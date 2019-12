Na festa dos 20 anos, Xi não deu prendas à RAEM, deu um raspanete à RAEHK

Era esperado que Xi Jinping anunciasse, no discurso de ontem na tomada de posse de Ho Iat Seng, uma série de medidas que serviam de presente à RAEM pelos seus 20 anos. Não se confirmou. O Presidente chinês limitou-se a deixar elogios à evolução do território e à aplicação do princípio “Um País, Dois Sistemas”. Com Carrie Lam na assistência, Xi endureceu o discurso: “Jamais toleramos nenhuma ingerência nos assuntos de Hong Kong e Macau”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na tomada de posse de Ho Iat Seng como Chefe do Executivo de Macau, a estrela foi Xi Jinping. Ontem, para celebrar o 20.º aniversário desta região administrativa especial, o Presidente chinês deu um sermão à outra região administrativa especial, Hong Kong, e disse que a determinação do povo chinês de defender a soberania “é firme como rocha”. Ao contrário daquilo que foi noticiado, Xi não anunciou medidas de cariz financeiro, limitando-se a fazer elogios à RAEM e ao seu desenvolvimento. Ho prometeu caminhar ao lado de Xi rumo à “grande revitalização da nação chinesa”.

Na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, a cerimónia de tomada de posse do V Governo da RAEM começa às 10 horas em ponto, com a Marcha dos Voluntários tocada pela banda da Polícia de Segurança Pública. Entra Xi acompanhado de Ho Iat Seng, o homem que assume agora os destinos da RAEM, sucedendo a Chui Sai On.

No palco, à frente da bandeira da China e da de Macau, Ho Iat Seng faz o juramento. O Presidente da República Popular da China testemunha e, no fim, aperta a mão ao novo Chefe do Executivo de Macau. Pausa para a fotografia e para o aplauso. Juram, depois, os novos secretários e de seguida os restantes titulares de cargos públicos. Por fim, juram os 11 elementos do Conselho Executivo.

MACAU DE MÃOS DADAS COM A PÁTRIA

Tempo agora para o primeiro discurso de Ho Iat Seng enquanto líder do Governo de Macau. Depois de cumprimentar Xi Jinping e Peng Liyuan, mulher do líder chinês, o sucessor de Chui começa por tentar prever o discurso do líder chinês: “Creio, irá transmitir a atenção, o apoio e as orientações do Governo Central, bem como imprimir um novo dinamismo para o desenvolvimento de Macau”.

“A pátria foi e sempre será o forte apoio de Macau”, afirma, acrescentando que, nos últimos 20 anos, com Edmund Ho e Chui Sai On, Macau mostrou ao mundo “a prática bem-sucedida do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”. Assim, “continuaremos a aprofundar a implementação” do princípio formulado por Deng Xiaoping. Ho Iat Seng aponta para o futuro: “Macau seguirá, certamente, junto com a pátria o caminho de desenvolvimento rumo à prosperidade e à materialização do sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa”.

“UM PAÍS, DOIS SISTEMAS”, OS CAPÍTULOS GLORIOSOS DE MACAU

Abre-se, então, espaço para as palavras de Xi Jinping em Macau. Começa por endereçar “congratulações efusivas a Ho e ao seu Governo e a quem tem prestado atenção aos desenvolvimentos de Macau.

Há 20 anos, Macau retornava ao “colo da pátria-mãe”, lembra Xi Jinping, afirmando que “os sucessivos Governos e cidadãos de todos os sectores da sociedade da RAEM têm alcançado, com esforços conjuntos, o melhor desenvolvimento de Macau em toda a sua história” e, assim, “escrevendo capítulos gloriosos da prática bem-sucedida de ‘Um País, Dois Sistemas’ com características de Macau”.

O Presidente refere que a RAEM tem defendido “inabalavelmente” a jurisdição das autoridades centrais e que tem exercido “de forma apropriada” o seu grau de autonomia. Diz Xi Jinping que “o desenvolvimento político e democrático da RAEM apresenta boa ordem” e que “são assegurados os direitos e a liberdade dos residentes de Macau”.

O governante chinês passa, então, a enumerar os feitos de Macau nos últimos 20 anos e destaca o PIB ‘per capita’ da região, os “pujantes” sectores emergentes das exposições e convenções, a medicina tradicional chinesa e os serviços financeiros. “O nível de vida e o bem-estar do povo melhoraram substancialmente”, diz, acrescentando que “os residentes de Macau sentem-se mais beneficiados e felizes”.

Xi diz, depois, que, com a administração portuguesa, na região verificava-se uma “fraca situação de segurança”. Situação que, segundo o líder chinês, foi revertida nos últimos 20 anos, sendo “considerada agora uma das cidades mais seguras do mundo”.

Aqui, Xi Jinping passa a elogiar a implementação do princípio “Um País, Dois Sistemas” em Macau e destaca quatro factores. Primeiro, a confiança no princípio: O Governo e a sociedade “nunca foram abalados por vicissitudes conjunturais ou ficaram perplexos com as perturbações que vieram de fora”. Em segundo lugar, os residentes de Macau “tratam de forma correcta questões sobre as relações entre as autoridades centrais e a RAEM” e asseguram “desde sempre, a direcção correcta da aplicação” do princípio. Depois, Macau assumiu sempre “as responsabilidades de defender ‘Um País, Dois Sistemas’” e “os compatriotas de Macau, como membros da família, sempre levam em consideração tanto o interesse global do país como os interesses fundamentais de Macau”, indica o Chefe de Estado. Por fim, diz que “os compatriotas de Macau têm, desde sempre, uma tradição de patriotismo, bem como sentidos fortes de identidade nacional”.

O líder chinês nota que “a situação internacional regista mudanças profundas” e que, assim, é “fundamental” que Macau esteja preparada “para o perigo mesmo em tempos de paz” e “permanecer no trilho correcto”. Então deixa quatro desejos para o território e a lista começa com a necessidade de adaptação aos tempos, porque “a governança social moderna evolui e apresenta novas exigências”. Em segundo lugar, Xi espera que Macau continue com o empreendedorismo e melhore “o desenvolvimento sustentável e saudável da economia”. No terceiro ponto, o Presidente diz que “há que continuar a ter como objectivo do desenvolvimento a melhoria da vida dos cidadãos” e “fazer arranjos institucionais mais justos e racionais para garantir que os cidadãos de Macau beneficiem dos resultados do desenvolvimento da RAEM”.

AS INGERÊNCIAS EXTERNAS

É ao quarto ponto que o discurso de Xi Jinping endurece e deixa pistas sobre a posição de Pequim relativamente aos protestos anti-governamentais que duram há mais de seis meses em Hong Kong. Carrie Lam, Chefe do Executivo da RAEHK, está na plateia e ouve inicialmente um desejo de Xi para Macau: “Há que defender e persistir nos valores chave de amor à pátria e a Macau, porque só assim podemos mobilizar todos os membros da sociedade para contribuir para o desenvolvimento de Macau”. O Presidente afirma também que é necessário que as associações sociais reforcem o amor à pátria, “para que estas sirvam como pontes de comunicação entre o Governo e os cidadãos”.

Depois, Carrie Lam ouve: “Queria destacar aqui que, após o retorno à pátria de Hong Kong e Macau, os assuntos das duas regiões administrativas especiais são totalmente domésticos para a China”. “Não precisamos de nenhuma força externa a apontar o dedo e a julgar-nos. É firme como uma rocha a determinação do Governo e do povo chinês de defender a soberania, segurança e os interesses de desenvolvimento do país. Jamais toleramos nenhuma ingerência nos assuntos de Hong Kong e Macau”, afirma, arrancando uma ovação da sala.

Termina, então, o discurso do líder chinês, sem que nenhuma medida para tornar Macau num centro financeiro ou para diversificar a sua economia fosse anunciada, como a agência Reuters tinha noticiado.