Agnes Lam exige ao Governo justificação sobre três falhas do Metro Ligeiro

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, Agnes Lam levantou várias questões em relação às falhas recentes do Metro Ligeiro, à justificação detalhada sobre as três ocorrências por parte da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau (SMLM), e às medidas que as autoridades vão tomar para evitar a repetição. Pediu ainda aos responsáveis uma avaliação sobre a potencial subida da capacidade de passageiros.

A deputada à Assembleia Legislativa criticou as últimas três falhas do Metro Ligeiro, nomeadamente a paragem num lugar inconveniente, problemas na abertura de portas e falhas que obrigaram a uma paragem forçada entre duas estações com 20 passageiros presos na carruagem (29 de Dezembro). A deputada questionou as autoridades e à SMLM se ‘‘tinham realizado previamente testes de avaliação suficientes sobre o Metro Ligeiro’’. Em resposta aos problemas técnicos, que surgiram ‘‘dentro de menos de um mês’’, Agnes Lam solicitou às autoridades uma justificação com ‘‘dados específicos’’, e se ‘‘já estabeleceram mecanismos correspondentes ao aviso e à avaliação dos acidentes do Metro Ligeiro’’, com a expectativa de não repetir os casos infortunados e, ao mesmo tempo, ‘‘reconquistar a confiança do público [no Metro Ligeiro]’’. Exigiu também uma explicação concreta sobre o planeamento das linhas do Metro Ligeiro que serão integradas no sistema de transporte público no futuro, bem como a expansão potencial referente à capacidade de passageiros.