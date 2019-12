Ho Iat Seng, o líder da continuidade de quem todos esperam mudanças

O ano de 2019 marca a coroação definitiva de Ho Iat Seng, ele que passou muitos anos na penumbra. O novo líder do Executivo é o nome mais vezes repetido pelo painel de 12 analistas escolhidos pelo PONTO FINAL para “Personalidade do Ano em Macau”. O ex-presidente da Assembleia Legislativa percorreu todos os corredores do poder até chegar agora ao Palácio do Governo, onde se vai sentar na cadeira do Chefe. Assim será durante pelo menos cinco anos, e se em Macau os governos nunca são de ruptura — e a ideia de estabilidade é a força motriz que impõe sobre todas as outras — a verdade também é que de vários quadrantes se pede que Ho seja um dínamo de mudança. Conseguirá fazer a quadratura do círculo?

João Carlos Malta*

Aos 62 anos, Ho Iat Seng chega ao topo para liderar uma região que nos últimos vinte anos conheceu um crescimento imparável, mas à qual se deparam pela frente desafios gigantescos. Entre a voragem democrática da vizinha Hong Kong e a mão cada vez mais visível da mãe China, Macau terá de saber trilhar um caminho que no final da bifurcação, nas próximas décadas, valerá uma entrada directa no primeiro sistema ou a permanência no segundo sistema (com características de Macau, como agora se diz). Porque muitos consideraram os dez anos de Chui Sai On como uma liderança que não ficará para a história, o homem que começou nas empresas e liderou a Associação Empresarial, para depois avançar para as lides políticas, surge envolto numa grande expectativa de mudança e de vitalidade do sistema.

Por isso, metade dos 12 comentadores do painel escolhido pelo PONTO FINAL apontaram na direcção de Ho, na altura de escolher a personagem pública com maior relevo no ano que agora termina.

“A personagem mais representante”, “o homem de quem se falou ao longo de todo o ano”, “rompeu a tradição dos últimos 20 anos”, “impôs-se de forma afirmativa”. É desta forma que Ho Iat Seng é etiquetado pelos que nele votaram, e longe parecem agora estar os tempos em que era descrito como “cinzento” e “sem ideias próprias”.

O deputado eleito pela via indirecta Chan Chank Mo pôs Ho como a individualidade que mais se destacou na RAEM, sendo que a ideia é corroborada por Leong Sun Iok, membro da bancada da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), que manifesta uma grande expectativa em relação à escolha do novo Chefe.

“Ao reflectir sobre os últimos 20 anos, Macau conseguiu um certo sucesso no desenvolvimento económico. Mas, quanto à vida dos cidadãos, ainda existem problemas mais profundos que não estão resolvidos. E os governos anteriores também propuseram políticas, mas no final não conseguiram resolver problemas como o da habitação, ou as infra-estruturas contra o incêndio”, chamou à atenção o deputado.

Leong crê que a experiência e passado de Ho mostram que se preocupava com estes problemas já antes de assumir o seu cargo. “Na sua plataforma eleitoral, referia o trabalho necessário em relação à optimização destes assuntos. Isso vê-se pela proposta de reforma da administração pública”, lembrou. Esta foi aliás a imagem de marca da campanha e a maior promessa de Ho para o mandato que termina em 2024.

“Falta um regime desenvolvido na equipa dos funcionários públicos, que promova a eficácia executiva entre os serviços públicos, o trabalho contra a corrupção, a cooperação entre os serviços públicos”, definiu Leong Sun Iok.

O mesmo disse que acredita que Ho Iat Seng se informou bem, uma vez que o novo Governo é constituído por membros que provêm sobretudo da administração.

O conhecimento do sistema por parte do novo líder tem quase 20 anos. Em 2001, Ho foi nomeado membro Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular, em 2004 entrou para o Conselho Executivo de Edmund Ho, e em 2013 assumiu a liderança a Assembleia Legislativa.

É neste último posto em que tem as suas polémicas mais sonoras, e por isso públicas. Uma delas tem como protagonista o deputado Sulu Sou — a quem acusou de desrespeitar o hemiciclo— e a outra os dois assessores jurídicos portugueses da AL, Paulo Taipa e Paulo Cardinal, a quem não foram renovados os contratos.

“Parece diferente”

O professor da Universidade de Macau, Eilo Yu, também escolheu o novo chefe do Governo como a pessoa que mais se distinguiu em Macau. “Ele é uma lufada de ar fresco na próxima década da RAEM. Além disso, “parece-me que é diferente dos chefes executivos anteriores”.

O politólogo acredita que a mudança na liderança irá também transformar as relações entre o Executivo e o mundo empresarial e dos negócios nos próximos anos. “Ele também tentará reformar o serviço público, a fim de aumentar a capacidade da administração do Governo de Macau. A sua candidatura à eleição do Chefe do Executivo é uma marca da nova era”, sublinha.

Por razões diferentes, o advogado Sérgio de Almeida Correia também põe Ho em destaque. “Foi o homem de quem se falou e que falou ao longo de todo o ano, nem sempre bem, é certo, primeiro ainda enquanto presidente da Assembleia Legislativa, na expectativa da sua candidatura a Chefe do Executivo, depois após o anúncio e confirmação da sua escolha para suceder a Fernando Chui Sai On, e, já na recta final como Chefe do Executivo, dando pela primeira vez uma ideia do que pretende vir a fazer e de quais as directrizes que lhe foram impostas por Pequim quanto ao futuro”, explicou.

Há quem olhe para Ho como alguém que “rompeu a tradição dos últimos 20 anos”. É o caso do democrata Au Kam San, que afirmou que o Chefe eleito não pertence ao núcleo de famílias que tem comandado os destinos de Macau, o que desde já considera assinalável e positivo. Por isso, o histórico democrata coloca em segundo plano o facto de este ter sido eleito por “um grupo pequeno de pessoas ou nomeação”.

Já o presidente do Instituto de Estudos Europeus, José Sales Marques, põe o enfoque na “forma afirmativa como começou a exercer o cargo, o que é muito significativo”. O mesmo declarou ainda que esta forma de estar ganha ainda mais brilho porque contrapõe com a “forma anterior do exercício do cargo”.

Ho assumiu o cargo falando com voz grossa e de liderança, sendo disso exemplo o ataque duro que fez ao legado do ex-secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam. A expectativa é tão grande que muitos deputados, recentemente, quando o tema da habitação económica foi discutido na AL em sede de comissão, não se contiveram a criticar Chui e a pôr toda a esperança de transformação em Ho.

E se quisermos olhar para o lado de lá das Portas do Cerco, o “ok” já tinha sido dado há muito para que Ho fosse o senhor que se segue na Avenida da Praia Grande, mas depois da eleição, o porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês, Yang Guang, fez questão de o considerar um líder de “confiança, capaz e patriótico”, à imagem do que Pequim espera.

As outras escolhas, Wong Sio Chak

A escolha de Ho, apesar de maioritária, não foi consensual dentro do painel de uma dúzia de analistas. O activista e ex-presidente da Novo Macau, Scott Chiang, apontou noutra direcção. Para ele, o destaque do ano que agora termina vai todo para Wong Sio Chak, o poderoso secretário para a Segurança, que passa do Executivo de Chui para o Governo de Ho.

Esteve em quase todos os grandes dossiers que foram discutidos do ano passado, com especial enfoque para a Lei da Protecção Civil, a Lei da Cibersegurança, e a proibição de manifestações no território. Pelo meio, continuou a política de crescimento da videovigilância no território, sendo que além das unidades que farão reconhecimento facial, anunciou que até 2023 haverá 2600 câmaras espalhadas pela cidade.

Para Scott, Wong é “uma figura colorida que exigiu a um deputado para não se rir”. O mesmo governante que, segundo Chiang, “admitiu publicamente idolatrar o sistema de vigilância do continente, e elogiou o bom trabalho da polícia de Hong Kong”.

“O Presidente Mao Tse Tung ensinou-nos que o poder político cresce do cano das armas. Agora, também cresce a partir de câmaras de CCTV e da vigilância online”, referiu o activista. O mesmo acrescentou também que “a concentração de poder e a falta de verdadeira responsabilidade perante a força não tem precedentes, mesmo nos tempos coloniais”.

O activista argumentou que no contexto de um controlo cada vez mais rígido de Pequim — com crescente ênfase na segurança nacional e nas liberdades civis — Wong Sio Chak é uma peça de grande relevo. “Ocupa um papel central para nos levar à integração ao ‘Estado Novo’, desculpe, a uma brilhante nova era”, ironiza ao PONTO FINAL.

Menezes, na boca dos jornais

Quando elegeu Ho como personalidade do ano, Sérgio de Almeida Correia quis atribuir uma segunda menção que vai direita para o colega de profissão Jorge Menezes.

A distinção, defende, justifica-se por o jurista, nascido em Faro, ter “durante todo o ano se mantido na primeira linha da defesa dos direitos cívicos dos residentes de Macau”, sem, na opinião de Almeida Correia, “vacilar de cada vez que foi chamado a intervir”, e não se coibindo “de chamar a atenção para os desmandos que foram sendo cometidos pelo poder político e administrativo”.

Para este advogado, Menezes é uma “opinião informada para a comunidade”, que não procura “protagonismos pessoais”, e expõe-se de forma corajosa “chamando os poderes públicos à razão, sempre que estava em causa o cumprimento da Lei Básica e o exercício de direitos fundamentais”.

Por tudo isto, afirmou que Jorge Menezes ganhou por direito próprio o estatuto de ser “uma das vozes mais respeitadas interna e externamente, como aliás se viu pelas vezes que foi chamado a dar a sua opinião a agências e órgãos de comunicação social externos de dimensão mundial (Reuters, New York Times, Washington Post, Le Monde, Libération, Financial Times, Público, etc.)”.

É, por todas estas razões, para Almeida Correia uma “figura incontornável do último ano em Macau e uma referência de uma advocacia de defesa do interesse público, e não de uma advocacia balofa, subjugada e prisioneira de interesses privados e pessoais mesquinhos”.

Alexis e Albano

Quem também não passou despercebido foi Alexis Tam. O jornalista e historiador João Guedes não esqueceu o trabalho feito pelo agora ex-secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. “Em grande medida lutou contra moinhos e ventos, e conseguiu obter grandes conquistas nas áreas da educação e da saúde. Na cultura, destaco que avançou para a construção de uma biblioteca a sério em Macau, e não os remendos que tínhamos no Tap Seac”, exemplificou, garantindo, por isso, estar em total desacordo com a avaliação feita pelo novo presidente do Executivo.

O presidente do Instituto para os Assuntos Municipais, José Tavares, afirmou ao PONTO FINAL que a sua escolha não podia ser outra: Albano Martins. Porquê? “Estou a falar de alguém da minha área, que conseguiu que os mais de 500 galgos saíssem do canídromo num período muito curto”, destaca. Por isso, Tavares diz que Martins “é uma figura de destaque na protecção animal”, e que o que ele conseguiu “não é nada fácil”. “É algo que tem de ser reconhecido”, concluiu.

Paul Pun, Sulu Sou e Viena Mak

Por fim, o painel escolhido pelo PONTO FINAL apontou ainda outras três figuras como “Personalidade do Ano”. O economista e defensor da causa animal, Albano Martins, põe Paul Pun no topo.

Albano justificou com o bom serviço que presta à comunidade mais carenciada que dá a Pun o brilho para ser, na sua opinião, a personalidade do ano.

O advogado Pedro Redinha dá o título a Sulu Sou, e defendeu a nomeação com dois adjectivos: “Pela juventude e pelo entusiasmo que transmite”.

O leque de comentadores termina com a ambientalista Annie Lau que atribuiu o seu voto à investigadora Viena Mak pelo trabalho que tem feito com os golfinhos brancos chineses na região, — que inclui a participação num Ted Talk este ano — bem como pela forma como tem divulgado o trabalho feito em prol do ambiente e da diversidade marinha. “Ela distingue-se pela luta que tem travado contra a poluição”, rematou a activista.

*com Miguel Fan