Xi Jinping e o patriotismo de Macau: “Resistem conscientemente a todos os distúrbios que vêm do exterior”

Presidente da China assinalou identidade patriótica da população de Macau como factor determinante no sucesso da implementação do princípio “um país, dois sistemas”. Num jantar para 600 convidados no Macau Dome, Xi Jinping teceu rasgados elogios ao Executivo liderado por Chui Sai On e aproveitou a presença de Carrie Lam na plateia para enviar recados a Hong Kong.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Nos últimos 20 anos, a Região Administrativa Especial de Macau provou ser um sucesso na implementação do princípio “um país, dois sistemas”, reforçou ontem o presidente da China Xi Jinping num discurso para 600 convidados no Macau Dome. “As mudanças e os êxitos históricos do desenvolvimento económico e social alcançados por Macau devem-se à plena implementação de princípio “um país, dois sistemas”, afirmou Xi Jinping para uma plateia de vários convidados, nomeadamente Carrie Lam, líder do Executivo de Hong Kong.

De visita a Macau para celebrar o 20.º aniversário da RAEM, o Presidente chinês mostrou-se satisfeito com o reforço do patriotismo nas escolas. “Os compatriotas de Macau, enquanto valorizam os valores fundamentais como a democracia, a administração conforme a lei, os direitos humanos e a liberdade, adaptam-se à mudança histórica de que Macau se tornou um região administrativa especial do país e colocaram firmemente o amor à Pátria e a Macau em primeiro lugar na ordem dos valores fundamentais”, frisou Xi Jinping.

O Presidente chinês realçou também que, na elaboração de leis e políticas, definição de linhas de educação e planeamento, “o critério mais importante é se o assunto corresponde ou não aos interesses da Pátria e de Macau”. “É de realçar que foi aprofundada a educação de patriotismo especialmente para os jovens. Em todas as escolas de Macau, as pessoas hasteiam e penduram a bandeira nacional, tocam e cantam o hino nacional, tudo isto faz com que o patriotismo seja um legado passando para a geração mais jovem, consolidando o fundamento ideológico das práticas bem-sucedidas de ‘um país, dois sistemas’”

Cinco anos passaram-se desde a última visita ao território de Xi Jinping. O Presidente garantiu no seu discurso ter sentido “profundamente o desenvolvimento rápido de Macau”. “Macau, após o retorno, vem abrindo um caminho mais definido de diversificação adequada da economia, consolidando constantemente a tendência de crescimento económico rápido”, disse Xi Jinping.

O presidente da China referiu os esforços do Governo da RAEM “para melhorar o bem-estar da população” e considerou que a actuação do Executivo liderado por Chui Sai On trouxe “mais benefícios e felicidade aos seus residentes, que vivem alegre e trabalham em paz”. Num discurso onde enalteceu vários feitos alcançados pela RAEM nas últimas duas décadas, Xi Jinping assinalou o clima favorável em Macau para a implementação do princípio de “um país, dois sistemas” e da Lei Básica.

“Desde a aprovação das ‘leis na madrugada’ de 1999, à legislação local prevista no Artigo 23.º da Lei Básica em 2009, até à criação da Comissão de Defesa da Segurança do Estado em 2018, Macau, após o retorno, tem elaborado e revisado mais de 800 leis e regulamentos administrativos, aperfeiçoando constantemente os quadros legal e institucional aplicáveis à implementação do princípio de “um país, dois sistemas” e da Lei Básica”, referiu o Presidente da China, acrescentando que o “sistema liderado pelo Executivo funciona sem sobressaltos”, e que “todos os órgãos têm poderes e responsabilidades bem definidas, e exercem as funções em conformidade com a lei”.

Depois de elogiar a “atitude positiva e proactiva” da RAEM para integrar o desenvolvimento do país, Xi Jinping afirmou também que “Macau está a ampliar cada vez mais as áreas de cooperação com o Interior da China, aperfeiçoando o mecanismo de cooperação, elevando o nível de cooperação, promovendo vigorosamente a complementaridade, benefício mútuo e desenvolvimento coordenado”.

Antes de fazer um brinde para a plateia com um copo de vinho branco português, Xi Jinping deixou uma palavra de confiança à população de Macau para recordar que “a unidade faz prosperar a família” e que a “harmonia traz a boa sorte”, numa alusão às medidas que serão apresentadas hoje para o desenvolvimento económico na região. “O Governo e as pessoas de todos os círculos sociais da RAEM compreendem profundamente que a ‘unidade faz prosperar a família’ e a harmonia traz boa sorte. Valorizam a unidade e a consulta, e não provocam desavenças ou fricções internas. Resistem conscientemente a todos os distúrbios que vêm do exterior”, afirmou o presidente da China.

“Estou convicto de que, as práticas de “um país, dois sistemas” com características de Macau vão certamente obter maiores sucessos e que os compatriotas de Macau vão certamente fazer maiores contributos para a realização do Sonho Chinês da grande revitalização da nação chinesa”, disse Xi Jinping, antes de erguer um copo de vinho branco português Carvalhas.

No último discurso enquanto Chefe do Executivo da RAEM, Chui Sai On agradeceu o apoio do Governo Central nas últimas décadas. “Ao longo dos vinte anos, desde o retorno de Macau à Pátria, com o forte apoio do Governo Central e os esforços de todos os residentes, Macau tem acompanhado o ritmo do desenvolvimento nacional e embarcou no comboio expresso do País, o que lhe permitiu alcançar um maior e rápido desenvolvimento e um pleno progresso em todos os aspectos, obtendo resultados notórios”, disse Chui Sai On.