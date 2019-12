Xi deverá anunciar “hub financeiro” para Macau, mas deputados duvidam que haja “talentos locais” 

O PONTO FINAL ouviu cinco deputados da Assembleia Legislativa que consideram esta visita do Presidente chinês como tendo um grande significado político, numa altura de alta tensão na região. Em relação ao conjunto de medidas de estímulo económico que podem contribuir para a diversificação da economia local, os parlamentares têm muitas dúvidas em relação à capacidade da região no que se refere aos recursos humanos existentes para pôr de pé o projecto que Xi Jinping tem para o futuro da RAEM.

Texto: João Carlos Malta e Miguel Fan

Fotografia: Eduardo Martins

Mesmo antes de Xi Jinping chegar a Macau já as expectativas para a visita oficial de três dias estavam elevadas. À situação política e social em Hong Kong, juntou-se o anúncio da imprensa internacional que deu a conhecer um pacote de medidas que devem ser hoje anunciadas pelo líder chinês como prenda para a comemoração dos 20 anos da RAEM. Os deputados da Assembleia Legislativa valorizam, quase na globalidade, as ideias que o presidente da RPC traz na mala, mas alertam para que as mesmas serão muito difíceis de aplicar nos anos mais próximos. As limitações infraestruturais e a falta de recursos humanos, ou talentos locais, são as razões avançadas para alguma desconfiança.

No entanto, há quem olhe para estas ideias com optimismo. Si Ka Lon diz ao PONTO FINAL que acredita que o estabelecimento de uma bolsa de valores em Macau será uma realidade, e que a mesma pode ser viável. O deputado — que representa os residentes naturais da região de Fujian — afirma que a RAEM tem várias vantagens que a deixam numa posição favorável para este projecto. E enumera-os: a implementação bem-sucedida do regime ‘Um País, Dois Sistemas’, a que acresce o facto de a região ser um porto internacional, a relação próxima com os países de língua portuguesa e do Sudeste asiático, e poder vir a ser um centro de liquidação de renminbi da China para os Países de Língua Oficial Portuguesa.

No entanto, este mesmo deputado alerta para as dificuldades que podem surgir ao longo do desenvolvimento do plano. “Vamos enfrentar problemas, tais como a falta de talento local”, declara Si Ka Lon. No entanto, o parlamentar crê que, com o apoio de recursos humanos oriundos de Xangai, Shenzhen e Hong Kong, ou até dos estrangeiros, o problema pode ser contornado. “Macau pode ser uma boa bolsa de valores”, conclui.

Do pacote de medidas anunciado pela imprensa internacional e que devem ser anunciadas hoje por Xi Jiping destacam-se a bolsa de valores, um centro de liquidação em renminbi, infra-estruturas de bancos e empresas estatais e a concessão de mais terrenos em Hengqin.

O mesmo deputado sustenta que se houver uma bolsa de valores, como anunciaram os meios de comunicação social, citando fontes do Governo chinês, a economia de Macau “vai desenvolver-se rapidamente”. “Em relação às conferências e às exposições, os ministérios e as comissões do Estado já se mostraram a favor de desenvolver Macau como um local de referência. Acredito que as oportunidades para a região vão melhorar”, declara.

Macau mais uma vez sem voto na matéria

O deputado da Associação Novo Macau, Sulu Sou, faz uma outra leitura deste anúncio. Acredita que toda a visita de Xi tem por detrás uma mensagem subliminar forte. “Esses projectos fazem parte da mensagem política, sendo que a mesma é uma reacção à situação política de Hong Kong nos últimos seis meses. Pequim não quer concentrar apenas o risco em Hong Kong, quer diversificá-lo”, analisa.

Sulu alerta que a ideia de criação de uma bolsa de valores não é nova, e Pequim já a tentou aplicar em Xangai, com maus resultados na opinião do democrata. Em relação à capacidade de Macau levar por diante esta ideia, Sulu aponta algumas debilidades para a concretizar de que são exemplo a “falta de legislação e de talentos para implementar sistema financeiro”.

O democrata lamenta ainda que mais uma vez Macau não foi tida nem achada para decidir o seu destino. “Apenas seguimos as ordens de Pequim”, critica. Sulu enumera a lista de comandos estratégicos da capital, que começa com a ligação com os países lusófonos e que agora segue para a criação de um centro financeiro.

Ainda assim, reconhece que é importante o desígnio estratégico de “diversificar a economia”. “Somos uma cidade pequena, e não temos muitas pessoas, as indústrias não são muitas. Temos de aceitar isso”, resigna-se.

O deputado que defende o lobby da Função Pública, José Pereira Coutinho, concorda com a ideia de que talvez os objectivos que estão na cabeça de Xi Jinping sejam “muito altos para que sejam concretizados a curto e médio prazo”. “Não são de aplicação fácil face à ausência de talentos, e à falta de experiência. Macau está há muito tempo dependente da indústria do jogo”, alerta.

Pereira Coutinho não tem dúvidas de que os casinos permanecerão como “a principal fonte de riqueza e de suporte das finanças de Macau”. O mesmo deputado acredita que ao contrário deste plano, o futuro da RAEM deveria, no curto prazo, seguir a linha gizada pelo secretário da Economia e das Finanças, Lei Wai Nong, na apresentação do novo elenco governativo liderado por Ho Iat Seng. Na altura, Lei disse querer eliminar as burocracias para o florescimento das pequenas e médias empresas.

“Veja-se que é muito difícil constituir uma empresa em Macau, leva meses. Enquanto que em Portugal é feito na hora. Isto tem que ser eliminado para bem dos cidadãos e dos jovens, que dão os seus primeiros passos”, enfatiza o parlamentar que enumera como principais ‘handicaps’ da economia local a concorrência desleal, o proteccionismo, e tráfico de influências.

Já Si Ka Lon põe a tónica na dificuldade e desenvolvimento de indústrias e na “escassez de espaço”. Mas se tiver o apoio do País “na expansão de terras para o desenvolvimento”, como aponta a ideia de oferecer mais terrenos na Ilha da Montanha, a que se soma a integração na Grande Baía, a história pode ser outra. “Vão ser sem dúvida uma grande ajuda para o desenvolvimento de Macau”, assegura.

Optimismo dos operários

Em relação ao estabelecimento da bolsa dos valores de Macau, o deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Leung Sun Iok, vê que Xi já tem um plano político para Macau se tornar um centro de liquidação de renminbi e para desenvolver a indústria financeira. “Acredito que com essas medidas se podem conseguir alguns resultados”, avança.

“Os desafios que Macau vai enfrentar no futuro vão ser, por exemplo, a logística, a liquidação de capital e a gestão de talentos para solidificar o desenvolvimento. Acho que são os temas com que o Governo de Macau vai precisar de se preocupar”, afiança.

O nomeado Joey Lao, por seu lado, não vê nenhuma sombra no plano de Pequim. Pelo contrário, concentra o discurso nos aspectos positivos. “Acredito que, com o grande apoio da Pátria, Macau vai ter mais oportunidades e espaço de crescimento no desenvolvimento da indústria financeira”, sublinha ao PONTO FINAL.

O simbolismo da visita

O deputado Pereira Coutinho considera que os três dias de Xi Jinping no território são “extremamente importantes no aspecto político”, e também na “esperança de mudanças a que os cidadãos de Macau aspiram”. Coutinho argumenta que, “decorridos 20 anos, não há dúvidas que as nossas receitas são extremamente boas”, mas como não há bela sem senão existem “problemas de fundo que necessitam de mudanças de atitude, de pensamento e de coragem, para enfrentar os problemas e criar uma sociedade mais justa”.

O homem da Função Pública crê que “não é por acaso que a visita é tão extensa e profunda de conhecimento”.

Por seu lado, Sulu defende que a mensagem que Xi quer passar é a de “que Macau é a história de sucesso do princípio ‘Um país, dois sistemas’”. “Ele espera também enviar essa mensagem política a Hong Kong, ou mesmo para todo o mundo”, sublinha. “O Presidente aprecia fortemente o desempenho económico de Macau nos últimos 20 anos, e os resultados obtidos pelos governos de Macau”, remata.

A presença de Xi Jinping, no momento de passagem de Executivo, é vista pelo deputado da FAOM Leung Sun Iok com um duplo significado: não só um reconhecimento pelo que foi feito nos últimos dez anos, como um incentivo a Ho Iat Seng e à missão que lhe está destinada na próxima década. “Um outro motivo para a vinda do Presidente é que ele também se preocupa com o ‘feedback’ das pessoas de diferentes áreas e queria informar-se sobre as opiniões que aqui existem. Quer comunicar com essas pessoas e apresentar-lhes as suas ideias, para o futuro de Macau”, explica.

O discurso de chegada à RAEM, em que Xi descreveu Macau “como uma cidade pequena, mas rica, forte, saudável e bonita”, mostra a Joey Lao que o Presidente “mostra grande preocupação e valorização no desenvolvimento de RAEM”, bem como o reconhecimento no sucesso que “Macau alcançou”.

Hong Kong no subtexto

A visita do presidente Xi Jinping — numa altura em que do outro lado do Rio das Pérolas, em Hong Kong, se vive um momento de tensão social e politica sem precedentes, e as medidas que o líder da China fez saber que iria apresentar em Macau — é lida como uma prenda para o comportamento da RAEM, e um puxão de orelhas para a RAEHK.

Quem não concorda com esta ideia é Si Ka Lon. “O apoio da China para Hong Kong e Macau tem sido concreto e óbvio. Qualquer ajuda que Hong Kong e Macau precisarem, o País está sempre disposto a dar”, afirma o deputado, que acrescenta que quando se concretizar o estabelecimento da bolsa de valores em Macau, essa situação também vai ajudar Hong Kong para que juntamente com a RAEM se “complementem e desenvolvam paralelamente”.

Este deputado entende que Hong Kong se encontra “actualmente em dificuldades por intervenções externas”. No entanto, ressalva que “há dois dias, em Pequim, a Chefe do Executivo de Hong Kong teve uma reunião com o Presidente e com o primeiro-ministro, e o País já validou o esforço de Hong Kong no controlo de violência e de desordem”. Si Ka Lon diz que “não convém tratar o desenvolvimento de Hong Kong e de Macau como uma competição”. “Hong Kong, Macau e o Interior da China são uma família”, finaliza.