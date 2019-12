Ataque de Ho Iat Seng a Alexis Tam “não surpreende”, porque o novo Chefe quer mudar a forma de gastar

O novo Chefe do Executivo apontou várias críticas ao despesismo na área dos Assuntos Sociais e Cultura, e deixou vários reparos ao legado de Tam. Um dos comentadores ouvidos pelo PONTO FINAL defende que Alexis foi apanhado numa teia de lutas maiores que envolvem o jogo de lugares entre a administração cessante e a que toma posse, e outro analista acredita que o ex-secretário foi usado para mandar uma mensagem ao novo Executivo. Por fim, há quem creia que as palavras de Ho nem sequer são críticas para o homem que irá seguir carreira como representante de Macau em Lisboa e na União Europeia.

João Carlos Malta

A polémica estourou ainda antes do Natal, quando durante uma entrevista ao canal Ou Mun da TDM, o recém-empossado Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, desferiu um rol de duras críticas ao anterior secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Ho disse que Tam absorveu 35% do orçamento anual do Governo – “pelo menos 30 mil milhões de patacas” – e ainda assim era alvo de “várias queixas do público”, o que considerou ser “um problema”. O deputado Pereira Coutinho não acha que as palavras do novo Chefe sejam surpreendentes. O politólogo Larry So acredita que a ideia era usar o ex-secretário como exemplo para fazer um aviso à navegação que agora vai liderar. E o arquitecto Carlos Marreiros nem sequer vê sinais de críticas nas palavras do homem que vai comandar a RAEM nos próximos cinco anos.

No entanto, a avaliação pública ao trabalho do titular da pasta os Assuntos Sociais e Cultura foi dura. O novo líder do Governo apontou gastos desnecessários e uma gestão de desperdício. Factos que considerou poderem ser equiparados ao crime de corrupção. “Ser esbanjador é o maior crime, é o que posso dizer. A corrupção não é o único crime. Apenas um dos elementos. Mas ser esbanjador está também entre os maiores crimes”, defende.

Pereira Coutinho garante ao PONTO FINAL não o “surpreender da maneira nenhuma” estas declarações, porque conhece Ho há mais de 40 anos. “Ele quer introduzir mudanças. Mas penso que não é só o Alexis Tam, no pelouro da Acção Social e da Cultura, que é despesista”, repara.

Coutinho considera que todos os secretários o fazem de uma forma ou de outra. “Se nós quisermos hierarquizar em volume e quantidade de valores, a área das Obras Públicas e dos Transportes é aquela em que houve mais despesismo nos últimos 20 anos”, identifica, ao mesmo tempo que refere a falta de coragem para responsabilizar os titulares dos principais cargos.

Ho Iat Seng disse por diversas vezes, ao longo da entrevista, que “o desperdício de recursos é um problema corrente”, e questionado sobre a nova secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, que tem um passado na Direcção dos Serviços de Identificação e na Polícia Judiciária, elogiou Elsie Ao Ieong por ter um pensamento baseado na ciência e na lógica, o que é diferente, diz o Chefe do Executivo, dos “que estudam artes liberais”, “mais vocacionadas para os slogans”: “Gostam de usar palavras que os residentes gostam de ouvir, mas conseguem, na realidade, cumprir?”, questionou.

Coutinho acredita que estas afirmações são mais motivadas por “questões pessoais”, porque “em termos de equidade, a crítica [do Chefe do Executivo] devia ser mais abrangente”. “Todos nós temos um círculo de amizades, uns estão mais perto, e outros mais distantes”, acrescenta.

Apanhado num jogo maior

O deputado diz que não sobram dúvidas de que Tam não está nas boas graças do Chefe do Executivo, mas alerta para que poderá haver aqui também um jogo maior em que Alexis foi apanhado, e que envolve as relações entre o anterior Chefe do Executivo Chui Sai On e Ho Iat Seng.

“Alexis Tam foi chefe de gabinete e depois secretário do Chui Sai On, e todo o pessoal adstrito ao Chui Sai On não ficou minimamente colocado em termos da relevância do cargo. Veja-se que a chefe do gabinete do ex-Chefe do Executivo [O Lam foi para vice-presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM)] não foi nomeada como secretária como era prática até agora em todos os outros governos anteriores”, explicou.

Para o deputado que representa o lobby da Função Pública é óbvio o mal-estar que causou em Ho o facto de Chui ter colocado “pessoas da sua confiança e da sua amizade pessoal” para órgãos importantes como aquele que fiscaliza as Forças de Segurança — cargo renovado a Leonel Alves no início deste ano. “Não pediu a opinião a Ho Iat Seng, quando a meu ver devia adiar essas nomeações porque são extremamente importantes”, qualifica.

O politólogo Larry So, por seu lado, defende que o racional que está por detrás destas declarações “é o de dar um sinal para a próxima administração”, “para mostrar que quem vem a seguir não poderá fazer este tipo de gastos”.

“Não haverá este tipo de despesas. O dinheiro que se gastar terá de ser justificado. E claro que ele quererá perceber a efectividade deste tipo de gastos”, explica o académico, referindo que nos últimos anos se despenderam muitos gastos para atrair turistas, em fogo-de-artifício e luzes para enfeitar a cidade.

Críticas? Que críticas?

Já o arquitecto Carlos Marreiros diz ao PONTO FINAL que assistiu na íntegra à entrevista de Ho Iat Seng em chinês, e não vê — nas declarações do homem que vai comandar a RAEM nos próximos cinco anos — nenhum tipo de crítica directa a Alexis Tam.

Marreiros recorda que quando chegou a vez de falar da secretária para Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, Ho disse “que queria uma gestora de formação científica para pensamento racional, por essa tutela consumir 35% do orçamento, porque além da Cultura tem sob a sua tutela os hospitais que gastam muito dinheiro”.

Neste sentido, Marreiros explica que Ho “justificou a nomeação da secretária no sentido de tornar aquela área menos despesista”. “Não entendi como uma crítica ao secretário da tutela, mas sei que há essa interpretação”, considera.

O arquitecto acredita que o ataque político “não é muito o estilo” de Ho, e defende que a lógica em Macau “é a de haver continuidade”. “Nenhum Governo da RAEM ao tomar posse, nenhum Chefe do Executivo criticou o anterior. Ele não o ia fazer, porque isso não interessa na política”, argumenta.

Cultura e associações com menos dinheiro?

As declarações de Ho podem indiciar uma redução da despesa nas áreas da Cultura e das associações, mas Larry So espera que isso não suceda. “No entanto, parece que será isso que irá acontecer. Ele está a tentar controlar os gastos especialmente na cultura, no turismo, na segurança social e no desporto”, confidencia.

O deputado Pereira Coutinho defende que nesta matéria é necessário “aguardar para fazer um comentário”. “Os sucessos de uma nação, ou de uma região, passam pelos alicerces da educação”, refere, ao mesmo tempo que defende que estas são áreas fundamentais para o desenvolvimento da RAEM.

As indústrias culturais e criativas, para Carlos Marreiros, são um passo fulcral para a diversificação económica. “Não se conseguiu muito, mas já se conseguiu alguma coisa”, afirma, ao mesmo tempo que diz ser difícil lutar contra a hegemonia dos casinos na economia.

Em relação aos subsídios públicos, o mesmo arquitecto e artista, crê que não faz sentido desinvestir numa área importante e reclama que as verbas devem ser atribuídas segundo três critérios. “De forma racional, de forma bem regulamentada — com factores de ponderação bem elaborados — e por fim com coragem”, remata.