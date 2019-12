Macau recebeu quase um milhão de pessoas em apenas sete dias

Quase um milhão de pessoas visitaram Macau em apenas sete dias, entre 20 e 26 de Dezembro, numa quadra festiva que compreende o aniversário da região administrativa especial chinesa e o Natal, anunciaram as autoridades. A 20 de Dezembro Macau comemorou duas décadas da transferência para a China. Na mesma data, foi empossado pelo Presidente chinês, Xi Jinping, o novo Governo da região.

O número total de turistas entre 20 e 26 de Dezembro foi de 984.995, com as autoridades a registarem a maioria das entradas nas Portas do Cerco.

Já na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, inaugurada no final de Outubro do ano passado, processaram-se mais de 152 mil entradas, de acordo com o Corpo de Polícia de Segurança Pública.

Em Novembro, Macau recebeu 2.910.118 de visitantes, uma queda de 10,9% relativamente a igual período do ano passado. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), o número de excursionistas (1.501.711) e de turistas (1.408.407) diminuiu 10,5% e 11,4%, respectivamente, no período em análise.

Os visitantes, na sua esmagadora maioria (2.030.742) provenientes do interior da China, permaneceram em Macau, em Novembro, por um período médio de 1,2 dias. Segundo a DSEC, os visitantes provenientes da Coreia do Sul (42.968) e de Hong Kong (571.071) desceram 36,5% e 3,4%, respetivamente, em termos anuais. Em contrapartida, o número de visitantes de Taiwan (83.006) ascendeu 1,1%.

Nos onze primeiros meses do ano, Macau recebeu 36.322.775 de visitantes, mais 12,7% face ao período homólogo do ano transacto.

No final do mês passado, a responsável pelo turismo de Macau admitiu que o número de visitantes pode ascender aos 40 milhões em 2019, apesar da diminuição dos turistas internacionais devido à grave crise social e política da cidade vizinha de Hong Kong. “Este ano o número vai ser próximo dos 40 milhões, senão maior que 40 milhões”, disse a directora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, à margem da conferência de apresentação do Festival de Luz de Macau 2019. No entanto, para atingir este recorde, a capital mundial do jogo terá de receber, neste mês de Dezembro, perto de 3,7 milhões de visitantes.