IPM reforça aposta na tradução e inteligência artificial com novo centro de investigação

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) inaugurou um centro de investigação dedicado à tradução automática e à inteligência artificial. Este centro vai “preencher uma lacuna no campo da investigação na tradução automática chinês-português”, transformando-se numa “importante plataforma (…) para a cooperação multidisciplinar e interinstitucional”, afirmou a nova secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, ao discursar na inauguração.

Ao Ieong U, que tomou posse a 20 de Dezembro, lembrou que a construção de um centro internacional de inovação em ciência e tecnologia “é a tarefa principal” para a região da Grande Baía, um projecto de Pequim que integra Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong.

O centro é o primeiro com reconhecimento do Ministério da Educação chinês e é inaugurado três anos após a criação do laboratório de tradução automática chinês-português-inglês, que já desenvolveu um sistema de tradução trilingue com reconhecimento de voz. “Vamos desenvolver um sistema para outras línguas que se utilizam nos países ao longo da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota'”, adiantou, em declarações aos jornalistas, o coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do IPM, Gaspar Zhang, dando como exemplo o italiano.

O novo centro vai, de resto, dar prioridade à criação de “uma grande base de dados linguísticos sobre a iniciativa ‘Uma Faixa, uma Rota'”, declarou o presidente do IPM, Im Siu Kei. Desde a criação, em 2016, do laboratório de tradução automática chinês-português-inglês, inaugurado pelo primeiro-ministro português, António Costa, o IPM tem investido muito nas áreas do ‘big data’ e da inteligência artificial.