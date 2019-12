Ng Kuok Cheong, o homem comum que tentou mudar Macau

Deputado da Assembleia Legislativa de Macau há quase três décadas, Ng Kuok Cheong foi uma das vozes mais contestatárias durante a transição da administração portuguesa para a China. Fundador da Associação Novo Macau, perdeu o emprego no Banco da China para abraçar a vida política quando se juntou aos protestos em Macau contra o massacre de Tiananmen.

Eduardo Santiago

Ng Kuok Cheong nasceu na cidade de Foshan, na província de Cantão, a 26 de Setembro de 1957, e com apenas dois anos foi viver para Macau juntamente com a sua família para fugir à fome que assolou o interior da China durante a década de 50. “A memória mais antiga de Macau posso dizer que a primeira imagem que me vem à cabeça é a da minha família”, começou por dizer Ng Kuok Cheong ao PONTO FINAL.

“Não me lembro muito de Guangdong, pois vim para Macau quando tinha dois anos. Por isso considero Macau a minha família, a minha casa. Durante os meus quatro anos de estudo na Universidade de Hong Kong questionei-me várias vezes sobre as razões pelas quais tive de sair da China. Mais tarde, apercebi-me que na década de 50 a China estava a atravessar um período de grande pobreza e que muita gente passava fome. E por isso a minha família decidiu vir para Macau para fugir à fome”, acrescentou o deputado de 62 anos.

Depois de completar o ensino secundário no colégio católico de Yuet Wah, na Freguesia de São Lázaro, Ng Kuok Cheong inscreveu-se na Universidade chinesa de Hong Kong na década de 70 para tirar uma licenciatura em Ciências Sociais. Durante a década de 60, os motins provocados por chineses residentes pró-comunistas em Macau tiveram um forte impacto na vida de Ng Kuok Cheong, nomeadamente o famoso Motim 1-2-3 levantado a cabo por residentes chineses pró-comunistas que queriam o regresso de Macau à China, e que forçou Portugal a renunciar a sua ocupação perpétua no território. “Estudei teoria política e economia na Universidade chinesa de Hong Kong. A impressão que tinha sobre a política local vinha dos motins da década de 60. Na altura não tinha muita certeza sobre o que tinha acontecido, mas podíamos sentir o impacto daquela agitação na cidade. Por exemplo, algumas escolas eram católicas. Outras estavam a favor do Governo de Pequim. Nesta cidade pequena, eles tinham conflitos bastante significativos entre eles, e também entre os professores e os estudantes. Eu tinha só dez anos, mas já conseguia sentir o clima político, embora não o compreendesse”, recordou.

Em Hong Kong, Ng Kuok Cheong formou e consolidou ideias políticas através de debates com colegas da universidade no início da abertura económica da China. “Eu e os meus colegas de universidade estávamos sempre a discutir sobre essas questões da luta entre o capitalismo e o comunismo. Sentíamos que uma batalha estava a chegar entre o capitalismo e o comunismo. Os dois blocos iam ter uma batalha. Estávamos em plena Guerra Fria e muitas coisas estavam a acontecer nessa altura em todo o mundo. Politicamente, quando estudava na Universidade de Hong Kong, aprendi algumas teorias sobre a democracia. Acho que a democracia pode ter modelos diferentes, e alguns desses modelos podem aplicar-se ao capitalismo e alguns ao comunismo”, disse Ng Kuok Cheong.

Regresso a Macau e o massacre na praça de Tiananmen

Terminados os estudos em Hong Kong, Ng Kuok Cheong regressou a Macau na década de 80 com uma licenciatura em Ciências Sociais e um forte interesse por questões sociais e políticas. “Quando regressei a Macau pude continuar a discutir essas questões com as pessoas locais e tive a percepção que o Governo português não fazia nada em prol dos chineses, comparado sobretudo com o Governo de Hong Kong na altura. Instalei-me e comecei a trabalhar num banco [Banco da China]. Quando saía do trabalho tentava sempre participar em algumas discussões sociais”, referiu.

Apesar da vida tranquila no Banco da China, as manifestações registadas em Pequim durante o mês de Abril e início de Junho de 1989 levaram Ng Kuok Cheong a tomar uma posição política que lhe custou o emprego, quando se juntou aos protestos em Macau contra o massacre de Tiananmen. “Gosto da China, sou chinês, mas naquela altura não conseguíamos avaliar como é que isso ia acabar. Portanto, saímos para a rua, estávamos muito preocupados com o que acontecia na China. Depois de 4 de Junho de 1989, senti que o que acontecia em Pequim era uma verdadeira batalha onde o capitalismo venceu e o comunismo foi completamente destruído. Era um momento histórico para o futuro. Mas também seria uma oportunidade para experimentar modelos para a democracia em todo o mundo. Na altura, senti que devia participar activamente nessa experiência”, afirmou Ng Kuok Cheong sobre esse momento de viragem na sua vida.

“Como sou uma pessoa normal, não tenho grandes poderes para mudar o mundo ou mudar a China, pois a China é enorme. Por isso só podemos participar com pequenos gestos, e, portanto, devemos começar por participar localmente, que para mim é Macau. Não é a opção minha. Por isso, quero fazer isto. Mas não podia continuar com o meu trabalho, era um chefe de gestão no Banco da China. Quando me envolvi na política, queria expressar a minha opinião sobre o que estava a acontecer em Tiananmen. Por isso, não podia continuar a trabalhar no Banco da China”, acrescentou Ng Kuok Cheong, um dos responsáveis pela organização da vigília anual em Macau pela memória das vítimas da intervenção do exército chinês na praça de Tiananmen.

Fundação da Associação Novo Macau Democrático

Determinado a entrar no combate político, Ng Kuok Cheong fundou em 1992 a Associação Novo Macau Democrático. Nas eleições legislativas desse mesmo ano, a Associação Novo Macau Democrático (ANMD) conseguiu 3412 votos (12,39%) por sufrágio universal directo e elegeu um deputado à Assembleia Legislativa. “Na altura era muito difícil arranjar um trabalho depois de sair do Banco da China, mas alguns dos meus amigos meus ajudaram-me a fundar a Associação Novo Macau e continuar neste rumo”, recordou.

Quando Ng Kuok Cheong chegou à Assembleia Legislativa (AL) não havia tradição de fazer discursos antes do início da ordem de trabalhos, algo que hoje em dia é uma prática comum. No entanto, as questões do deputado da Associação Novo Macau Democrático dirigidas directamente ao Governo não foram bem-recebidas, ao ponto de o Regulamento da Assembleia ser alterado para limitar o número de perguntas que poderiam ser feitas. “Eu tenho dado discursos na Assembleia Legislativa e feito perguntas com muita frequência”, começa por recordar o deputado.

Há quase três décadas na Assembleia Legislativa, Ng Kuok Cheong sente que foi uma voz activa na defesa do interesse dos chineses de Macau. “O papel dos deputados é questionar activamente o Governo. Não importa se são perguntas a favor ou contra. Acho que, na altura, a Assembleia Legislativa era muito silenciosa e eu só podia falar pelos chineses. Os chineses achavam sempre que o Governo português não fazia nada e que tinha uma postura passiva por 1999. Se calhar, antes dos anos 90, o Governo português não fazia nada, porque não havia dinheiro. Mas depois de 1990, o Governo já queria fazer muitas coisas. Porquê? Segundo o meu entendimento, o Governo queria realmente fazer alguma coisa antes de sair de Macau talvez por causa da integração na União Europeia”, considerou. “Acho que o Governo português em Macau quis de alguma forma expressar o seu valor europeu em Macau, acrescentou.

Questionado sobre o legado do Governo português em Macau, Ng Kuok Cheong apontou a educação gratuita e os fundos de segurança social como medidas positivas para o futuro. “A educação gratuita e os fundos de segurança social acho que foram boas estratégias, mas ainda há dificuldades na sua implementação. Tivemos de distinguir quais eram boas e quais eram más. Apoiávamos o que era bom e não apoiávamos o que era mal”, frisou o deputado.

Nos últimos 20 anos, Ng Kuok Cheong acompanhou com especial atenção as transformações na China continental e como podem vir a afectar Macau. “Não sei o que vai acontecer depois de 2049, porque não posso confirmar o que vai acontecer na China até lá. Depois de 4 de Junho [de 1989] fiquei com a ideia de que a China desistiu do comunismo e que está a mudar, de forma gradual, para um capitalismo de Estado com a governação por um só partido. Creio que a China, tendo um partido único e praticando esse capitalismo de Estado, irá gerar um grande conflito no futuro com o chamado princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’ em Hong Kong e Macau”, frisou o deputado.

Na opinião de Ng Kuok Cheong, Macau terá de lidar esse conflito mais tarde ou mais cedo, caso apoie para sempre o princípio de ‘um partido, capitalismo do estado’ da China. “Macau ainda podia ser uma janela para experimentar os modelos diferentes da China pois politicamente, nos próximos anos, vai haver alguns conflitos. Não sei como é que isto vai acabar, porque sou apenas uma pessoa normal e não consigo mudar o mundo. Mas sinto que o mundo está a mudar e que o capitalismo global também irá enfrentar o seu conflito, e a sua contradição. Talvez uma crise possa surgir no capitalismo o que obrigará a uma mudança mundial”, considerou.