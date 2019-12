Ho Iat Seng empurra responsabilidades dos impedimentos de entrada para as forças policiais

Na primeira vez que se dirigiu aos jornalistas enquanto novo Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng empurrou as responsabilidades dos impedimentos de entrada de jornalistas e activistas para as forças policiais. “Temos de respeitar as autoridades”, disse, depois da recepção ao novo Governo. Ho confirmou ainda que, na vinda a Macau, Xi Jinping não deixou prendas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ho Iat Seng tomou posse na manhã de ontem e à tarde foi feita uma recepção comemorativa ao novo Governo da região. Aos jornalistas, já como líder do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng comentou o impedimento de entrada de jornalistas e activistas em Macau durante o período em que esteve no território Xi Jinping, dizendo que são da responsabilidade das autoridades policiais. Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, não quis dizer porque é que as pessoas impedidas de entrar são consideradas perigosas.

Nos últimos dias, mais de uma dezena de activistas e jornalistas provenientes de Hong Kong foram impedidos de entrar em Macau. Questionado sobre as decisões, o novo Chefe do Executivo disse apenas que esta é uma matéria que compete às autoridades: “É a própria polícia que tem que fiscalizar e avaliar. temos que respeitar as autoridades”. Porém, deixou uma garantia: “Vamos fazer tudo para impedir que as forças externas entrem”. Recorde-se que, no discurso da tomada de posse, Xi Jinping frisou que a China não tolerará qualquer tipo de ingerência nos assuntos de Hong Kong e de Macau.

Sobre as notícias da agência Reuters, que na passada semana dava conta de que o Presidente chinês ia anunciar uma série de medidas de cariz económico, Ho Iat Seng confirmou que não recebeu nada. “Não há prendas”, constatou. Uma das medidas que a Reuters apontava era a criação de uma bolsa de valores em renminbi, contudo, Ho Iat Seng referiu que a região não está preparada para tal, já que falta “uma base legal”. Ho falou também sobre o seu antecessor, Chui Sai On, sugerindo que poderá dedicar-se às “relações exteriores” ou à “comunicação”, no futuro.

Antes, no discurso proferido na recepção da Torre de Macau, Ho Iat Seng comentou o discurso de Xi Jinping em Macau, dizendo que o Presidente “realizou intercâmbios e interacções amistosas e sinceras com os residentes de Macau”. “Eu e o novo Governo da RAEM iremos implementar seriamente as orientações e as exigências transmitidas pelo Presidente Xi e empenhar esforços na implementação bem-sucedida, estável e duradoura do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características de Macau”, afirmou. Ho disse ainda: “A população de Macau valoriza a harmonia social e estima os resultados de desenvolvimento que, com tão grande esforço, foram conseguidos ao longo destes vinte anos”. “Estamos profundamente gratos à nossa grande pátria”, concluiu.

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança que vem ainda do Governo de Chui Sai On também falou após a recepção ao novo Executivo. O secretário à frente da tutela da Segurança disse que os impedimentos de entrada de jornalistas está previsto no artigo 17 da Lei da Segurança Interna, e que “não depende da profissão”. O secretário não quis responder à questão sobre em que medida é que os jornalistas são um perigo para a região.

O governante comentou também o facto de seis elementos da Liga Social Democrata de Hong Kong terem sido impedidos de entrar no barco para Macau por funcionários da empresa Shun Tak a pedido do Governo. O secretário confirmou que o Executivo enviou uma carta à empresa de transporte entre as duas margens do Delta do Rio das Pérolas. De acordo com Wong Sio Chak, este “é um procedimento normal”.

Os outros quatro secretários também falaram aos jornalistas. André Cheong, o novo secretário para a Administração e Justiça, deu como prioridade a “reforma administrativa”. Porém, o antigo comissário contra a corrupção pediu tempo para estudar a pasta da Administração e Justiça: “Tenho de reforçar o diálogo e inteirar-me dos trabalhos da área e das expectativas do público”. Ao Ieong U, a nova secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, referiu apenas que quer reunir com os colegas dentro da tutela “o mais rápido possível”.

Raimundo do Rosário, que transita da pasta dos Transportes e Obras Públicas do Governo de Chui, considerou que a visita de Xi Jinping foi “excelente”, e também ele pediu tempo antes de revelar novas políticas. Leong Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, constatou que Xi Jinping não deixou nenhuma prenda para a RAEM e disse também que Macau ainda não está preparada para uma bolsa de valores.