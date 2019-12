Governo lança programa de reciclagem de electrodomésticos e quer mais separação de lixo

A DSPA quer pôr os cidadãos de Macau a reciclar mais. Para isso, vai facilitar a entrega e reutilização de electrodomésticos em segunda mão, além de ir fornecer mais caixotes de reciclagem aos prédios da cidade. Há ainda a promessa de alargamento dos horários de recolha destes resíduos. A ambientalista Annie Lao diz que estas medidas vêm tarde e são poucas, e pede ao Governo mais acções de sensibilização junto da população. A jovem alerta também para a necessidade de castigar quem reiteradamente não cumpre.

João Carlos Malta

O Governo da RAEM vai lançar dois programas que visam melhorar o comportamento da população em relação ao ambiente. O primeiro é o de “Reciclagem de Equipamentos Electrónicos e Eléctricos” que tem como objectivo reciclar equipamentos electrónicos e electrodomésticos usados — tais como frigorífico, ar-condicionado, máquina de lavar roupa, televisão e electrodomésticos de pequena dimensão. O segundo, designa-se como “efectuar a recolha selectiva nos edifícios é muito fácil”, que quer incentivar a colocação de contentores de separação de lixo nos edifícios da cidade, criando assim, segundo o Executivo, “condições mais favoráveis à reciclagem”.

Em relação à nova política para a recolha de electrodomésticos e outros aparelhos electrónicos, o Governo anuncia que irá facultar um serviço gratuito, com marcação prévia, de recolha domiciliária de electrodomésticos de grande dimensão. Esta medida destina-se a particulares, mas também a organismos públicos como escolas, instituições sem fins lucrativos e organismos governamentais.

A activista ambiental Annie Lao, em declarações ao PONTO FINAL, aplaude a iniciativa, mas critica a forma tardia como o Governo está a aplicar estas medidas. “É uma implementação muito básica e necessária, mas que deveria ter sido feita há muito tempo. Mas ainda assim é melhor do que nada”, defende, ao mesmo tempo que exige mais trabalho na educação dos cidadãos nesta área.

No comunicado da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) está explicado que serão instalados mais postos de prestação de serviços de recolha de electrodomésticos, localizados nos centros de serviços cívicos e municipais sob a alçada do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), e em algumas escolas.

Doravante, vão ser disponibilizadas mais viaturas de recolha destes materiais, para, de acordo com a DSPA, proporcionar à população os meios mais convenientes de reciclagem.

É ainda avançado que “os equipamentos de informática e os electrodomésticos recolhidos”, que estejam em boas condições, “serão doados para indivíduos que deles necessitem”. Antes terão “um tratamento adequado”, que passa, por exemplo, segundo o Governo, pela eliminação de informações armazenadas no disco rígido. Estas acções serão realizadas em colaboração com associações de caridade.

“Os restantes equipamentos serão desmantelados e as respectivas peças, depois de passarem por um tratamento, serão transformadas em recursos”, explica a DSPA.

Mais separação

No que diz respeito ao lixo comum, a partir de Janeiro do próximo ano será promovido o plano “Efectuar a recolha selectiva nos edifícios é muito fácil”. A ideia do Executivo é a de incentivar a colocação de contentores de recolha selectiva nos edifícios.

Para isso, o Governo apela à participação de todos. “Os condóminos dos edifícios são bem-vindos para se inscreverem na participação nesta iniciativa, em que serão organizadas competições de reciclagem para incentivar à participação da população na reciclagem”, escreve.

Por outro lado, a DSPA acrescenta ainda que irá promover a reciclagem em mais locais, sendo que para esse objectivo procederá ao “alargamento do número de postos de recolha do Programa de Pontos Verdes”. A isto, soma-se o alargamento do horário de prestação de serviços de recolha, para permitir que os trabalhadores e os cidadãos possam também aceder aos pontos de reciclagem nos feriados.

Estas duas medidas são, segundo o Governo da RAEM, uma forma de promover a política ambiental de “Redução de resíduos a partir da fonte, reciclagem de resíduos recuperáveis”.

Activista diz que falta educação ambiental à população

A ambientalista Annie Lao alerta para a “falta de educação e a conscientização sobre a separação adequada da reciclagem” que vigora em Macau. Para a activista são necessários programas para ensinar como se faz, e o que se deve reciclar. Só assim, analisa, a situação se poderá inverter.

“Aprendemos isso com o que vimos no nosso próprio evento de promoção da reciclagem — “Macau for Reduction Waste” — que se realiza uma vez por mês, e em que público juntamente connosco se empenha para a existência de uma reciclagem limpa”, refere Lao.

Annie explica que, nestas acções, há voluntários que ensinam a cada um dos participantes sobre como fazer uma reciclagem limpa e dão informação sobre o que deve e o que não deve ser reciclado. E, muitas vezes, a conclusão é a de que as pessoas têm ideias erradas sobre esta matéria.

“Descobrimos que a maioria deles pensava que as embalagens de bebidas poderiam ser recicladas como papel em Macau e, na realidade, não podem”, exemplifica. A jovem alerta ainda para a existência de vários tipos de plásticos “que ainda não podem ser reciclados aqui”, tais como as palhinhas de plástico ou embalagens de alimentos.

“Vão para a incineração, e isso gera ar tóxico na atmosfera. As pessoas precisam de conhecer estas informações, e, por isso, colocar mais caixotes de lixo com separação de resíduos nos prédios residentes não é o suficiente. Tem de haver uma participação activa”, volta a apelar Lao.

A mesma jovem defende ainda a necessidade de promover políticas que expliquem às pessoas a necessidade de produzir menos lixo doméstico, e de “reduzir o desperdício desnecessário no quotidiano”.

“Os caixotes de lixo públicos, nas ruas, são uma falha completa — a maior parte do lixo não pode ser reciclado por estar muito sujo ou ser inadequado para a reciclagem”, avança.

E os restaurantes?

Uma outra dimensão que preocupa a ambientalista é o das empresas de restauração. “Descobri que a maioria das lojas em Macau não faz reciclagem de garrafas de latas e de vidro. Por isso, sugiro que o Governo faça cumprir as regras neste ou outros sectores empresariais. Eles precisam de fazer toda a reciclagem adequada por conta própria e devem ser responsáveis ​​pelo pagamento de taxas às empresas de reciclagem”, defende.

A necessidade de pagar este trabalho é prioritária para Annie. “Na realidade, a reciclagem não é gratuita. Envolve muita mão-de-obra para separar, transportar e mover os objectos de um lugar para outro. Tem um custo e alguém tem que pagar. Na minha opinião deve ser ‘o poluidor’ a pagar”, resume.

Annie Lao termina a dizer que “infelizmente, a mentalidade de reciclar e lidar com o lixo ainda está longe de ser dominante em Macau”, uma vez que não há “qualquer encargo ou aplicação da lei quando são cometidas ilegalidades”. “Por isso, questiono como poderá ser esta política eficaz colocando apenas caixotes de reciclagem suficientes, mas sem tornar obrigatório que todos reciclem? Se assim não for, esses caixotes de reciclagem serão apenas decoração aos nossos olhos”, remata.