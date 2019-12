Jogo, segurança nacional e educação patriótica entre as prioridades do Executivo de Ho Iat Seng

Lei Wai Nong quer um reajustamento dos diplomas legais que regulam o sector do jogo, enquanto Wong Sio Chak apontou a segurança nacional como uma das prioridades da sua pasta. Ao Ieong U assinalou a importância da criação de uma base de educação do Amor à Pátria e André Cheong vai dar primazia à reforma da Administração Pública.

Eduardo Santiago

Os secretários do V Governo da RAEM começaram a trabalhar na passada quinta-feira para executar o programa político de Ho Iat Seng. O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, e a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, assumiram formalmente os novos postos na passada quinta-feira, sendo que o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, iniciou logo as suas funções após a tomada da posse no dia 20 de Dezembro.

De acordo com a informação veiculada pelo Gabinete de Comunicação Social, André Cheong reuniu-se com os dirigentes dos serviços da sua tutela para uma troca de opiniões tendo em conta a preparação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. O secretário para a Administração e Justiça salientou que a primeira regra de conduta da sua equipa será “honestidade, integridade, dedicação às tarefas desempenhadas e servir o público”, dando primazia à reforma da Administração Pública, ao aperfeiçoamento do sistema jurídico, ao reforço das obras municipais e à melhoria da qualidade dos serviços.

No primeiro dia de trabalho, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, reforçou a necessidade de preparar as LAG a apresentar em Abril do próximo ano juntamente com a sua equipa, e fez questão de frisar que “cada colega de serviço representa um valioso recurso”. Sobre a licenças dos casinos, Lei Wai Nong assumiu que irá rever e reajustar os diplomas legais que regulam o sector e aproveitou para agradecer ao departamento financeiro da China interior o apoio dado aos serviços financeiros de Macau em prol da população, nomeadamente nos pagamentos electrónicos e nas finanças transfronteiriças. Para além disso, Lei Wai Nong comprometeu-se a manter uma comunicação com o sector financeiro e a estudar a melhor forma de integração na Grande Baía.

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, referiu que a continuidade da sua equipa foi sempre mantida pela boa cooperação e que a tutela da segurança irá organizar, iniciar e promover as suas tarefas de acordo com o conceito governativo “Mudanças e Inovação”, apresentado pelo Chefe do Executivo. A par disso, Wong Sio Chak considerou imperativo a inovação na gestão administrativa e das respectivas equipas, e salientou a necessidade de as forças de segurança progredirem em conjunto com a sociedade, de acordo com três conceitos: “Policiamento Activo”, “Policiamento de Proximidade” e “Policiamento nas Relações Públicas”. O secretário para a Segurança revelou ainda que as acções essenciais serão: segurança nacional, segurança na protecção civil, gestão das equipas policiais, reforço dos polícias através da aplicação das novas tecnologias e fortalecimento do regime jurídico.

Já a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, destacou a importância da criação de “uma base de educação do Amor à Pátria”, sendo os seus destinatários os jovens, alunos de ensino superior e não superior. A sucessora de Alexis Tam mostrou-se ainda convicta na execução do conceito governativo do Chefe do Executivo na construção de uma sociedade de serviços e no melhoramento dos serviços de saúde e de medicina. Relativamente à gestão administrativa dos serviços da sua tutela afirmou que irá criar padrões com vista ao aperfeiçoamento dos procedimentos. No que diz respeito às obras de manutenção da Cinemateca Paixão, a secretária revelou que recentemente deslocou-se ao local para se inteirar da situação e garantiu que o serviço competente irá assinar um contrato de curto prazo com uma empresa operacional para garantir que a cinemateca esteja a funcionar no primeiro semestre do próximo ano.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, iniciou logo as suas funções após a tomada da posse no dia 20 de Dezembro, e acompanhou a delegação do Governo da RAEM numa visita a Cantão e Zhuhai, nos dias 23 e 24 do mesmo mês. Actualmente encontra-se de férias e reiniciará as suas funções no dia 3 de Janeiro.