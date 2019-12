Yao Feng, o poeta que sonha sem palavras

Acompanhou a Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung e semeou trigo com camponeses nos subúrbios de Pequim, antes de poder inscrever-se num curso superior. Apaixonado pela língua portuguesa, Yao Jingming é autor de várias colecções de poesia sob o pseudónimo Yao Feng. Director do Departamento de Português da Universidade de Macau, Yao Jingming é um dos principais tradutores de poetas portugueses para chinês e um defensor da cultura portuguesa no território.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

“Sonho sem língua, sonho sempre com imagens, não com línguas, nem chinês, nem português”, começa por dizer Yao Jingming ao PONTO FINAL, no seu gabinete na Universidade de Macau (UMAC). Rodeado por estantes repletas de livros em várias línguas, o director do Departamento de Português da UMAC recordou o impacto de Lisboa na sua carreira literária e o convívio com a poetisa Maria Ordina Braga, que o incentivou a escrever em português.

Residente de Macau há cerca de duas décadas, Yao Jingming acompanhou o desenvolvimento da RAEM e as profundas transformações no território, com as concessões dos casinos no início do século XXI. Responsável pelo Departamento de Português da UMAC há três anos, Yao Jing Ming foi coordenador de mestrados de Tradução da mesma Universidade tendo desempenhado, anteriormente, as funções de vice-presidente do Instituto Cultural entre 2012 e 2014.

Considerado um dos intelectuais chineses que melhor conhece a poesia portuguesa, Yao Jingming traduziu para chinês Eugénio de Andrade, Ruy Cinatti, Camilo Pessanha ou Sophia de Mello Breyner Andresen. Admirador de Fernando Pessoa, o poeta chinês assina com o pseudónimo Yao Feng. “Yao é apelido e Feng é vento”, explica. Desafiado a descrever uma das características mais marcantes na sua obra poética, Yao Jingming assume ter algumas dificuldades em falar do seu trabalho na primeira pessoa. “Gosto de fazer poemas de forma muito irónica, mas não só, também posso fazer poemas de amor lindíssimos, líricos. Mas tenho uma capacidade de ironizar. Claro que isto também é a minha forma de observar a realidade, os conhecimentos e até de intervenção. Intervir na vida social”, refere o autor de “Palavras Cansadas da Gramática”.

Yao Jingming nasceu em Pequim no ano em que Mao Tsé-Tung lançou a campanha “Grande Salto em Frente”, que pretendia tornar a República Popular da China numa nação desenvolvida e socialmente igualitária em tempo recorde, mas que culminou com a morte de milhões de pessoas com “Grande Fome Chinesa”, entre 1958 e 1960. Apesar das circunstâncias que levaram ao encerramento de várias escolas e universidades, Yao Jingming foi seleccionado na quarta classe para estudar espanhol numa escola de línguas estrangeiras. “Fui escolhido para estudar espanhol. Na grande Revolução Cultural, todas as escolas fecharam as portas, escolas e universidades; mas foi o primeiro ministro de então, Zhou Enlai, que mandou abrir a porta dessa escola para que os alunos pudessem aprender línguas estrangeiras, porque a luta revolucionária precisava de pessoas que falassem línguas estrangeiras”, conta Yao Jingming.

Ao fim de oito anos de estudo, Yao Jingming recorda como foi obrigado a trabalhar no campo com 18 anos. “Não havia emprego, não havia trabalho. Fomos enviados para o campo para trabalhar com os camponeses durante um ano e meio. Foi um ano muito duro, foi mesmo trabalhar junto dos camponeses, levantar sempre muito cedo e trabalhar até muito tarde, plantar trigo. Com as universidades fechadas, era complicado, mas depois começaram a recrutar estudantes e candidatei-me. Consegui entrar na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim para tirar o curso de língua portuguesa, e foi assim o início do meu percurso”, afirma Yao, acrescentando que a poesia já fazia parte da sua vida neste período, embora fosse de natureza política.

Lisboa no despertar de uma sensibilidade poética portuguesa

Cinco anos depois de trabalhar na Universidade de Línguas Estrangeiras em Pequim, Yao Jingming foi nomeado para a Embaixada da China em Lisboa, onde trabalhou como tradutor. A viver em Portugal, o autor teve contacto com um grupo de escritores e poetas portugueses que lhe abriram os horizontes para uma nova sensibilidade poética. “Esse período curto, de três anos, acho que foi muito marcante para a minha carreira literária. Nessa altura conheci alguns escritores, uns não muito conhecidos, mas outros sim, bastante conhecidos, como a Maria Ondina Braga e o Eugénio de Andrade. E foi a partir daí que comecei a fazer outra prática poética, isto é, fazer versos em português”, recorda.

Sozinho na capital portuguesa, o poeta chinês teve um pequeno vislumbre do sentimento de saudade. “Naquele período sentia muito solidão, estava sozinho. Por isso escolhi esta língua como meio de expressar os meus sentimentos e consegui publicar um livro ao fim dos três anos, dessa vida, digamos, diplomática em Lisboa. Acho que é uma cidade fantástica, muito poética, por isso é justificável que tantos poetas de grande qualidade tenham nascido e vivido em Lisboa”, assinala Yao Jingming, revelando que foi a própria poetisa Maria Ondina Braga a incentivá-lo a escrever em português, depois de ler alguns poemas. “Se calhar consegui trazer algumas imagens interessantes para a minha poesia escrita em português e ela gostou”, disse.

Conhecedor profundo do universo poético de Fernando Pessoa, Yao Jingming reforçou a admiração pela cidade de Lisboa. “[O] nosso grande mestre, Fernando Pessoa, foi uma pessoa que, apesar de ter vivido os primeiros anos na África do Sul, fez quase toda a sua vida em Lisboa, ou melhor, em algumas ruas de Lisboa. Aquela frase dele: ‘Eu sou um bocado maior do que o universo’. Essa ambição que parece humildade, é fantástico. De facto, Lisboa é uma cidade… Para nós, Lisboa é uma cidade pequena, mas ele construiu um universo para toda a humanidade. Tanto a poesia como a personalidade de Fernando Pessoa são enormes legados para todos nós”.

Macau, uma segunda casa

A experiência de tradutor na Embaixada da China em Lisboa levou-o a aprofundar os estudos na área do português. Com um mestrado em Literatura Portuguesa na Universidade de Macau e um doutoramento em Literatura Comparada e Literatura Mundial pela Universidade Fudan, de Shanghai, Yao Jingming estabeleceu-se em Macau antes da transferência da administração portuguesa para a China. “Eu vim para Macau não para procurar poesia, mas sim ‘para ganhar o pão’”, afirma Yao Jingming, numa enorme gargalhada. “Acho que a poesia anda atrás do pão, tem que ganhar o pão para poder ser um poeta. Vim para aqui por causa da língua portuguesa porque antes de passarem Macau para a China, as pessoas bilingues de chinês-português eram muito procuradas, e apareceu uma oportunidade e daí decidi vir para cá” disse Yao Jingming, acrescentando que também veio à procura de uma “vida mais livre”.

“Se calhar, como poeta, aspiro mais a uma vida mais livre, ao invés de ter uma vida muito regular, muito disciplinada, como na embaixada. Sempre com a obrigação de fazer relatórios, pedir opinião ao superior. Talvez porque não goste dessa vida. Se calhar aprendi com o Fernando Pessoa”, frisa, em mais uma sonora gargalhada.

Há duas décadas a viver em Macau, Yao Jingming não pensa voltar à terra-natal. “Pequim continua a ser a minha primeira terra-natal, mas aqui já é segunda. Já é a minha casa. A terra-natal fica sempre na minha memória, mas já estou tão habituado a viver aqui, a temperatura, a comida…”

Testemunha das grandes transformações no território ao longo dos últimos anos, Yao Jingming mostra-se preocupado com a possibilidade de Macau vir a perder as suas características únicas. “Acho que temos de manter essa característica de Macau. Macau tem essa cultura polivalente, essa é a singularidade de Macau, por isso sem cultura e língua portuguesa, Macau, como disse, passará a ser igual a qualquer cidade que possamos ver na China. Prédios iguais, ruas iguais, língua igual, não pode ser. Há o slogan dos Serviços de Turismo que diz ‘Macau é uma diferença’. Acho que essa diferença é tão importante para Macau. Essa diferença é essencial. Temos que fazer Macau continuamente diferente, por isso sejam chineses, sejam portugueses, sejam macaenses; têm que contribuir para esta modernização, essa diferença”, assinala.

Apesar de enaltecer a riqueza cultural de Macau, Yao Jingming também vê um lado negro numa cidade que brilha dia e noite. “Acho que a poesia apanha sempre esse momento de Macau, como cidade, também como uma flor, uma rosa bonita, mas também como uma flor do mal. Há sempre alguém que fale desse aspecto muito positivo, brilhante, de Macau, mas a outra faceta está escondida, atrás desse brilho. Portanto, Macau é uma cidade tão rica, mas essa riqueza tem sido conseguida à custa dessa loucura pelo jogo, pela cobiça”, diz o poeta, sensível à miséria humana que os casinos provocam.

“Macau é a cidade número 1 do mundo ao nível de casinos, mas por detrás há pessoas que pagam esse preço, mas as pessoas fecham os olhos a este aspecto escuro da realidade de Macau”, refere Yao Jingming, apontando casos concretos de falências de empresas, divórcios e suicídios.

Apesar dos contrastes da cidade, Yao diz estar agradecido a Macau. “Depois de chegar a Macau a minha escrita começou a mudar, eu deixei de fazer sempre aquele lirismo muito superficial, sempre homem, mulher, está bom, faz parte da vida. Como Eugénio de Andrade disse, algo do género: ‘tudo é menos importante do que uma noite de amor’. Amor é uma coisa essencial para a vida humana, mas esse período acabou para mim, por isso foi Macau que, embora terra pequenina, me alargou a visão. Comecei a ter outro horizonte para escrever, e daí acho que, a partir de 1999 e até 2005, o meu estilo de escrita mudou radicalmente. Passou a ter mais um tom irónico, percebo mais a realidade chinesa do que a minha vida pessoal”, contou o poeta.

Sobre a presença da poesia portuguesa em Macau, Yao Jingming considera que actualmente está tudo em “águas mornas”. “Agora há menos poetas, há menos escritores, portugueses há, vivem aqui ou então vêm para Macau viver e trabalhar. Eu acho que antes da passagem de Macau para a China houve um grupo de escritores/poetas muito dinâmicos, activos. Mas hoje em dia… é como água morna. O Ricardo Pinto continua a ser muito dinâmico nas questões da literatura, organiza eventos, gosta de ir ao café e escrever e de estar com amigos, em tertúlias. Mas agora há poucos portugueses que fazem literatura”, lamenta o poeta chinês.