu a indicação para que fossem resolvidos “de acordo com o princípio de actuar primeiro sobre os assuntos mais ao alcance de serem resolvidos para depois se chegar aos mais complexos”. O Chefe do Executivo referiu também que os serviços públicos “devem proceder a uma avaliação global sobre as leis desactualizadas que dificultam ou atrapalham a execução das tarefas”, e sublinhou que existem ideias preliminares para aprofundar a reforma da administração pública, sendo que a equipa de estudo está a analisar a mobilidade horizontal dos dirigentes e a formação de pessoal. O responsável adiantou que depois de racionalizar as legislações, no momento oportuno, irá implementar uma série de reformas.