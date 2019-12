Sulu Sou pede transparência ao Governo sobre o futuro da Cinemateca Paixão

Em interpelação escrita dirigida ao Executivo, o deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau exige uma resposta sobre a renovação do contrato da Cinemateca Paixão, bem como as estratégias para divulgar a cultura de cinematografia local.

Miguel Fan

Numa interpelação escrita que será enviada hoje para o Governo, Sulu Sou levantou uma série de questões associadas à concretização do concurso público para o contrato da Cinemateca Paixão, as medidas que a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura vai tomar para a análise do custo-benefício da Cinemateca e os planos relativos à sua manutenção. O deputado pretende também saber quais as estratégias do Instituto Cultural (IC) para estimular o desenvolvimento da indústria de cinematografia local. Sulu Sou acusou o IC da ‘‘baixa transparência’’ referente à publicação passiva de informações sobre o tratamento futuro da Cinemateca. Criticou ainda o atraso do organismo na reabertura do concurso público, bem como a sua alegada tentativa de encerrar a Cinemateca Paixão por questões de ‘‘manutenção’’.

‘‘Perante o final iminente do contrato da Cinemateca Paixão, e o alegado encerramento da Cinemateca, gostaria de perguntar por que razão se publicaram apenas as notícias sobre o tratamento da Cinemateca após as reacções da comunidade ligada à arte e literatura?’’, começou por questionar o deputado pró-democracia.

O vice-presidente da Associação Novo Macau mostrou-se preocupado com a hipótese de o IC pretender aproveitar a razão de ‘‘manutenção’’ para encerrar de forma permanente a Cinemateca Paixão, o que seria uma coincidência, disse o deputado, com o destino do Albergue da Santa Casa da Misericórdia e do Armazém do Boi.

Relativamente à aproximação do final do contrato e à necessidade da sua renovação através de concurso público, Sulu Sou colocou em causa a passividade do IC na disponibilização de informações sobre a orientação da Cinemateca no futuro. ‘‘Só face às reacções intensas da comunidade da arte e da literatura é que a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura [Ao Ieong U] revelou mais detalhes sobre o assunto’’, salientou o deputado pró-democracia. ‘‘Gostaria de perguntar ao Instituto Cultural quais são os critérios que vai abordar, e as medidas que vão tomar para aumentar a competitividade do concurso público e, assim, garantir a qualidade e o custo-benefício do funcionamento da Cinemateca’’, questionou Sulu Sou.

O deputado exige às autoridades uma resposta elaborada relativa à análise do funcionamento da Cinemateca nos últimos três anos, como ‘‘as despesas de funcionamento, a afluência à Cinemateca, a formação de talentos da indústria cinematográfica e a sua promoção ao público’’.

Com a convicção do IC sobre a Cinemateca continuar a exibir filmes internacionais depois da conclusão das obras de manutenção, as quais terão lugar, segundo a TDM Macau, no próximo mês de Fevereiro, o vice-presidente da Associação Novo Macau solicitou ao organismo ‘‘quais são as medidas que vão tomar para ajudar constantemente o desenvolvimento da indústria de filmes locais?’’, desafiando o IC a tomar medidas práticas ‘‘além de continuar um bom funcionamento da Cinemateca’’.

Ao longo dos últimos dois anos de funcionamento, a Cinemateca Paixão tem organizado várias exibições de filmes locais e internacionais, como o ‘‘Panorama de Filmes de Macau’’, o ‘‘Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa’’, ‘‘Black is Beautiful: Uma Celebração do Cinema Afro-Americano’’, e o ‘‘Festival Internacional de Documentário de Macau’’, segundo a sua página oficial.