Travessia marítima entre Macau e Ilha da Lapa será retomada em Janeiro

Posto fronteiriço de Wanzai vai reabrir a 23 de Janeiro com o reforço da ligação marítima entre o Porto Interior e Zhuhai. O secretário para Administração e Justiça garantiu que esta é uma medida de facilitação que “não vai afectar muito o número de turistas da China” no território. André Cheong revelou também que o novo posto fronteiriço da ilha da Montanha deverá estar operacional no primeiro trimestre de 2020.

Eduardo Santiago

A passagem alfandegária de Wanzai será reaberta no próximo dia 23 de Janeiro com um reforço da ligação marítima entre o Porto Interior e Zhuhai, anunciou ontem o secretário para Administração e Justiça, André Cheong, numa conferência de imprensa onde falou sobre o andamento dos preparativos para a abertura do novo posto fronteiriço de Hengqin.

Quatro anos depois do seu encerramento, o posto fronteiriço de Wanzai (Ilha da Lapa) vai ser reaberto no próximo dia 23 de Janeiro com o intuito de facilitar “as deslocações da população de Zhuhai.

“Será reaberta no próximo mês a rota marítima entre Wanzai e Macau, sendo que o novo posto fronteiriço de Hengqin estará igualmente prestes a entrar em funcionamento. Estas medidas facilitam as deslocações da população de Zhuhai, numa passagem alfandegária em condições mais confortáveis que pretendem não só promover a interacção entre as pessoas e a economia entre os dois territórios, mas também concretizar uma das exigências do Presidente Xi Jinping, no reforço da cooperação entre Guandong e Macau e como um acto importante para a exploração de Hengqin sob a cooperação bilateral”, disse André Cheong.

Antes de encerrar em Janeiro de 2016, o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior registou, em 2015, um total de 700 mil passageiros. No entanto, André Cheong considera a reabertura do posto fronteiriço como uma medida de facilitação que não vai afectar muito o número de turistas da China no território. “Estas são algumas medidas de facilitação de passageiros, eu creio que não vai afectar muito o número de turistas, são só algumas medidas de facilitação porque nós temos melhores condições e mais opções. Os turistas podem escolher o posto fronteiriço pelo qual vão passar a fronteira. Mas não vai haver um aumento significativo de turistas. Por outro lado, também vai facilitar a ida dos residentes de Macau para a China”, assinalou.

Em relação ao reforço da ligação marítima entre o Porto Interior e a Ilha da Lapa, a directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Susana Wong, explicou que para além do alargamento do horário de funcionamento dos barcos, das 7 às 22 horas, quase o dobro em relação ao que existia antes do encerramento, a frequência de barcos também irá aumentar para o triplo, de 34 para 110 por dia. “Aumentámos a frequência em três vezes. Antes só tínhamos a frequência diurna, mas agora também temos os barcos que vão funcionar no período nocturno”, afirmou Susana Wong, acrescentando que as frequências de ligações marítimas vão ser de 15 minutos.

Sobre os preços dos bilhetes, a directora da DSAMA garantiu que os residentes de Macau e de Zhuhai vão ser beneficiados. “Os bilhetes simples para Wanzai serão de 20 patacas, e 30 patacas de ida e volta, enquanto que de Wanzai para Macau, o bilhete simples será de 15 renminbis, e 25 renminbis de ida e volta. Quanto aos preços para quem não é residente, serão divulgados posteriormente”, esclareceu.

Em relação à rota marítima, Susana Wong admitiu que vão ser realizados “em breve” testes de segurança às embarcações da agência de transportes de passageiros Yuet Tung que faziam o transporte de passageiros antes do encerramento do posto fronteiriço de Wanzai.

Ao nível da segurança, a segunda-comandante do CPSP, Lao Wan Seong, referiu que a reabertura da passagem no terminal marítimo será efectuada maioritariamente em modelo automático com o aumento dos canais alfandegários e da capacidade na passagem da fronteira. “Vamos conseguir receber 3840 pessoas por hora. Na porta de entrada conseguimos receber 1710 passageiros, e na parte de partida conseguimos receber 2130 pessoas. Também vamos reforçar a inspecção para garantir a ordem desta zona. Os nossos serviços vão cooperar com o IAM, CEM, e outros serviços para melhorar as instalações ao redor. Prevemos que haja um fluxo maior de passageiros. Vamos melhorar o controlo de segurança de pessoas”, disse Lao Wan Seong.

Posto fronteiriço da ilha da Montanha no primeiro trimestre de 2020

O secretário para Administração e Justiça revelou que o posto fronteiriço de Hengqin está quase finalizado, e que as autoridades estão a esforçar-se para que entre em funcionamento no primeiro trimestre do próximo ano. “Ainda não temos uma data definitiva quando será a reabertura do posto fronteiriço da Ilha de Hengqin, mas com certeza não falta muito. Eu creio que vai ser depois do Ano Novo Chinês, mas não sabemos ainda a data definitiva. Esperamos que seja no primeiro trimestre de 2020”, apontou André Cheong.

O Governo tem ainda de concluir o processo legislativo, com base na lei que estabelece as normas fundamentais para a aplicação do direito da RAEM no ‘campus’ da Universidade de Macau, também situado na ilha da Montanha. “A proposta de lei já está preparada, mas agora tem de ser entregue ao Conselho Executivo e também à Assembleia Legislativa. Agora precisamos da cooperação da Assembleia Legislativa. Ainda estamos à espera da decisão. Depois da aprovação da lei ainda temos de fazer os trabalhos de teste para garantir a segurança”, acrescentou.