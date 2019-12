Metro Ligeiro foi fardo pesado, mas já rola (aos solavancos)

O dia 10 de Dezembro ficará na história da região. O muito desejado Metro Ligeiro — que já tinha entrado no anedotário local, tantos e tantos anos passaram desde que a ideia nasceu — conheceu finalmente a luz do dia. Este é o acontecimento do ano mais votado dentro do painel de 12 comentadores escolhido pelo PONTO FINAL. O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, terá assim o nome inscrito nos livros, por ser dele o dia 1 de vida deste projecto que por enquanto só circula na Taipa, mas que se espera possa chegar à península até ao final de 2023. Uma obra que muitos consideram, pelo historial, ser um exemplo acabado das vicissitudes do “modus operandi” de fazer infra-estruturas públicas na RAEM.

Texto: João Carlos Malta*

Se 2018 tinha acabado com a inauguração de um gigante de betão que sobrevoa o Rio das Pérolas e passou a ligar Zhuhai, Macau e Hong Kong— a mundialmente famosa ponte HMZ — o ano de 2019 não quis ficar atrás em relação à abertura de grandes obras públicas. Esta até veio com quase oito anos de atraso, mas chegou. Finalmente o Metro Ligeiro é uma realidade na Taipa. Muitos milhares de milhões de patacas depois, Macau passa a ter 11 estações que devem servir uma média de 20 mil passageiros por dia. Um número que é uma estimativa do Governo, mas que o próprio Executivo não acredita se concretize e já disse publicamente ser “falível”.

A abertura do Metro Ligeiro, a 10 de Dezembro deste ano, foi a escolha do painel de 12 analistas eleito pelo PONTO FINAL para eleger o acontecimento do ano em Macau. Um projecto de mobilidade urbana que ainda agora começou, mas que em menos de um mês de funcionamento tem sido pródigo em falhas, com várias paragens de circulação nas primeiras semanas.

O politólogo, e professor da Universidade de Macau, Eilo Yo, afirmou que esta inauguração “marca uma nova era nos transportes de Macau”. Sobretudo, porque o projecto foi discutido e construído durante mais de uma década. Os primeiros registos de que esta obra foi pensada datam mesmo do Governo de Edmund Ho, em 2002.

“A abertura da linha da Taipa é um final deste projecto controverso. O Governo agora pode planear com tempo a chegada do transporte de Macau”, defende.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, tem mantido o ano de 2023 como a data estimada para ligar o Metro à península, na zona da Barra.

O deputado eleito pela via indirecta e empresário do sector da restauração Chan Chak Mo é a imagem da expectativa que esta infra-estrutura tinha para as gentes de Macau. De forma simples e directa, aponta a abertura do Metro Ligeiro como o momento-chave do ano na RAEM. “Claro que é a inauguração. Toda a gente estava à espera disso”, explicou.

Após tantos ano de espera, no final, surgiu uma obra que se estende ao longo de 9,3 quilómetros e um orçamento de 10,2 mil milhões de patacas, o que contas feitas dará um pouco mais de mil milhões de patacas por cada quilómetro.

O ex-presidente da Novo Macau e activista político, Scott Chiang defendeu ao PONTO FINAL que poucas coisas “encarnam tantos elementos estereotipados do nosso regime de maneira tão vívida num só lugar”.

“Foi um projecto em que se gastou dinheiro a mais, para que depois fosse entregue fora do prazo, e como se não bastasse não funciona como foi anunciado”, defendeu. Scott disse ainda que esta foi uma obra cujo investimento os cidadãos, em geral, admitem como perdido há muito tempo, e sobre o qual as pessoas adoptaram uma postura de ironia semi-sarcástica quando experimentam andar pelos carris da Taipa. “As pessoas comentam entre elas: ‘Tenho que experimentar eu mesmo, depois de todo o dinheiro que foi pelo cano abaixo”, ou ‘Uau, isto realmente funciona, ups afinal já não anda!”, revela o activista.

A mesma escolha é partilhada pelo jornalista, com muitos anos de trabalho na TDM, e também historiador, João Guedes, que referiu uma enorme satisfação pelo Metro Ligeiro já andar sobre os carris. No entanto, bem-humorado, assinalou que, entretanto, “parece que já avariou”. O mesmo não tem pejo, ainda assim, em dizer que este não é apenas o acontecimento do ano. “Se calhar é a coisa mais importante das duas últimas décadas”, declarou.

Apesar do Metro Ligeiro ser gratuito até 31 de Janeiro, de acordo com a informação publicada em Boletim Oficial, os preços dos bilhetes vão variar entre as três e as 10 patacas, consoante a duração da viagem e a forma de pagamento, à imagem do que se passa nos autocarros.

Apesar de toda a poupa e também circunstância da inauguração, Rosário quis pôr alguma água na fervura. “Reconheço que a utilidade é limitada porque neste momento [o metro] vai de uma ponta a outra, não circula, mas acho que em todo o mundo começou por uma linha e depois é que foi aumentando, e aqui não será excepção”.

No entanto, apesar destas limitações, o secretário considerou que o público poderá ter uma perspectiva diferente da Taipa, e, por isso, apelou ao uso do Metro Ligeiro, não só do ponto de vista de transporte, mas também enquanto actividade de lazer.

“Recomendo a todos que utilizem, até de um ponto de vista de lazer, porque podem ver a Taipa de cima. E é outra perspectiva, e acho que desse ponto de vista, até como passeio, não como utilidade de deslocar-se daqui para ali, mas como passeio de uma ponta à outra, eu acho que vale a pena. É uma perspectiva que ninguém tem. Porque do chão vemos apenas o que se vê do chão. Mas cá de cima vê-se outra Taipa”, anotou.

Um ano rico em acontecimentos

O ano de 2019, principalmente o segundo semestre, foi muito quente no sul da China. Com Hong Kong a arder depois da tentativa de aprovar uma lei de extradição para o continente — que, entretanto, se transformou numa luta mais ampla pela liberdade e pela democracia que dura há seis meses — e Macau não ficou incólume a esta revolta sem precedentes na região vizinha. Além das múltiplas situações em que cidadãos, maioritariamente originários da RAEHK, foram impedidos de entrar em Macau, registaram-se vários casos de proibição de manifestações no território. Pelo menos quatro.

Albano Martins chama a atenção para este acontecimento que, na sua opinião, marca pela negativa o ano que está a terminar. “Primeiro porque o direito à manifestação faz parte dos direitos consagrados na lei básica, e não pode ser limitado por argumentos absurdos como ser ilegal o protesto contra a intervenção das forças policiais em Hong Kong, ou o medo de contágio em Macau”, referiu ao PONTO FINAL. “Tratam-se de argumentos próprios do primeiro sistema, mas não do segundo. E nada do que pudesse vir a acontecer poria em causa a unidade do país na sua diversidade!”, exclama.

O acórdão do Tribunal de Última Instância, a que Albano se refere, fez correr muita tinta. À época, o advogado Jorge Menezes qualificou o acórdão de “mau”. “Não só por estar errado, como por ser de uma pobreza jurídica confrangedora. É mais um documento político do que jurídico”, argumentou, ao mesmo tempo que afirmou que não conseguiu encontrar no texto nenhum raciocínio de cariz jurídico.

Já Oriana Pun, jurista e vogal da direcção da Associação de Advogados de Macau (AAM), assinalou estar “satisfeita com a decisão do TUI”, apesar de reconhecer não estar “inteiramente de acordo com os fundamentos invocados”.

Final de ano intenso

O final do ano também marcou a eleição, sem surpresas, de Ho Iat Seng para a próxima meia década à frente dos destinos de Macau. Ho, de 62 anos, único candidato ao cargo de Chefe do Executivo após ter recebido o aval de Pequim, foi eleito com 392 votos a favor, sete em branco e um nulo de uma comissão eleitoral composta por 400 membros, representativos dos quatro sectores da sociedade.

O presidente do Instituto para os Assuntos Municipais, José Tavares, afirmou que a “eleição do novo Chefe” “é um virar de página”. Pelo menos, “a população tem muitas expectativas”.

Em termos políticos, o fim do ano marcou os 20 anos da RAEM, e a visita do Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, carregada de grande simbolismo pelo momento que a região vive, foi um marco que ficará no filme que se fará de 2019.

Macau passou com distinção na prova, com muitos elogios do líder chinês à forma como o princípio de “Um País, Dois Sistemas” foi aplicado no território. Os vários discursos que fez serviram também para dar um valente puxão de orelhas a Hong Kong. Foi por isso, vastamente reproduzido pela imprensa local e internacional a imagem do “bom e do mau aluno” na comparação entre as duas regiões administrativas especiais.

“Os compatriotas de Macau, enquanto valorizam os valores fundamentais como a democracia, a administração conforme a lei, os direitos humanos e a liberdade, adaptam-se à mudança histórica de que Macau se tornou uma região administrativa especial do país e colocaram firmemente o amor à Pátria e a Macau em primeiro lugar na ordem dos valores fundamentais”, frisou numa das comunicações, Xi Jinping.

Apesar da expectativa de que em época natalícia Xi trouxesse umas prendas no sapatinho, a mesma não se confirmou. A Reuters falou de um pacote de medidas de estímulo e diversificação à economia, mas se este era para existir, a verdade é de que sobre ele nem uma palavra nos três dias de visita oficial.

Ainda assim, o simbolismo e o conteúdo da passagem de Xi Jinping por Macau fazem com que o presidente do Instituto de Estudos Europeus, José Sales Marques, defenda que este foi o ponto alto do ano na RAEM, porque o mesmo vai marcar a agenda política na região por bastante tempo. Também o advogado Pedro Redinha escolheu este facto, e justificou a opção pela importância que teve “perante a intranquilidade de Hong Kong”.

Advogados e ambiente

Olhando para as suas áreas, Sérgio de Almeida Correia e Annie Lao escolheram dois acontecimentos marcantes para o direito e o ambiente.

Almeida Correia vê o 1º Congresso da Associação de Advogados de Macau (AAM) como o ponto alto de 2019. “Pela primeira vez, ao fim de mais de duas décadas desde a fundação da Associação, os advogados da RAEM reuniram-se num congresso para discutir os problemas da advocacia e para perspectivarem o futuro”, valorizou ao PONTO FINAL. O advogado enalteceu o trabalho de “Bruno Nunes e a Comissão Organizadora pelo meritório esforço desenvolvido para que o mesmo fosse possível”.

A activista e ambientalista Annie Lao defende a acção “Macau for Reduction Waste” como o acontecimento mais marcante pelo que ajudou os cidadãos da RAEM a estarem mais atentos à necessidade de adoptarem a reciclagem como prática comum. “Queremos mostrar que as pessoas em Macau podem ter outra forma de tratar os resíduos, numa cidade em que não há muitos estímulos para o fazer”, rematou Lao.

*com Miguel Fan