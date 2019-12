Período experimental do Metro Ligeiro será prolongado até 31 de Janeiro

Secretário para a Administração e Justiça anunciou a extensão do período experimental do Metro Ligeiro até 31 de Janeiro. André Cheong lamentou o registo de três avarias desde a inauguração do novo meio de transporte e exigiu medidas à Sociedade do Metro Ligeiro de Macau.

Eduardo Santiago

O Governo decidiu estender o período experimental do Metro Ligeiro até 31 de Janeiro de 2020, revelou ontem André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, à margem de uma conferência de imprensa sobre a reabertura do posto fronteiriço de Wanzai e de Hengqin.

Confrontado com a avaria do Metro Ligeiro registada no domingo, que obrigou ao resgate de passageiros, o secretário para a Administração e Justiça lamentou o incidente, e admitiu que o novo meio de transporte necessita de mais tempo para corrigir “pequenos entraves ou pequenos problemas”.

“Houve uma avaria ontem no Metro Ligeiro. A companhia do Metro Ligeiro já esclareceu a situação através de uma nota de imprensa. Face a essas situações e aos transtornos causados à população, primeiro pedem-se muitas desculpas. Embora o Metro Ligeiro seja uma novidade para Macau, todos sabemos, mesmo a nível internacional, que um sistema de transporte novo, quando funciona pela primeira vez, há sempre uns pequenos entraves ou pequenos problemas que podem surgir. Temos de saber que é um sistema de transporte novo e carece de tempo para a sua articulação, e também o seu funcionamento na cidade”, começou por dizer André Cheong.

Recorde-se que, no domingo, uma avaria no sistema eléctrico por volta da hora de almoço obrigou à paragem do Metro Ligeiro entre as estações dos Jogos da Ásia Oriental e do posto fronteiriço da Flor de Lótus. Os bombeiros foram chamados ao local para prestar assistência no resgate dos passageiros que ficaram fechados nas carruagens, nomeadamente uma pessoa de idade que se sentiu maldisposta com o incidente.

“Quanto às avarias que aconteceram ontem [domingo], como já aconteceu anteriormente, o Governo da RAEM dá muita importância e relevância. Primeiro temos de assegurar a segurança dos passageiros, essa é a prioridade. Uma pessoa de idade sentiu-se maldisposta depois da avaria e foi acompanhada pelo corpo de bombeiros. Os serviços competentes estão a avaliar e a monitorizar a segurança da população. Também exigimos que a companhia responsável inicie já uma análise sobre a situação e defina uma proposta de resolução do problema”, frisou André Cheong.

O secretário para a Administração e Justiça assinalou a importância do processo de identificação dos problemas no funcionamento do Metro Ligeiro e revelou que o período experimental do novo meio de transporte será prolongado até 31 de Janeiro. “É inevitável e o objectivo, no fim, é também constatarmos um problema no seu funcionamento e resolvê-lo de imediato. Temos de identificar a quem incumbe esta responsabilidade e como proceder nos termos da lei, quais são as medidas atempadas a serem adoptadas, e será prolongado até dia 31 de Janeiro o seu funcionamento experimental”, referiu o representante do Governo.

Questionado sobre a extensão do período experimental do Metro Ligeiro, André Cheong confirmou que todos os cidadãos vão continuar a usufruir deste meio de transporte de forma gratuita. “Sim, o Metro Ligeiro vai continuar a ser gratuito. Não é necessário comprar os bilhetes porque antes era esperado que [o período experimental] fosse até 31 de Dezembro, e que a partir de 1 de Janeiro seria cancelado o serviço gratuito, mas agora vamos estender esse prazo para dia 31 de Janeiro. Durante este período, todos as pessoas podem experimentar o transporte colectivo do Metro Ligeiro e dar as suas opiniões para que nós possamos melhorar o nosso trabalho”, assegurou.